Miami pistinin inşası, 2022 yarışından 45 gün önce tamamlanacak

Formula 1'le 10 yıllık bir kontrat imzalayan Miami, anlaşma kapsamında 2022 yılında F1'e ev sahipliği yapacak.

Başlangıçta pistin, şehrin ortasında kurulan bir cadde pisti olması planlanmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine pistin Miami Dolphins'in Hard Rock Stadyumu'nun çevresine inşa edilmesi kararlaştırıldı. Pistin adı, Miami International Autodrome olacak.

Fakat Miami GP'nin 8 Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanıyor ve hal böyle olunca, pistin inşasında boşa harcanacak vakit yok ve yarışın gerçekleştirileceği tarihe kadar sıkı bir çalışma gerekecek.

Miami GP'nin yöneticilerinden Tom Garfinkel, Planetf1'e göre Auto Motor und Sport'a inşa süreciyle ilgili şöyle dedi: “Mayıs ayında çalışmaya başladık ve inşaat tüm hızıyla devam ediyor."

“Bir yarış pisti inşa etmek göründüğü kadar sıradan bir şey değil. Pistin alt yapısı ve drenaj sistemi ihtiyacı gibi pek çok konuda hazırlık yapılması gerekiyor."

"Fakat planladığımız programa göre iyi bir noktadayız. Asfaltın son katmanını yarıştan 45 gün önce atmayı planlıyoruz."

Garfinkel, pistin nasıl görüneceği sorulduğunda şöyle dedi: "Pistin uzunluğu 5.4 kilometrenin biraz altında ve iki uzun düzlüğü var."

"İki DRS bölgesinin yanı sıra, pilotların geçiş yapabileceği üç ek alan sunacağız. Geçişleri kolaylaştırması beklenen yeni araçlarla beraber harika bir yarış bekliyorum."

Garfinkel, başlangıçta yarışın yapılmasına yönelik tepkilere rağmen Miami halkının, yarışa büyük destek verdiğini belirtti.

Garfinkel, "İnsanlar yarış konusunda son derece hevesliler. Miami şehrinde bir motor sporları kültürü var. Burada daha önce IndyCar yarışlarımız oldu."

“Homestead buradan çok uzakta değil ve Emerson Fittipaldi veya Juan Pablo Montoya gibi birçok yarışçı orada yaşıyor."

"İnsanlar, Miami'deki Grand Prix'si gibi bir dünya etkinliğinin, buradaki herkes için ekonomik ve ilgi anlamında ne manaya geldiğini anlıyorlar."

"Amerika'nın geri kalanından da bu Grand Prix'ye yönelik büyük ilgi var." dedi.

Garfinkel, pistin kaç seyirci ağırlayabileceği konusundaki kesin kararın verilmediğini ancak başlangıçta ihtiyatlı davranarak 80 bin taraftar ağırlamak istediklerini belirtti. Yine de bu sayı gelecekte artırılabilir.

Miami pisti Fotoğraf: Liberty Media