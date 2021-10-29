Miami pistinde yapılan çalışmalar Masi'yi etkiledi

Formula 1, gelecek yılın Mayıs ayında Miami'de ilk kez bir yarış düzenleyecek ve böylelikle Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki iki ayrı yarış yapılmış olacak.

Miami yarışı, için Mayıs ayı planlanırken, Teksas'taki ikinci Amerika yarışı, yılın sonuna doğru yapılacak.

Miami'yi Teksas'tan ayıran temel özellik, yarışın kalıcı bir pistte yapılmayacak olması gibi görünüyor. Yarışın, Miami Dolphins'ın Hard Rock Staydumu'nu çevreleyen arazide gerçekleşmesi planlanıyor.

Miami International Autodrome şu anda yapım aşamasında ve Michael Masi'ye göre pist, her ne kadar büyük çoğunlukla pisti çevreleyen eski otoparkların üzerine kurulmuş olsa da, geçmişte Las Vegas'ta olduğu gibi kesinlikle "park alanında" gerçekleştirilen bir yarışa benzemeyecek.

Formula 1 yarış direktörü Masi, RACER'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Bu, gerçekten ciddi bir pist."

"Kesinlikle park yerinde yapılan bir yarış gibi olmayacak. Pek çok yerde yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, bundan çok uzak olduğunu söyleyebilirim."

"Daha şimdiden gerçekten güzel görünmeye başladı, gerçekten eşsiz bir şey olacak."

Masi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden hemen önce, önümüzdeki ay Katar GP'ye ev sahipliği yapacak Losail pistini ziyaret etti.

Masi, pistteki çalışmaların gayet iyi gittiğini ve piste gerekli lisansı vermemek için hiçbir sebep olmadığını belirtti.

"Geçen pazar günü Katar'daydım. Orada bazı apeks ve çıkış kerbleri yerleştiriliyor. Bazı bölgelerde aydınlatma sistemi üzerinde çalışılıyor, yani sadece genel bir güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz. Onların da padok kısmında yaptığı bazı işler var."

"Pist henüz onaylanmadı ve son denetimi yarış haftasında yapacağım. Fakat şu an gördüğüm kadarıyla Grade 1 lisansının verilmemesi için hiçbir sebep yok."

Losail International Circuit aerial view