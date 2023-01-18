Miami pisti yeniden asfaltlanıyor, pist düzeni değişmeyecek

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Geçen yıl yaşanan bazı sorunların ardından pist yönetimi, Miami Dolphins stadyumunun otoparkında yer alan pisti iyileştirmek için büyük yatırımda bulundu.

En büyük değişikliklerden biri, padokun ve misafirhanelerin geçen yıl olduğu gibi futbol sahasının dışına sıkıştırılmaması, bunun yerine stadyumun içine taşınmasına karar verilmesi oldu. Böylece izleyiciler padokta olup bitenleri izlemek için eşi benzeri bulunmayan bir konum yakalayabilecekler.

Ayrıca yarış hafta sonu için yepyeni üç katlı ve tam 190.000 metrekarelik bir Padok Kulübü misafirhanesi inşa edilecek.

Bunun yanı sıra pist yüzeyinde yaşanan sorunları da çözmek için adımlar atan yönetim, bu yılki yarış öncesinde yeni asfalt serimi için ünlü Tilke şirketiyle anlaştı.

Miami GP yönetici ortağı Tom Garfinkel, geçen yılki yarışta 45 geçiş yapılmış olmasına rağmen, yeni asfaltın geçiş imkanını arttıracağını düşünüyor.

Garfinkel, "Aslında birebir aynı pistle yarışabilirdik, nitekim belirlediğimiz hedef harika bir yarış çıkarmak ve çok sayıda geçiş izleyebilmekti."

"Geçen yılki pistte bazı sektörler sadece tek noktada geçiş imkanı sağlıyordu, bundan memnun değildik. Bu nedenle yarış kalitesini arttırmak amacıyla yatırım masraflarına katlanıp pisti yeniden asfaltlayacağız.

"Takımlara ve pilotlara göre yarış oldukça iyiydi, ancak biz daha da iyi olmasını istiyoruz." dedi.

Miami update after Fotoğraf: Charles Bradley

Geçen yılki yarıştan sonra Miami pist düzeninin, özellikle de pilotlara zorluk çıkaran şikan bölgesinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceği konusunda bazı tartışmalar yaşanmış olsa da, şimdilik her şeyin değiştirilmeden bırakılmasına karar verildi.

Neden böyle bir karar aldıkları sorulan Garfinkel, takımlardan ve pilotlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Garfinkel, "Tüm takım patronlarıyla, tüm pilotlarla, F1 ve FIA yönetimleriyle konuştuk. Şikan hakkında farklı görüşler vardı; bazı sürücüler bundan hoşlanmadı, bazıları ise iyi olduğunu düşündü. Görüşler padok genelinde oldukça farklıydı."

"F1, FIA ve Tilke ile bu konuyu değerlendirirken şu anda değişiklik yapmayacağımıza karar verdik, sadece düzlükleri arttırabileceğimizi konuştuk. Halen bu konu hakkında düşünmeye devam ediyoruz, ancak pist düzeni şimdilik aynı kalacak."

Planlanan tek değişiklik, misafirhaneleri pist kenarına yaklaştırmak için bazı kaçış alanlarının kaldırılması yönünde.

Garfinkel, "Biraz daha az kaçış alanı olacak. Misafirhanelerin bazıları piste çok yakın olacak, ancak yerleşim planı temelde aynı." dedi.

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