Miami pisti yeniden asfaltlanıyor, pist düzeni değişmeyecek
Miami GP yönetimi, padok alanını taşımaya ve pisti yeniden asfaltlamaya hazırlanıyor, ancak pist düzeninde bir değişiklik olmayacak.
Geçen yıl yaşanan bazı sorunların ardından pist yönetimi, Miami Dolphins stadyumunun otoparkında yer alan pisti iyileştirmek için büyük yatırımda bulundu.
En büyük değişikliklerden biri, padokun ve misafirhanelerin geçen yıl olduğu gibi futbol sahasının dışına sıkıştırılmaması, bunun yerine stadyumun içine taşınmasına karar verilmesi oldu. Böylece izleyiciler padokta olup bitenleri izlemek için eşi benzeri bulunmayan bir konum yakalayabilecekler.
Ayrıca yarış hafta sonu için yepyeni üç katlı ve tam 190.000 metrekarelik bir Padok Kulübü misafirhanesi inşa edilecek.
Bunun yanı sıra pist yüzeyinde yaşanan sorunları da çözmek için adımlar atan yönetim, bu yılki yarış öncesinde yeni asfalt serimi için ünlü Tilke şirketiyle anlaştı.
Miami GP yönetici ortağı Tom Garfinkel, geçen yılki yarışta 45 geçiş yapılmış olmasına rağmen, yeni asfaltın geçiş imkanını arttıracağını düşünüyor.
Garfinkel, "Aslında birebir aynı pistle yarışabilirdik, nitekim belirlediğimiz hedef harika bir yarış çıkarmak ve çok sayıda geçiş izleyebilmekti."
"Geçen yılki pistte bazı sektörler sadece tek noktada geçiş imkanı sağlıyordu, bundan memnun değildik. Bu nedenle yarış kalitesini arttırmak amacıyla yatırım masraflarına katlanıp pisti yeniden asfaltlayacağız.
"Takımlara ve pilotlara göre yarış oldukça iyiydi, ancak biz daha da iyi olmasını istiyoruz." dedi.
Miami update after
Fotoğraf: Charles Bradley
Geçen yılki yarıştan sonra Miami pist düzeninin, özellikle de pilotlara zorluk çıkaran şikan bölgesinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceği konusunda bazı tartışmalar yaşanmış olsa da, şimdilik her şeyin değiştirilmeden bırakılmasına karar verildi.
Neden böyle bir karar aldıkları sorulan Garfinkel, takımlardan ve pilotlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.
Garfinkel, "Tüm takım patronlarıyla, tüm pilotlarla, F1 ve FIA yönetimleriyle konuştuk. Şikan hakkında farklı görüşler vardı; bazı sürücüler bundan hoşlanmadı, bazıları ise iyi olduğunu düşündü. Görüşler padok genelinde oldukça farklıydı."
"F1, FIA ve Tilke ile bu konuyu değerlendirirken şu anda değişiklik yapmayacağımıza karar verdik, sadece düzlükleri arttırabileceğimizi konuştuk. Halen bu konu hakkında düşünmeye devam ediyoruz, ancak pist düzeni şimdilik aynı kalacak."
Planlanan tek değişiklik, misafirhaneleri pist kenarına yaklaştırmak için bazı kaçış alanlarının kaldırılması yönünde.
Garfinkel, "Biraz daha az kaçış alanı olacak. Misafirhanelerin bazıları piste çok yakın olacak, ancak yerleşim planı temelde aynı." dedi.
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Fotoğraf: Miami GP
Alakalı video
Magnussen: "Haas, geçen sene fabrika ayarlarına dönmeyi başardı"
Takımlar Steve Nielsen'in yeni rolünü destekliyor
Son Haberler
F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor?
F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.
Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.
Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.
Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.