Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Magnussen: "Haas, geçen sene fabrika ayarlarına dönmeyi başardı" Sonraki / Takımlar Steve Nielsen'in yeni rolünü destekliyor
Formula 1 Haberler

Miami pisti yeniden asfaltlanıyor, pist düzeni değişmeyecek

Miami GP yönetimi, padok alanını taşımaya ve pisti yeniden asfaltlamaya hazırlanıyor, ancak pist düzeninde bir değişiklik olmayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Miami pisti yeniden asfaltlanıyor, pist düzeni değişmeyecek
Haberi dinle

Geçen yıl yaşanan bazı sorunların ardından pist yönetimi, Miami Dolphins stadyumunun otoparkında yer alan pisti iyileştirmek için büyük yatırımda bulundu.

En büyük değişikliklerden biri, padokun ve misafirhanelerin geçen yıl olduğu gibi futbol sahasının dışına sıkıştırılmaması, bunun yerine stadyumun içine taşınmasına karar verilmesi oldu. Böylece izleyiciler padokta olup bitenleri izlemek için eşi benzeri bulunmayan bir konum yakalayabilecekler. 

Ayrıca yarış hafta sonu için yepyeni üç katlı ve tam 190.000 metrekarelik bir Padok Kulübü misafirhanesi inşa edilecek.

Bunun yanı sıra pist yüzeyinde yaşanan sorunları da çözmek için adımlar atan yönetim, bu yılki yarış öncesinde yeni asfalt serimi için ünlü Tilke şirketiyle anlaştı.

Miami GP yönetici ortağı Tom Garfinkel, geçen yılki yarışta 45 geçiş yapılmış olmasına rağmen, yeni asfaltın geçiş imkanını arttıracağını düşünüyor.  

Garfinkel, "Aslında birebir aynı pistle yarışabilirdik, nitekim belirlediğimiz hedef harika bir yarış çıkarmak ve çok sayıda geçiş izleyebilmekti."

"Geçen yılki pistte bazı sektörler sadece tek noktada geçiş imkanı sağlıyordu, bundan memnun değildik. Bu nedenle yarış kalitesini arttırmak amacıyla yatırım masraflarına katlanıp pisti yeniden asfaltlayacağız.

"Takımlara ve pilotlara göre yarış oldukça iyiydi, ancak biz daha da iyi olmasını istiyoruz." dedi.

Miami update after

Miami update after

Fotoğraf: Charles Bradley

Geçen yılki yarıştan sonra Miami pist düzeninin, özellikle de pilotlara zorluk çıkaran şikan bölgesinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceği konusunda bazı tartışmalar yaşanmış olsa da, şimdilik her şeyin değiştirilmeden bırakılmasına karar verildi.

Neden böyle bir karar aldıkları sorulan Garfinkel, takımlardan ve pilotlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Garfinkel, "Tüm takım patronlarıyla, tüm pilotlarla, F1 ve FIA yönetimleriyle konuştuk. Şikan hakkında farklı görüşler vardı; bazı sürücüler bundan hoşlanmadı, bazıları ise iyi olduğunu düşündü. Görüşler padok genelinde oldukça farklıydı."

"F1, FIA ve Tilke ile bu konuyu değerlendirirken şu anda değişiklik yapmayacağımıza karar verdik, sadece düzlükleri arttırabileceğimizi konuştuk. Halen bu konu hakkında düşünmeye devam ediyoruz, ancak pist düzeni şimdilik aynı kalacak."

Planlanan tek değişiklik, misafirhaneleri pist kenarına yaklaştırmak için bazı kaçış alanlarının kaldırılması yönünde. 

Garfinkel, "Biraz daha az kaçış alanı olacak. Misafirhanelerin bazıları piste çok yakın olacak, ancak yerleşim planı temelde aynı." dedi.

Miami GP Team Village
Miami GP Team Village
1/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP Team Village
Miami GP Team Village
2/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP Team Village
Miami GP Team Village
3/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP Team Village
Miami GP Team Village
4/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP new Paddock Club rendering
Miami GP new Paddock Club rendering
5/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP Team Village
Miami GP Team Village
6/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP new Paddock Club rendering
Miami GP new Paddock Club rendering
7/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP new Paddock Club rendering
Miami GP new Paddock Club rendering
8/9

Fotoğraf: Miami GP

Miami GP new Paddock Club rendering
Miami GP new Paddock Club rendering
9/9

Fotoğraf: Miami GP

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Magnussen: "Haas, geçen sene fabrika ayarlarına dönmeyi başardı"
Önceki haber

Magnussen: "Haas, geçen sene fabrika ayarlarına dönmeyi başardı"
Sonraki haber

Takımlar Steve Nielsen'in yeni rolünü destekliyor

Takımlar Steve Nielsen'in yeni rolünü destekliyor
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"

Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"
Formula 1

Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar
Formula 1

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

Son Haberler

F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor? 
Formula 1 Formula 1

F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor? 

F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.

Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Formula 1 Formula 1

Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"

Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.

Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Formula 1 Formula 1

Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak

Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.