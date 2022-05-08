Miami, pisti "olabildiğince iyi" hale getirmek için değişiklikler yapmaya açık

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Pazar günü Miami pistinde yapılacak ilk grand prix yarışı öncesi, sürücüler iki önemli konuda eleştiride bulundular.

Bunlardan ilki, pist yüzeyinin idealden çok uzak olması. Sürücüler, çizginin dışı kirli olduğu için geçiş yapmanın çok zor olacağından endişe ediyorlar çünkü araçların çizgide kalması veya riske girmeleri gerekecek.

Sergio Perez, yarışta işlerin çok zor olacağını öne sürdü ve bu durumun şaka gibi olduğunu söyledi.

Sürücülerin hoşnut kalmadığı diğer bir konu ise, 14/15. virajlardaki dar şikan hakkında. Lewis Hamilton, şikanın bir B&Q otoparkında go kart ile sürüş yapmak gibi olduğunu söyledi.

Fakat Miami, hafta sonundan önce pist konseptinin daha iyi bir yarış sağlamak adına kasten "hata yapmaya müsait" yapıldığını ve gelecek yıl için gelişimler yapmaya açık olduğunu söyledi.

Miami Grand Prix'si yönetici ortağı Tom Garfinkel, pistte potansiyel gelişimler yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından pistin durumu sorulan Garfinkel, şunları söyledi: "Daha iyi hale getirmek için gereken şeyleri değiştiriyoruz."

"Neden var olduğunu ve nerede olduğunu yeterince görüştük mü bilmiyorum."

"Orası hoş olmasa da gerekli olduğu için yapıldı."

"Burada sürücüleri gerçekten yavaşlatmamız gerekiyor çünkü yeterince alanımız yok."

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"F1 ve FIA'daki kişilerle konuştuktan sonra daha iyi hale getirmek için bazı değişiklikler yapma şansımız olduğunu düşünüyorum. Fakat burası, sürücülerin yavaşlaması için hoş olmasa da gerekli olan bir yer."

Yeni pistlerin yüzeyi bazen sorun yaratıyor ve Garfinkel, Miami'deki durumun mükemmel olmadığını doğruladı.

Fakat 2023 için nelerin geliştirilebileceğine dair pistin yarıştan sonra durumu inceleyeceğini söyledi.

"Pistin yüzeyini değerlendiriyoruz."

"Doğru yaptığımızdan emin olmak istiyoruz çünkü eğer sürücüler yarış çizgisinin dışına çıkamazsa, pek fazla geçiş yapılamayacak ve bu iyi değil."

"Pistte, olabildiğince fazla geçiş olmasını istedim."

"Fakat yarış çizgisinin dışına çıkamıyorsanız, geçiş yapamazsınız. Bu yüzden buna detaylıca bakacağız."

"Pisti olabildiğince iyi hale getirmek için gerekli değişiklikleri yapacağız."