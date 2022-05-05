F1, Miami Grand Prix'sinde üç DRS bölgesinin olacağını doğruladı

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Miami bu hafta sonu Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve pistte üç ayrı DRS bölgesi olacağı açıklandı. Bu durum haftalar öncesinden belliydi fakat FIA tarafından resmi açıklama ilk kez geldi.

İlk DRS algılama noktası 8. virajdan 83 metre sonra yer alacak. Yani sürücüler bu noktada, öndeki aracın bir saniye yakınlığında olmalılar. DRS aktivasyon noktası ise 9. virajdan 67 metre sonra yer alacak. Bu da sürücülerin bu noktadan itibaren DRS kullanabileceği anlamına geliyor.

İkinci DRS algılama noktası 16. virajdan 73 metre sonra, aktivasyon noktası ise 16. virajdan 450 metre sonra yer alacak.

Son DRS bölgesinin algılama noktası 17. virajdan 19 metre sonra, aktivasyon noktası ise 19. virajın girişi olacak