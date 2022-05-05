Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Mercedes, Imola'da Hamilton'ın Gasly'nin arkasında kalma nedenini açıkladı Sonraki / Bottas: "Miami'de iyi puanlar alabiliriz"
Formula 1 / Miami GP Haberler

F1, Miami Grand Prix'sinde üç DRS bölgesinin olacağını doğruladı

FIA, bu hafta sonu yapılacak Miami GP'de üç DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1, Miami Grand Prix'sinde üç DRS bölgesinin olacağını doğruladı
Haberi dinle

Miami bu hafta sonu Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve pistte üç ayrı DRS bölgesi olacağı açıklandı. Bu durum haftalar öncesinden belliydi fakat FIA tarafından resmi açıklama ilk kez geldi.

İlk DRS algılama noktası 8. virajdan 83 metre sonra yer alacak. Yani sürücüler bu noktada, öndeki aracın bir saniye yakınlığında olmalılar. DRS aktivasyon noktası ise 9. virajdan 67 metre sonra yer alacak. Bu da sürücülerin bu noktadan itibaren DRS kullanabileceği anlamına geliyor.

İkinci DRS algılama noktası 16. virajdan 73 metre sonra, aktivasyon noktası ise 16. virajdan 450 metre sonra yer alacak.

Son DRS bölgesinin algılama noktası 17. virajdan 19 metre sonra, aktivasyon noktası ise 19. virajın girişi olacak

 

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Mercedes, Imola'da Hamilton'ın Gasly'nin arkasında kalma nedenini açıkladı
Önceki haber

Mercedes, Imola'da Hamilton'ın Gasly'nin arkasında kalma nedenini açıkladı
Sonraki haber

Bottas: "Miami'de iyi puanlar alabiliriz"

Bottas: "Miami'de iyi puanlar alabiliriz"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2022 FIA ETCR sezonu bu hafta sonu Fransa’da başlıyor Pau Ville
ETCR

2022 FIA ETCR sezonu bu hafta sonu Fransa’da başlıyor

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak Miami GP
Formula 1

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı Miami GP
Formula 1

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

Son Haberler

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak
Formula 1 Formula 1

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.