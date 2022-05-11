Miami Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 Miami Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Sıralama turları istatistikleri Charles Leclerc, Miami sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak bu yılki üçüncü ve kariyerinin 12. pole pozisyonunu kazandı. Böylelikle pole pozisyonu sayısında Gerhard Berger ve David Coulthard'ı yakaladı.

Carlos Sainz kariyerinde ikinci kez ikinci oldu. Ferrari, 2019 Meksika'dan bu yana ilk kez ilk çizgiyi kapattı. Bu, Ferrari'nin 2006 Indianapolis'ten bu yana Amerika'da elde ettiği ilk pole pozisyonuydu.

Max Verstappen bu sezon ilk kez üçüncü olurken, Sergio Perez dördüncü oldu ve bu yılki tüm sıralama turlarını ilk dörtte tamamlamayı sürdürdü.

Valtteri Bottas'ın beşinciliği, 2019 Almanya'da Kimi Räikkönen'in elde ettiği beşincilikten bu yana Alfa Romeo'nun en iyi sonucuydu.

Lewis Hamilton altıncı oldu ve bir Amerikan pistindeki en kötü sonucunu aldı.

Pierre Gasly'nin yedinciliği, kendisi ve AlphaTauri'nin bu sezonki en iyi sonucu oldu.

Yuki Tsunoda (9.) ve Lance Stroll (10.), bu sezon ilk kez sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Üç pilot, şimdiye kadar tüm sıralama turlarında takım arkadaşlarını mağlup etti. Charles Leclerc, Ferrari'den takım arkadaşı Carlos Sainz'ı, Lando Norris, McLaren'dan takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu ve Valtteri Bottas, Alfa Romeo'dan takım arkadaşı Guanyu Zhou'yu 5-0 yendi. Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yarış istatistikleri Max Verstappen, Miami Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve kariyerinin 23. galibiyetini kazandı. Bu da Nelson Piquet ve Nico Rosberg'i yakaladığı anlamına geliyor. Verstappen ayrıca 63. podyumunu alarak David Coulthard'ı da yakaladı ve 67 podyumu bulunan Valtteri Bottas'ın peşine takıldı.

Charles Leclerc, ikinci oldu ve kariyerinin 17. podyumunu aldı. Böylelikle de Alberto Ascari, Keke Rosberg ve Sergio Perez'i yakaladı. Leclerc, arka arkaya finiş görme serisini 16 yarışa çıkardı.

Carlos Sainz kariyerinde dokuzuncu kez üçüncü oldu.

George Russell beşinci oldu ve bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitirmeye devam etti.

Altıncı olan Lewis Hamilton, kariyerinde ilk kez Amerika'da düzenlenen bir yarışta ilk dördün dışında kaldı.

Sekizinci olan Esteban Ocon, bu sezonki tüm yarışlarda Fernando Alonso'yu geride bırakmış oldu.

Lando Norris, Pierre Gasly ile temas sonrası yarış dışı kaldı ve 15 yarışlık finiş görme serisi sona erdi. The damaged car of Lando Norris, McLaren MCL36, after his crash Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Coulthard: "Verstappen, Miami'de fark yarattı" Sonraki haber Teknik: Miami'de Mercedes'e umut veren güncellemeler paylaşım