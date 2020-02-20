Miami Grand Prix, 2021 F1 yarışı için en büyük engeli ortadan kaldırdı
Miami Grand Prix, Çarşamba günü yapılan oylama sonrasında yerel muhalefete karşı büyük bir zafer elde etti ve 2021 Formula 1 yarış takvimine giriş için bir engeli daha ortadan kaldırdı.
Komisyon üyeleri, oylamada 6-6 eşit olsa da hem Miami Gardens şehrinin hem ilçenin onayına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Miami Dolphins NFL'nin sahipleri, bu kararla birlikte pisti kendi arazisinde inşa etme planlarına devam edebilir.
Miami-Dade Belediye Başkanı Carlos A Gimenez, toplantıdan sonra yerel sakinlere, yarış için kullanılması planlanan NW 199th Street'teki bölümün kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi taviz verildiğini söylemişti. Gürültü kirliliği konusunda güvence verildi ve okul saatleri ile gece boyunca hiçbir aktivite yapılmayacağı da duyuruldu.
Miami Dolphins CEO'su Tom Garfinkel, “Oylama geride kaldığı için mutluyuz ve artık böylece buraya bir yarış getirmek için gereken milyonlarca dolarlık özel yatırımı yapmaya başlayabiliriz. Küresel etkinliğin sağladığı pek çok fayda hakkında yerel liderlerle olumlu ve verimli sohbetler yapabiliriz." dedi.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Charles Bradley
Miami Grand Prix, 2021 F1 yarışı için en büyük engeli ortadan kaldırdı
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