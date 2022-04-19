Miami GP'ye ev sahipliği yapacak pist artık neredeyse hazır

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Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nun çevresinde inşa edilen 5.41 km uzunluğundaki Miami pisti, Apex Circuit Design tarafından tasarlandı. Saat yönünün tersine kurulan pistte, F1 tur zamanının 1:35'lerde olması ve ortalama hızın 217 km/s civarında olması bekleniyor.

Miami GP'nin CEO'su Cregan, ”Miami'deki ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak olan bu inanılmaz pistin inşasının son aşamalarındayız."

"Yapılan çalışmalardan memnunuz ve bu kadar kısa bir süre içerisinde pistin hazır hale gelmesi adına elinden geleni yapan Miami'deki, Formula 1'deki ve FIA'daki herkese inanılmaz çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"Amacımız, sürücülere hitap edecek bir pistin inşa etmek ve taraftarlar için benzersiz bir eğlence alanı sunmaktı. Artık Mayıs ayının ilk hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Miami track overview Photo by: Charles Bradley

Pistin inşası 2021'in Nisan ayında başladı ve pit binasının yanı sıra yarış kontrol de dahil olmak üzere tüm kalıcı yapılar tamamlanma noktasına geldi. Bariyerlerin montajı Şubat ayında başladı ve son asfalt, FIA'nın belirlediği son tarihten uzun zaman önce yani Mart ayında atıldı.

Son haftalardaki odak noktası pistin etrafındaki yapıların uyumu ve Miami mavisi için bu bölgedeki yapıların boyanmasıydı.

Daha önce Yas Marina ve Sochi F1 pistlerinde görev alan Cregan, ”Pist tasarımının veya yapım kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik."

"Geride kalan yıllarda, diğer pistlerin inşasıyla alakalı büyük deneyimler yaşadım ve şahsen, Miami'nin her şeyin kusursuz ve tam olarak tasarlandığı gibi yapıldığından emin olmak için gösterdiği çabayı daha önce hiç görmedim."

"Her şey tasarıma uygun gitti ve inşa sürecinde yer alan tüm taraflar harika bir iş çıkardılar." dedi.

Pist yönetimi, yarışa kadarki süreçte taraftarlar için eğlenceli alanındaki geçici yapıların kurulumunu tamamlayıp, bordürleri boyayacak ve geçici bariyerler inşa edecek.