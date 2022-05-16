Miami GP'sinin gelecekte de Mayıs ayında yapılması planlanıyor

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Yeni pazarlara açılmaya devam eden Formula 1, geçtiğimiz hafta sonu tarihin ilk Miami GP'sini düzenledi. Hard Rock Stadium'un otoparkına inşa edilen pistte gerçekleşen yarış -yüksek bilet fiyatlarına rağmen- seyirci sayısı açısından beklentileri karşıladı, Pazar günü pistte tam 80.000 seyirci bulunmaktaydı.

Bu, sporun sonunda ABD pazarında istediği yükselişi yakaladığının net bir göstergesiydi, nitekim Miami GP'sinin çektiği ilgi, Ekim ayında, dünya çapında daha çok bilinen ve sevilen COTA'da düzenlenecek ABD GP'sine rağmen oldukça tatmin ediciydi.

Son yıllarda yakalanan bu yükselişin peşini bırakmak istemeyen Formula 1 yönetimi, gelecek sezondan itibaren Las Vegas GP'sini takvime ekledi, böylece ABD'de düzenlenecek yarış sayısı üçe yükseldi. Las Vegas GP'si, tıpkı ABD GP'si gibi sezonun son bölümünde düzenlenecek.

Ancak, Hard Rock Stadium'da gerçekleştirilecek diğer etkinlikler ve spor müsabakaları da düşünüldüğünde, Miami GP'sinin gelecek sezonlarda da Mayıs ayında düzenlenmesi bekleniyor. Bu etkinlikler ve müsabakalardan bazıları, Mart ortasında başlayan ve Nisan ayına kadar devam eden Miami Açık tenis turnuvası ve Eylül'de başlayıp Ocak'a kadar devam eden NFL sezonu -Hard Rock Stadium, esasında NFL takımı Miami Dolphins'in stadı.

Autosport'a konuşan Miami GP'si organizatörlerinden Tom Garfinkel, "bir haftalık hata payı olabileceğini, fakat yarışın takvimde kaldığı sürece bu dönemlerde düzenlenmesini" bekliyor.

Garfinkel, "Bu dönemlerde düzenlediğimiz bir tenis turnuvası var, dolayısıyla bu iş nihai takvimimize bağlı."

“O yıl neler olduğuna bağlı olarak yarış bir hafta önce veya bir hafta sonra düzenlenebilir, ama yılın bu zamanlarında düzenlenecek." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Las Vegas yarışının kesin tarihi ise henüz belirsiz, yalnızca Kasım ayında ve Cumartesi akşamı gerçekleşeceği bilinmekte.

Üç ABD yarışı da ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek, dolayısıyla beklenti, her yarışın farklı hayran pazarlarına hitap etmesi yönünde.

Garfinkel, “Zaman ayrımının gerçekten bu kadar önemli olup olmadığını bilmiyorum."

"Bence Amerika'da üç yarış olması harika. Vegas'ta yarışılacak olması harika, Cumartesi gecesi düzenlenecek bir yarış için heyecanlıyım. Formula 1'in ABD'deki motor sporları için harika olduğunu düşünüyorum ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz."

"Yükselen dalgalarla birlikte tüm gemilerin de yükseldiğini düşünüyoruz, dolayısıyla burada spordan hoşlanmayan daha fazla insana bu sporu tanıtmayı umuyoruz, aynı şekilde Vegas'ın da bunu başarabilmesini umuyoruz."

F1 ile 10 yıllık bir anlaşmay imzalayan Miami, üç ABD yarışı arasında en uzun sözleşmeye sahip olan yarış. Austin'in beş, Las Vegas'ın ise 2023'ten itibaren üç yıllık anlaşmaları var.