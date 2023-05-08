Miami GP'si gece yarışına mı dönüşüyor?

Kendini sürekli yenilemeye ve daha cazip hale getirmeye çalışan F1 yönetiminin son düşüncesi, Miami'nin de Las Vegas gibi gece yarışına çevrilmesi.

Bu konu hakkında konuşan Miami GP yönetici ortağı Tom Garfinkel, F1 ile yapılan görüşmeler çerçevesinde bir gece yarışının değerlendirildiğini söyledi.

Garfinkel, "Potansiyel olarak bunu yapmakla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu."

"Açıkçası yılın bu zamanlarında hava durumu biraz tahmin edilemez oluyor. Bu yıl şu ana kadar oldukça güzel, ancak geçen yıl mevsim normallerinin dışında sıcaktı."

"Gece yarışına geçişi etkileyen pek çok faktör var, tüm bunları tartışmamız şart. Bu konuda kesinlikle açık fikirliyiz." dedi.

Miami'nin bir gece yarışı olmasını engelleyen en büyük faktör zaman dilimi, nitekim Miami ile Londra arasında sadece beş saat var, bu da yarışın Avrupa'da gece saatlerine tekabül edeceği anlamına geliyor.

Sekiz saat geride olan Las Vegas ise gece yarışını Cumartesi gecesi düzenlediğinden Avrupa'da Pazar sabahının erken saatlerine denk gelecek.

Miami'deki gece yarışının da Cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı sorusuna Garfinkel, "Şu anda bir karar verecek durumda değiliz, sadece tartışıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Miami'deki yarışa gösterilen ilgiyi ölçmek kolay değildi; organizatörler üç gün boyunca toplam 270.000 seyirci beklemelerine rağmen tribünler pek de dolu görünmedi.

Tüm biletlerin satıldığını söyleyen Garfinkel, "Biletler tükendi."

"Talebe ve burada sahip olduğumuz alana dayanarak muhtemelen gün başına 150.000 bilet satabilirdik, ancak herkesin harika bir deneyim yaşamasını istiyorum."

"Örneğin insan kuyrukları olmadığından veya trafik sorunuyla karşılaşmadığımızdan emin olmak istiyorun. Bu kolay değil."

"Operasyonel olarak daha iyi hale geldikçe her yıl biraz daha büyümek istiyoruz, ancak aynı zamanda insanların hala iyi bir deneyim yaşadıklarından emin olmak istiyoruz."

"Köprülerin genişliğini iki katına çıkarmamızın bir nedeni de buydu; gelecekte katılımın her yıl biraz daha artabileceğini ve bunu yapabilecek kapasiteye sahip olacağımızı öngördük." dedi.