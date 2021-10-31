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Miami GP'nin ön satışa çıkardığı biletler, 40 dakikada tükendi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bilet fiyatlarının yüksek olması, Miami'deki yarışı canlı seyretmek isteyen taraftarları durdurmamışa benziyor.

Miami GP'nin ön satışa çıkardığı biletler, 40 dakikada tükendi

Formula 1'in Amerika'daki popülaritesini artırmak amacıyla gelecek yıl Miami'de bir yarış düzenlenecek ve Florida şehri böylelikle ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapmış olacak. Yarışın önümüzdeki 10 yıl boyunca takvimde kalması planlanıyor.

Yarışın gelecek yılın Mayıs ayında yapılması planlandı ve Hard Rock Stadyumu'nu çevreleyen bir cadde pistinde yapılacak yarışa, seyircilerin nasıl tepki göstereceği merak konusuydu.

Fakat Amerika'dan güzel haberler geliyor gibi görünüyor.

Planetf1'in haberine göre Miami, geçtiğimiz günlerde ön satış biletlerini halka sundu ve bu biletler, satışa çıkarıldıktan 40 dakika sonra tamamen tükendi. Bu da Miami'de, önümüzdeki yıl nasıl bir atmosfer olacağını gözler önüne seriyor.

Bu tür biletlerin son derece pahalı olduğu biliniyor. En ucuz üç günlük biletin yaklaşık 500 pound (6 bin 575 lira), en pahalısının ise 2000 bin pound'a (26 bin 296 lira) yakın olduğu biliniyor.

Bu haber, geçen hafta sonu COTA'da gerçekleştirilen ve tarihe geçen yarıştan hemen sonra yaşandı.

COTA'daki yarışa üç gün boyunca 400 binden fazla taraftar gelmişti ve bu açıdan tüm zamanların rekorunu eline geçirdi.

Liberty Media, uzun süredir Amerika'daki taraftar kitlesinin ilgisini çekmeye çalışıyordu ve Netflix Drive to Surive'ın bunda büyük payı olduğu düşünülüyor.

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