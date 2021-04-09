2022 Miami GP teklifi önümüzdeki hafta oylanacak

Eğer bu teklif kabul edilirse şehir, Miami Dophins Organizasyonu ve F1 arasında bir anlaşma sağlayacak. Dolphins NFL takımına ev sahipliği yapan Hard Rock stadyumunun etrafına özel olarak inşa edilmiş bir pistte yarış düzenlenmesi planlanacak.

Miami Gardens şehri, Miami'nin 16 mil kuzeyinde yer alıyor ve belediye konseyi önümüzdeki çarşamba günü, 2019'da yarışı teşvik etmek amacıyla F1 ile bir antlaşma imzalayan milyarder emlakçı Stephen Ross'un mali desteğiyle birlikte Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunulacak.

Ross'un önceki çabaları, Ekim ayında Miami-Dade County yerel sakinleri, (Ross'un sahibi olduğu) Miami Dolphins Organizasyonu ve Formula 1'e karşı ırkçılık sebebiyle bir insan haklar davası açmasıyla ortadan kalkmış oldu. 113.000 nüfuslu Miami Gardens şehrinin çoğunluğunu, Afrikan-Amerikan'lar oluşturuyor.

Ayrıca, 2019 yılında Harris’in bir belediye meclisi üyesi olduğu zaman, Hard Rock Stadyumu'ndaki ilk etkinlik teklifine karşı oy kullanan Harris, tutumunu değiştirmiş oldu.

Önerilen uzlaşı belgesinde, Miami Gardens'ı “Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapan dünya çapındaki 23 şehirden ilk Afrikan-Amerikan çoğunluktaki şehir” olarak tanıtıyor.

Ayrıca, şehirdeki sosyal yardım programlarını ve işletmelerini finanse etmek için 5 milyon dolar ve yerel çocuklar için F1’in sunacağı bir STEM programı vaat ediyor.

Pist düzeni, şehir sakinlerini tatmin etmek için 199. caddeyi dışarıda bırakacak şekilde yeniden tasarlandı, bu da ana yolun yarış hafta sonu boyunca açık tutulabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Dolphins Organizasyonu gürültü azaltma bariyerleri kurmayı ve etkinlik boyunca hava kalitesini ve gürültüsünü takip etmeye söz verdi.

Eski Miami Dade konsey üyesi Betty Ferguson’ın liderlik ettiği Miami Garden Aktivist Grubu, yarışın gerçekleşmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ferguson, Miami Herald gazetesine verdiği röportajda,"Bu, topluluğun savunduğu her şeye aykırıdır. "

“Eğer bu kararı destekliyorlarsa [konseyin] kimi temsil ettiğini düşündüklerini bilmiyorum çünkü bu durumda temsil ettikleri taraf vatandaşlar olmayacak.” dedi.

Etkinliğe Miami şehrinin sokaklarında ev sahipliği yapmak için ilk planlar, gürültü kirliliği ve neden olabileceği sorunlar nedeniyle şehir merkezindeki yerel halktan bir grup tarafından engellendi.