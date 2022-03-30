Miami GP'de takım patronları için de geçit töreni yapılacak

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Formula 1'de geçit töreni geleneksel şekilde pilotlar için yapılıyordu. Buna göre pilotlar, bir otobüsün, platformun ya da çeşitli klasik araçların üzerine çıkarak taraftarları selamlıyordu.

Bu olay geleneksel şekilde her yarıştan birkaç saat önde yapılıyor ve yarış öncesi bazı soruları da yanıtlıyorlar.

Şimdi Miami Grand Prix'si organizatörleri bunu bir adım daha öteye taşımaya ve pilotların geçiş törenine ek olarak, takım patronları için de bir geçiş töreni düzenlemeye karar verdiler.

Buna göre 10 takım patronunun tamamı, yarıştan önce taraftarları selamlayacak.

Takım patronları, özellikle Drive to Survive'ın çıkışından bu yana büyük ilgi çekiyorlar. Hatta geçen yıla Toto Wolff ve Christian Horner damga vurmuştu.

Hard Rock Stadyumu'nun çevresindeki cadde pistinde yapılacak ilk Miami GP 6-8 Mayıs'ta düzenlenecek.

Miami track drone overview Fotoğraf: Miami GP