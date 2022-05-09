Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Gasly, Alonso'yla çarpışmasından aldığı hasarın, Norris'le kazasına yol açtığını açıkladı Sonraki / Sainz, cuma günkü kazasının ardından Miami GP'de boyun ağrısıyla mücadele etmiş
Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı

Miami'de en hızlı pit stopları Red Bull yaparken, McLaren ilk kez ilke beşe giremedi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı
Haberi dinle

Bu sezon ikinci kez yarışın en hızlı pit stopunu Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Takım, yarışın 41. turunda Sergio Perez'in lastiklerini 2.33 saniyede değiştirdi ve bu alanda zirvede yer aldı.

Takım ayrıca 2.37 saniye ile yarışın en hızlı ikinci pit stopunun da sahibi oldu.

Miami'deki yarışta takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar. Bu pit stoplar arasında en uzunu Mick Schumacher'in 54. turda ön kanadını değiştirmek zorunda kaldığı 15 saniyelik pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1 Red Bull S. Perez 2.33 41 25
2 Red Bull S. Perez 2.37 27  
3. Aston Martin L. Stroll 2.45 40 18
4 Red Bull M. Verstappen 2.49 26 15
5. AlphaTauri P. Gasly 2.55 40 12
6 McLaren D. Ricciardo 2.59 41 10
7. Mercedes G. Russell 2.64 40 8
8. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.68 11 6
9. Mercedes L. Hamilton 2.74 22 4
10 McLaren D. Ricciardo 2.77 30  
11 Alpine E. Ocon 2.85 41 2
12. Williams N. Latifi 3.12 34 1
13. Ferrari C. Leclerc 3.27 24  
14. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.32 41  
15. Haas K. Magnussen 3.35 12  
16. AlphaTauri P.  Gasly 3.35

16

  
17 Alfa Romeo V. Bottas 3.44 26  
18. Aston Martin S. Vettel 3.48 41  
19. Williams A. Albon 3.53 16  
20. McLaren L. Norris 3.60 18  
21. Haas M. Schumacher 3.93 14  
22. Haas K. Magnussen 4.34 42  
23. Ferrari C. Sainz 5.47 27  
24 Alpine F. Alonso 5.77 15  
25. Haas M. Schumacher 15.71 54  

 

Dördüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 158 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 134 puanla ikinci ve Ferrari 58 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. McLaren 158
2. Red Bull 134
3. Ferrari 58
4.Williams 43
5. Aston Martin otuz
6. AlphaTauri 29
7. Alpine 28
8. Mercedes 24
9 Alfa Romeo 1
10. Haas 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull ve McLaren 2.27 saniye ile zirveyi paylaşıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım yarışçı Grand Prix Derece
1. Red Bull S. Perez Avustralya 2.27
2. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27
3 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29
4. McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31
5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33
6. Red Bull S. Perez Miami 2.33
7. Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.34
8. Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.36
9. Red Bull S. Perez Miami 2.37
10 Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.40
paylaşım
yorumlar
Gasly, Alonso'yla çarpışmasından aldığı hasarın, Norris'le kazasına yol açtığını açıkladı
Önceki haber

Gasly, Alonso'yla çarpışmasından aldığı hasarın, Norris'le kazasına yol açtığını açıkladı
Sonraki haber

Sainz, cuma günkü kazasının ardından Miami GP'de boyun ağrısıyla mücadele etmiş

Sainz, cuma günkü kazasının ardından Miami GP'de boyun ağrısıyla mücadele etmiş
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu Miami GP
Formula 1

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu

Bottas: "Güvenlik aracı girmeseydi Hamilton'ı arkamda tutabilirdim" Miami GP
Formula 1

Bottas: "Güvenlik aracı girmeseydi Hamilton'ı arkamda tutabilirdim"

Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti" Miami GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti"

Son Haberler

Ferrari, neden güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, neden güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadığını açıkladı

Wolff: "Hamilton, strateji konusunda ikilemde kaldı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, strateji konusunda ikilemde kaldı"

Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.