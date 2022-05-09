Miami GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı

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Bu sezon ikinci kez yarışın en hızlı pit stopunu Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Takım, yarışın 41. turunda Sergio Perez'in lastiklerini 2.33 saniyede değiştirdi ve bu alanda zirvede yer aldı.

Takım ayrıca 2.37 saniye ile yarışın en hızlı ikinci pit stopunun da sahibi oldu.

Miami'deki yarışta takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar. Bu pit stoplar arasında en uzunu Mick Schumacher'in 54. turda ön kanadını değiştirmek zorunda kaldığı 15 saniyelik pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1 Red Bull S. Perez 2.33 41 25 2 Red Bull S. Perez 2.37 27 3. Aston Martin L. Stroll 2.45 40 18 4 Red Bull M. Verstappen 2.49 26 15 5. AlphaTauri P. Gasly 2.55 40 12 6 McLaren D. Ricciardo 2.59 41 10 7. Mercedes G. Russell 2.64 40 8 8. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.68 11 6 9. Mercedes L. Hamilton 2.74 22 4 10 McLaren D. Ricciardo 2.77 30 11 Alpine E. Ocon 2.85 41 2 12. Williams N. Latifi 3.12 34 1 13. Ferrari C. Leclerc 3.27 24 14. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.32 41 15. Haas K. Magnussen 3.35 12 16. AlphaTauri P. Gasly 3.35 16 17 Alfa Romeo V. Bottas 3.44 26 18. Aston Martin S. Vettel 3.48 41 19. Williams A. Albon 3.53 16 20. McLaren L. Norris 3.60 18 21. Haas M. Schumacher 3.93 14 22. Haas K. Magnussen 4.34 42 23. Ferrari C. Sainz 5.47 27 24 Alpine F. Alonso 5.77 15 25. Haas M. Schumacher 15.71 54

Dördüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 158 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 134 puanla ikinci ve Ferrari 58 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. McLaren 158 2. Red Bull 134 3. Ferrari 58 4.Williams 43 5. Aston Martin otuz 6. AlphaTauri 29 7. Alpine 28 8. Mercedes 24 9 Alfa Romeo 1 10. Haas 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull ve McLaren 2.27 saniye ile zirveyi paylaşıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım yarışçı Grand Prix Derece 1. Red Bull S. Perez Avustralya 2.27 2. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27 3 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29 4. McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31 5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33 6. Red Bull S. Perez Miami 2.33 7. Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.34 8. Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.36 9. Red Bull S. Perez Miami 2.37 10 Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.40