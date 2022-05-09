Miami GP'de en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı
Miami'de en hızlı pit stopları Red Bull yaparken, McLaren ilk kez ilke beşe giremedi.
Bu sezon ikinci kez yarışın en hızlı pit stopunu Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Takım, yarışın 41. turunda Sergio Perez'in lastiklerini 2.33 saniyede değiştirdi ve bu alanda zirvede yer aldı.
Takım ayrıca 2.37 saniye ile yarışın en hızlı ikinci pit stopunun da sahibi oldu.
Miami'deki yarışta takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar. Bu pit stoplar arasında en uzunu Mick Schumacher'in 54. turda ön kanadını değiştirmek zorunda kaldığı 15 saniyelik pit stoptu.
Yarıştaki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|S. Perez
|2.33
|41
|25
|2 Red Bull
|S. Perez
|2.37
|27
|3. Aston Martin
|L. Stroll
|2.45
|40
|18
|4 Red Bull
|M. Verstappen
|2.49
|26
|15
|5. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.55
|40
|12
|6 McLaren
|D. Ricciardo
|2.59
|41
|10
|7. Mercedes
|G. Russell
|2.64
|40
|8
|8. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.68
|11
|6
|9. Mercedes
|L. Hamilton
|2.74
|22
|4
|10 McLaren
|D. Ricciardo
|2.77
|30
|11 Alpine
|E. Ocon
|2.85
|41
|2
|12. Williams
|N. Latifi
|3.12
|34
|1
|13. Ferrari
|C. Leclerc
|3.27
|24
|14. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.32
|41
|15. Haas
|K. Magnussen
|3.35
|12
|16. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.35
|
16
|17 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.44
|26
|18. Aston Martin
|S. Vettel
|3.48
|41
|19. Williams
|A. Albon
|3.53
|16
|20. McLaren
|L. Norris
|3.60
|18
|21. Haas
|M. Schumacher
|3.93
|14
|22. Haas
|K. Magnussen
|4.34
|42
|23. Ferrari
|C. Sainz
|5.47
|27
|24 Alpine
|F. Alonso
|5.77
|15
|25. Haas
|M. Schumacher
|15.71
|54
Dördüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 158 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 134 puanla ikinci ve Ferrari 58 puanla üçüncü sırada.
Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. McLaren
|158
|2. Red Bull
|134
|3. Ferrari
|58
|4.Williams
|43
|5. Aston Martin
|otuz
|6. AlphaTauri
|29
|7. Alpine
|28
|8. Mercedes
|24
|9 Alfa Romeo
|1
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull ve McLaren 2.27 saniye ile zirveyi paylaşıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|yarışçı
|Grand Prix
|Derece
|1. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|2. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|3 Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|4. McLaren
|D. Ricciardo
|Bahreyn
|2.31
|5. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.33
|6. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.33
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.34
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.36
|9. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.37
|10 Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.40
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