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Formula 1 Miami GP

Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

Takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in Miami'deki ilk Formula 1 galibiyetinin Norris kadar McLaren'ın da omuzlarındaki yükü hafiflettiğini söyledi.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, the McLaren team celebrate victory and dedicate the win to the late Gil de Ferran

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris nihayet 110. yarışında Formula 1'deki şanssızlığını kırdı ve doğru zamanda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla, kariyerinin ilk zaferini aldı.

Daha önce F1'de 15 kez podyuma çıkan Norris, 2200 gün sonra ilk kez bir seride zafere ulaştı.

Norris, F1'deki ilk zaferini kazanmasının omuzlarından yükü hafiflettiğini kabul etti, ancak takım patronu Stella'ya göre bu aynı zamanda takımın kendisi için de geçerli bir şey.

Stella, “Kazanamamak onun omuzlarındaki bir yüktü ama bizim omuzlarımızda da bir yük vardı."

“Lando'ya kazanma şansı sunduğumuz anda bunu yerine getireceğini biliyorduk. Bu yüzden sorumluluk hissettik ve her zaman bunun Lando'ya değil, bize bağlı olduğunu söyledik."

“Fakat Lando'nun hakkını yemeyelim, kış boyunca gelişmeye devam etti, özellikle de sıralama turlarında kendini geliştirmeye devam etti."

“Bugünkü zafer benim için onun ne kadar hazır olduğunun bir kanıtı. Üstelik bazen podyuma çıkamayacak bir araçla neler  yaptığına bakarsak, Lando'nun gerçekten giderek güçlendiğini görebilirsiniz.” dedi.

Stella, ilk bölümde trafikte kalmasına rağmen Norris'in her şeyi kontrol altında tutma ve ardından temposunu yükseltme şeklini övdü.

“Yarış yönetiminin çok olgun olduğunu söylemeliyim. İlk turdan sonra yapacak fazla bir şey olmadığını görür görmez lastiklerini korumaya başladı çünkü yarışın bir aşamada kendi lehine döneceğini biliyordu."

“Önündeki araçlar pite girdiğinde yakaladığı tempo inanılmazdı. Elindeki araçtan en iyi şekilde yararlanıyordu."

“Ona kazanabileceği bir araç sunmamız gerekiyordu. Biz bunu yapar yapmaz, o da kazanmayı başardı.”

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