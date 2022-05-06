Miami GP yetkilileri, antrenmanlar öncesinde pistteki hasarı tamir ettiler

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Pistteki en büyük endişe, start finiş düzlüğüne çıkan son virajlardan önce 17. virajda yer alıyordu. Bir diğer sorun ise ünlü sahte marinanın yer aldığı 7. virajdaydı.

Perşembe akşamı 17. virajda, apeks noktasının birkaç metre dışında ve yarış araçlarının tekerleklerinin denk geleceği çizgide küçük hasarlar görüldü.

Hasar yamaları, herhangi bir yarış aracı piste çıkmadan önce ortaya çıktı. Şimdiye kadar sadece güvenlik ve tıbbi araçlar piste çıkarken, supercars araçlarıyla gösteri sürüşleri yapıldı ve ayrıca pistin inşasıyla ilişkili kamyon ve vinçler piste çıktı.

Sorunların bölgesel olduğu ve pistin geneliyle alakalı endişenin olmadığı düşünülüyor. Çalışmalar cuma sabah tamamlandı.

Officials, including Niels Wittich, Race Director, FIA, Bernd Maylander, Safety Car Driver, inspect the track Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pist tasarımcısı Apex tarafından hazırlanan pistin kaplanmasında ortalama 50 fit genişliğinde üç şerit üzerinde 85.000 yarda kademeli olarak serilmiş 24.000 ton asfalt kullanıldı.

Dünya çapında birçok F1 pistinde çalışmış olan asfalt uzmanı R3, asfalt yapımında ABD'de Georgia'dan çıkarılan %60 granit ve geri kalanı Güney Florida'dan yerel kaynaklı kireçtaşı karışımını kullandı. Daha sonra karışımı birbirine bağlamak için viskoz bir hidrokarbon karışımı olan bitüm kullanıldı.

FIA, yarış hafta sonundan en az 60 gün önce asfaltın dökülmesini istemişti. NFL futbol sezonunun sonu, bir caz müzik festivali ve Miami Open tenis turnuvası da dahil olmak üzere stadyumun diğer birçok etkinliğinde kullanılmasına rağmen bu son tarih karşılandı.