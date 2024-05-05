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Formula 1 Miami GP

Miami GP yarış öncesi gösterisini, 2023 tarzı F1 sürücü tanıtımları olmadan yapacak

Formula 1 Miami Grand Prix'si 2024 yarışı için yarış öncesi gösterisini revize etti ve "çok tartışılan" sürücü tanıtımlarını kaldırdı.

Ezel Tan
Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl Miami'de düzenlenen görkemli açılış töreninde sürücüler Amerikalı rapçi LL Cool J tarafından Miami Dolphins ponpon kızları eşliğinde teker teker kalabalığa takdim etmişti.

Tören, özellikle taraftarlar tarafından karışık eleştirilerle karşılanırken, bazı sürücüler de Miami sıcağında yarış tulumlarıyla uzun süre vakit geçirmelerinden rahatsızdı.

Pazar günü öğleden sonra yapılacak üçüncü yarış için F1 ve organizatörler seremoniyi revize edip, sürücü tanıtımını kaldırdı.

Sürücüler artık start/finiş düzlüğü üzerindeki dev bir LED ekran yardımıyla tanıtılacak.

Altı Grammy ödüllü Marc Anthony Amerikan ulusal marşını seslendirirken, Kaskade de DJ olarak gridde yer alacak.

Bu değişiklik doğrudan sürücülerin geri bildirimlerine dayanmasa da, F1 geçen yıldan bu yana start öncesinde atmosferi heyecanlandırmak için daha fazla müzik ve pist üstü eğlenceye yönelmiş durumda.

Will.i.am announces Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, on the grid

Will.i.am announces Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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