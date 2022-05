Miami GP: Leclerc zorladı, Verstappen arka arkaya ikinci kez kazandı!

Miami'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde heyecan ve belirsizlik büyüktü çünkü hem sıcaklık çok fazlaydı, hem de yarıştan önce yağmur pistin yüzeyindeki kauçuk parçalarını götürmüştü. Ayrıca Red Bull ve Ferrari, hafta sonu boyunca birbirlerine çok yakın görünüyorlardı.

Asfalt yüksek sıcaklık sayesinde yarıştan önce kurudu ve bundan ötürü sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıktılar. Yarışa George Russell, Nicholas Latifi ve Esteban Ocon sert lastikle başlarken, diğer isimler başlangıç için orta hamuru tercih ettiler.

Yarış başlamadan hemen önce Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in araçlarında yakıt sistemi sorunu keşfedildi. Yüksek sıcaklık nedeniyle ikili, gride gelemediler ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldılar.

Charles Leclerc startın ardından yerini korurken, Max Verstappen ilk virajdan çok iyi çıktı ve Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz'ı geçerek ikinciliğe yükseldi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images