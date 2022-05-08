Miami GP: Leclerc zorladı, Verstappen arka arkaya ikinci kez kazandı!

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Miami'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde heyecan ve belirsizlik büyüktü çünkü hem sıcaklık çok fazlaydı, hem de yarıştan önce yağmur pistin yüzeyindeki kauçuk parçalarını götürmüştü. Ayrıca Red Bull ve Ferrari, hafta sonu boyunca birbirlerine çok yakın görünüyorlardı.

Asfalt yüksek sıcaklık sayesinde yarıştan önce kurudu ve bundan ötürü sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıktılar. Yarışa George Russell, Nicholas Latifi ve Esteban Ocon sert lastikle başlarken, diğer isimler başlangıç için orta hamuru tercih ettiler.

Yarış başlamadan hemen önce Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in araçlarında yakıt sistemi sorunu keşfedildi. Yüksek sıcaklık nedeniyle ikili, gride gelemediler ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldılar.

Charles Leclerc startın ardından yerini korurken, Max Verstappen ilk virajdan çok iyi çıktı ve Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz'ı geçerek ikinciliğe yükseldi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Temiz ilk turun ardından sıralama Leclerc, Verstappen, Sainz, Sergio Perez ve Valtteri Bottas şeklinde oldu. Fernando Alonso iyi bir startla yedinciliğe çıkarken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk turda sekizinci sıraya geriledi.

Leclerc ilk turların ardından Verstappen ile farkı 1.2 ila 1.3 saniye civarına sabitlerken, Perez de Sainz'la arasını 1 saniye civarında tuttu.

Yarışa veda eden ilk isim, aracındaki mekanik problemin ardından Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu oldu. Bunun hemen ardından Verstappen, yarışta ilk kez Leclerc ile arasını 1 saniyenin altına indirdi.

Leclerc'in lastikleri Verstappen'e göre daha erken aşınmaya başladı ve Monakolu pilotun temposu ilk turlara oranla düştü. Verstappen arayı iyice kapatırken, dokuzuncu turun ilk metrelerinde Ferrari sürücüsünü geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Leclerc bu hamleden sonra Verstappen'e bir süre yakın gitse de, sonrasında fark 1 saniyenin üzerine çıktı. Monakolu pilot 12. turun sonunda yaptığı hatanın ardından büyük zaman kaybetti ve fark 2.5 saniyenin üzerine çıktı.

Yarışın 20. turunda Red Bull pilotu Perez, motorda güç kaybetmeye başladığını söyledi ve yavaşlamaya başladı. Takım sorunu çözse de, Sainz ile arasındaki fark 1 saniyeden 7.5 saniyeye çıktı.

Ön bölümdeki ilk pit stopu Mercedes yaptı ve yarışın 23. turunda Hamilton'ı pite aldı. İngiliz pilot sorunsuz pit stopun ardından yarışa yedinci sırada döndü.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, ahead of Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, bir tur sonra Charles Leclerc'i pite aldı ve Monakolu pilot sert lastikle yarışa geri döndü. Red Bull, Verstappen'i iki tur daha pistte tuttu ve sonrasında pite aldı. Verstappen'in pit stopu da sorunsuzdu.

Ferrari'de Carlos Sainz liderliğe yükselse de, bu sadece bir tur sürdü çünkü takım İspanyol pilotu pite aldı. İtalyan ekip sağ ön lastiği değiştirmekte zorlandı. Aynı tur Perez de pite girdi.

Pit stopların ardından sıralama Verstappen, Leclerc, Sainz ve Perez şeklinde oldu. Verstappen ile Leclerc arasında 7.5 saniye fark oluşurken, Sainz, Leclerc'in 10 saniye gerisine düştü. Sainz ve Perez arasındaki fark ise 5 saniyeye indi.

George Russell, yarışa sert lastikle başladığı için uzun bir ilk bölüm geçirdi ve beşinciliğe kadar çıktı.

Yarışın 41. turunda AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve McLaren pilotu Lando Norris arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Norris'in lastiği patladı ve spin atıp duvara temas eden İngiliz pilotun aracı pist üstünde kaldı. Gasly ise epey geriye düştü.

Bu olayın ardından piste güvenlik aracı girerken, o noktada pit stop yapmayan isimler George Russell, Lance Stroll, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon pite girerek yeni lastiklere geçtiler.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca Red Bull da pit stop yaptı ve Perez'i orta hamura geçirdi.

Pit stopların ardından Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Bottas, Hamilton, Russell, Alonso, Schumacher ve Magnussen ilk ondaki isimlerdi. Ancak Perez ve Russell yeni lastiklere geçtikleri için epey avantajlı konuma geldiler.

Yarış, bitime 10 tur kala tekrar başladı. Verstappen sorunsuz startın ardından yerini korurken, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Fakat Verstappen ile Leclerc ve Sainz ile Perez arasındaki mücadele çok yakındı.

Yarışı beşinci sırada götüren Bottas, bitime sekiz tur kala yaptığı hatanın ardından iki Mercedes pilotuna birden geçildi ve yedinci sıraya geriledi. Yeni lastiklerle Russell da Hamilton'ı geçti ve beşinciliğe çıktı.

Ön tarafta Verstappen ve Leclerc savaşırken, hemen arkalarında Sainz ve Perez arasındaki savaş tam gaz devam etti.

Perez, daha yeni lastiğe rağmen Sainz'ı geçmekte zorlanırken, bitime altı tur kala ilk virajda geç frenajla atak denedi. Ancak lastiklerini kilitledi ve pist dışına çıktı. Bunun üzerine Sainz yerini korudu.

Ön tarafta ise Verstappen, Leclerc ile arayı bir saniyenin üzerine çıkardı ve Monakolu pilotun DRS mesafesinden kaçmış oldu.

Bitime üç tur kala dokuzunculuk için çekişen Mick Schumacher ve Sebastian Vettel ilk virajda temas etti. Bu temasın ardından Schumacher'in ön kanadı kırılırken, Vettel de spin attı ve geriye düştü. Alman pilot daha sonra yarışı bıraktı, Schumacher ise en geriye düştü.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, battles with Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın son anlarında Verstappen, hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci, bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Verstappen, en hızlı turu da atmasının ardından hafta sonunu 26 puanla kapatmış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, başlangıçta yerini korusa da yarışın ilk bölümünde Verstappen'le aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve yaşadığı lastik aşınmasıyla Hollandalı pilota geçildi.

Daha sonra fark 7.5 saniyeleri buldu ancak güvenlik aracı, Leclerc'e yarış sonunda galibiyet için çekişme fırsatı verdi. Ferrari pilotu zorlasa da, Verstappen hata yapmadı ve Leclerc böylelikle hafta sonunu ikinci tamamlamış oldu.

Leclerc bu sonuçla puanını 104 yaparken, Verstappen ile arasındaki puan farkı 19'a indi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, zaman zaman Perez'le mücadele etmek zorunda kalsa da, sonunda yerini korudu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek iki yarış aradan sonra podyuma çıktı. Ferrari böylelikle bu yıl üçüncü kez iki araçla birden podyuma çıkmış oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Perez, ilk bölümün sonlarına doğru iyi bir tempo yakalasa da, güç kaybetmeye başlayınca yaklaşık 7 saniye geriye düştü. Güvenlik aracı arayı kapatma fırsatı verse de Perez, geçiş yapmaya çalışırken hata yaptı ve sonuç olarak dördüncü sırada finiş gördü.

Beşincilik mücadelesi ise son bölümde nefes kesti. Normalde bu sıra Alfa Romeo pilotu Bottas'a gidecek gibiydi ancak Fin pilot yaptığı hatayla geriye düştü. Yarışa sert lastikle başlayan ve uzun bir ilk bölüm geçiren Russell, güvenlik aracından faydalandı ve ilk beş mücadelesine dahil oldu. Son bölümde Hamilton'la kıyasıya bir rekabete giren Russell, yeni lastiklerin de avantajıyla İngiliz pilotu geçti ve beşinci sırada finiş görerek, ilk beş yarışın tamamını ilk beş içerisinde bitirmiş oldu.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton ise iyi götürdüğü yarışta, son bölümde Russell'a geçildi ve damalı bayrağı altıncı sırada görmüş oldu.

Bottas, yaptığı hatanın ardından yedinci olurken, Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso ilk dokuzu tamamladılar. Alonso normalde sekizinci olmuştu ancak Gasly ile temastan kaynaklı aldığı 5 saniyelik cezayla, dokuzuncu sıraya geriledi. Ocon ise en geriden başladığı yarışta güçlü bir sürüş çıkarıp sekizinci oldu.

Hafta sonunun son puanı, yine fırsatları çok iyi değerlendiren Williams pilotu Alex Albon'a gitti.

McLaren adına zorlu geçen yarışta Daniel Ricciardo, iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve 11. oldu. Stroll, pek çok temas ve olayın ardından 12. olurken, zorlu bir yarış geçiren Yuki Tsunoda 12., Nicholas Latifi 13. ve puan fırsatını tepen Schumacher 15. oldu.

Magnussen, son anlarda pite gelerek yarışı bırakırken, Vettel, Gasly, Norris ve Zhou da yarışa veda eden isimler oldular.

İlk beş yarışın ardından Leclerc 104 puanla ilk sırada yer alırken, Verstappen 85, Perez 66, Russell 59, Sainz 53 ve Hamilton 36 puanda.

Takımlar şampiyonasında ise Ferrari 157, Red Bull 151, Mercedes 95 ve McLaren 46 puana sahip.

2022 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı 22 Mayıs'ta İspanya'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images