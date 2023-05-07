Miami GP: Verstappen 9. sıradan yükselerek kazandı, Alonso podyuma döndü!

Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışın ardından Formula 1 sirki, sezonun 5. yarışı için oldukça uzak bir yere, Amerika'ya gitti.

Şaşalı hafta sonunda bol bol eğlence ve ünlü ön plana çıkarken pist üstünde bildiğimiz mücadele devam etti. Red Bull'un güçlü olacağının belli olduğu yarışta, Max Verstappen ve Charles Leclerc'in gerilerde kalması, mücadelenin rengini değiştirdi.

57 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Sergio Perez, yarışın başında liderliğini korusa da yarışın ilerleyen bölümünde takım arkadaşı Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı. Verstappen böylece 9. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonun üçüncü, kariyerinin ise 38. zaferini elde etti.

Bu yarışı kazanabilse şampiyonada liderliğe yükselebilecek olan Perez, yarışın başında üstüne düşeni yapsa da stratejiler devreye girdiğinde takım arkadaşına cevap veremedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Red Bull böylece Verstappen ve Perez'le bir kez daha ilk iki sırada yarışı tamamlamış oldu. Bu, Red Bull'un F1'deki 26., bu sezon ise 4. dublesi oldu.

Red Bull pilotlarının arkasında podyumu tamamlayan isim Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ydu. Sezonun ilk 3 yarışında podyuma çıkan ancak Azerbaycan'da 4. olarak kıl payı podyumu kaçıran Alonso, Miami'de oldukça güçlü bir performans sergiledi ve rahat bir şekilde 3. olarak podyuma döndü.

Yarış sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field on the opening lap Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Yarış Raporu

Miami'de ilk iki gün hava güneşli olsa da yarışın gerçekleştirileceği Pazar günü hava kapalıydı. Gece yağmur yağsa da gündüz pist çoktan kurumuştu ve yarış normal bir şekilde kuru zeminde başladı. Hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı 35 dereceydi.

Yarışın başında ilk 7 pilot orta lastikleri tercih ederken 8. sıradaki Ocon ile 9. sıradaki Verstappen sert lastikleri tercih ettiler. Onu orta lastikli Bottas ve Albon takip ederken onların arkasında sert lastikli Hulkenberg, Hamilton ve Zhou yer aldılar.

Diğer taraftan 16. sıradan başlayan Norris ile 19. sıradan başlayan Piastri yumuşak lastiklere sahipti. Yarış öncesinde ortak kanı, yarış çizgisinin çok iyi olduğu ancak yarış çizgisi dışında yol tutuşunun düşük olduğu yönündeydi.

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle Miami GP başladı. Perez çok rahat bir şekilde yerini korurken onu Alonso takip etti. 4. sıradan başlayan Sainz 3. sıraya yükselirken; Magnussen, Gasly ve Russell'ın arkasında 6. sıraya geriledi. Sert lastiklerle başlayan Ocon ve Verstappen, ilk turda Bottas'a birer sıra kaybettiler.

İlk turun sonunda sıralama; Perez, Alonso, Sainz, Gasly, Russell, Leclerc, Magnussen, Bottas, Verstappen ve Ocon şeklnde oldu. İlk tur pozisyon kaybeden sürücüler olsa da sorunsuz ve kazasız bir şekilde tamamladı.

Perez daha ilk turdan itibaren arkasındaki Alonso ile DRS mesafesinden kaçarken takım arkadaşı Verstappen, 3. tura girmeden 8. sıraya yükseldi. Yarışın ilk piti 2. turun sonunda kendi evinde yarışan Williams pilotu Logan Sargeant'ın pite gelmesiyle gerçekleşti. Sargeant, hem lastik hem de ön kanat değiştirdi.

Leclerc, yarışın başında Magnussen'i geçse de Haas pilotu 3. turda yeniden Leclerc'i geçerek 6. sıraya yükseldi ancak 4. turda Leclerc yeniden zorladı. Bu iki isim birbirleriyle mücadele ederken, onların hemen arkasında yer alan Verstappen önüne çıkan fırsatı değerlendirdi ve ana düzlükte iki ismi birden arkasında bırakarak 6. sıraya yükseldi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk 5 tur geride kalırken Perez'in liderliği devam ediyordu ancak Alonso o ana kadar Perez'in kopup gitmesine izin vermedi. Diğer taraftan Alonso'nun arkasındaki isimler de kopmamıştı. Sıralama Perez, Alonso, Sainz, Gasly, Russell, Verstappen, Magnussen, Leclerc, Ocon ve Bottas şeklindeydi. Verstappen ilk turda 10. sırada olsa da 5. turda lider takım arkadaşı Perez'in 6 sn gerisindeydi.

Sert lastiklerle başlayan isimlerden Hamilton, ilk turlarda pozisyon kazanamadı ve 6. turda 13. sıradaydı. İngiliz pilot, bu noktada lastikleriyle alakalı bir şikayetini dile getirdi.

İlk turda Nyck de Vries'in arkadan kendisine vurmasıyla sıkıntı yaşayan Norris, 6. turda pite gelirken benzer şekilde takım arkadaşı Piastri de erken bir şekilde pite geldi.

Sadece yumuşak lastiklerle başlayan isimler değil, orta lastiklerle başlayan isimler de lastiklerden erken şikayet etmeye başladılar. Alonso, daha 7. turdayken telsizden A planından 12. turu çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

Verstappen, Magnussen ve Leclerc'i geçmesinin ardından art arda hızlı turlarla önündeki Russell ile olan yaklaşık 2 saniyelik farkı hızlıca kapattı ve 8. turda geçerek 5. sıraya yükseldi. Russell aynı anlarda frenlerde titreşim olduğundan şikayet etti ve Verstappen'in performansına ayak uyduramadı.

Verstappen'in yükselişi hız kesmeden devam etti. Red Bulll pilotu 9. turda Pierre Gasly'i geçerek bu sefer 4. sıraya yükseldi. O esnada Verstappen ile önündeki Sainz arasında 2.3 sn fark vardı.

Verstappen'in hemen ardından Russell, Gasly'e fırsatçı bir atak yaparak 5. sırayı ele geçirdi.

George Russell, Mercedes F1 W14, battles with Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

10. tur tamamlanırken lider Perez, en yakın rakibi Alonso ile farkı yaklaşık 2 saniyeye çıkarmıştı. Alonso'nun 0.8 sn arkasında Sainz varken onun 2 sn arkasında Verstappen yer alıyordu. İlk 10'u tamamlayan isimler Russell, Gasly, Magnussen, Leclerc, Ocon ve Bottas oldular. Leclerc, ilk turların ardından Magnussen'in arkasında takılı kalırken benzer şekilde Hamilton da yükseliş gösteremedi.

Perez, 11. turda en hızlı turu atmasının ardından Alonso ile farkı 2.4 sn'ye çıkarken çok geçmeden takım arkadaşı Verstappen en hızlı turu ele geçirdi ve Sainz ile farkı 1.2 sn'ye düşürdü. Verstappen, ilk turlarda attığı turlar ve yaptığı geçişler sayesinde pit stoplar öncesinde yarış liderliğine ortak olabileceği bir konuma geldi.

Leclerc, 13. turda Magnussen'i geçse de birkaç saniye sonra Magnussen bir kez daha karşı atakla yerini geri aldı ve bu sefer onların hemen arkasında fırsatı kovalayan isim Alpine'den Ocon oldu.

Perez, 13. turda en hızlı dereceyi kaydedip Alonso ile farkı 3.2 sn üzerine taşırken Verstappen, Sainz'ı kovalamaya başladı. Verstappen, 14. turda Sainz'ı geçerek 3. sıraya yükseldi ve Alonso'yu kovalamaya başladı.

14. tur biterken Magnussen, ön bölümde pite giren ilk isim oldu. 15. turda Verstappen, Alonso'yu geçerek ikinci sıraya yükseldi ve o esnada takım arkadaşının 3.8 sn arkasındaydı. Magnussen pitinin ardından 17. sıraya geriledi. 15. turun sonunda sıralama Perez, Verstappen, Alonso, Sainz, Russell, Gasly, Leclerc, Ocon, Hulkenberg, Hamilton şeklindeydi. Hamilton, sonunda Albon'u geçerek bir sıra kazandı.

Magnussen'in piti, ona yakın diğer isim için de pitleri tetikledi. Gasly ve Bottas, bir sonraki tur pite geldiler. Gasly, Magnussen'in önünde Bottas ise arkasında döndü.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Verstappen, 15. turda ikinci sıraya yükseldiğinde Perez'in 3.8 sn arkasındaydı. 17. turda fark 2.6 sn'ye kadar düşerken Perez ön lastiğinin yavaştan bitmeye başladığını söyledi.

18. tura girerken Russell ve Leclerc pite geldiler. Russell, Gasly'nin önünde mücadeleye dönerken Leclerc bir kez daha Magnussen'in gerisinde kaldı. O turun sonunda, Alonso'yu yakından takip eden Sainz pite geldi. Sainz, Albon'un önünde 7. sırada yarışa geri döndü. Sainz, 20. turda henüz pite gelmeyen Hamilton'ı geçerek 6. sıraya yükseldi.

20. turun sonunda Red Bull, lider Perez'i pite çağırdı. O ana kadar Verstappen farkı 1.5 saniyenin altına kadar indirmişti. Perez, yarışa pite gelmeyen Ocon'un arkasında 4. sırada dönerken aynı tur Sainz, Hulkenberg'i geçerek 5. sıraya yükseldi.

21. turda Sainz'ın pit yolunda hız sınırını aşmış olabileceği bilgisi ekranlara yansıdı. Çok geçmeden 23. turda Sainz'a pit yolunda hız sınırını aştığı için 5 sn zaman cezası verildi.

Pit stoptan sonra 4. sıraya gerileyen Perez, çok geçmeden Ocon'u geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Sessiz bir yarış geçiren Hamilton, 23. turda Hulkenberg'i geçerek 6. sıraya yükseldi. 24. turda Stroll ve Russell'ın 11. virajda pist dışına taşarak avantaj kazanmış olabilecekleri bilgisi ekrana yansıdı. Aynı turda Russell, Aston Martin pilotunu geçerek 9. sıraya yükseldi.

Yarışın 24. turunun sonunda Alonso pite geldi ve Sainz'ın arkasında 5. sırada yarışa geri döndü.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

25. turun sonunda sıralama Verstappen, Perez, Ocon, Sainz, Alonso, Hamilton, Hulkenberg, Tsunoda, Russell ve Gasly şeklindeydi. O bölümde Verstappen ile Perez arasındaki fark 17 sn civarındaydı. Verstappen, daha eski lastiklerine rağmen farkın yüksek hızlı kapanmasına izin vermedi.

Pit stoptan sonra Alonso, önündeki Sainz'ın 5 sn zaman cezası olmasına rağmen arkada kalmak istemedi ve hızlı bir şekilde zorlamaya başladı. Alonso, 27. turda Sainz'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Yarışın orta bölümüne yaklaşırken, Verstappen'in henüz pite gelmediği dönemde Red Bull Takım Patronu Christian Horner, yaptıkları simülasyon çalışmalarında Verstappen ve Perez'in yarışın son 3 turunda liderlik mücadelesi vermesini gördüklerini söyledi. 28. turda Verstappen ve Perez arasındaki fark 16.3 sn civarındaydı. Aynı turda Russell, Hulkenberg'i geçerek 7. sıraya yükseldi.

Yarışa sert lastik harici lastiklerle başlayan pilotlar daha erken pit yaparken sert lastiklerle başlayanlar yarışın yarısını sorunsuz bir şekilde ve pek performans kaybetmeden tamamlamayı başardılar.

Alonso, 29. tur içerisinde Ocon'u geçerek 3. sıraya yükseldi. Bu, bir sorun olmadığı takdirde Alonso'nun yeniden podyuma döneceğinin işaretiydi.

Yarışın 30. turu geride kalırken ilk 10'da sıralama Verstappen, Perez, Alonso, Sainz, Ocon, Hamilton, Russell, Hulkenberg, Tsunoda, Gasly şeklindeydi. Verstappen ve Perez arasındaki fark o bölümde 15.5 sn'ydi. O ana kadar pite gelmeyen isimler ise Verstappen, Ocon, Hamilton, Hulkenberg, Tsunoda, Stroll, Zhou'ydu.

Pite erken gelen Magnussen ve Leclerc, 31. turda 12 ve 14. sıralardaydı. Leclerc, yarışın başında Magnussen ile girdiği mücadelelerde geride kalmasının ardından yarışın devamında da pek varlık gösteremedi.

32. turda Hamilton'a arkasındaki takım arkadaşı Russell ile mücadele etmedikleri, stratejilerinin farklı olduğu, bu yüzden onunla mücadele etmemesi gerektiği söylendi. Hamilton, Russell'ın kendisini geçebileceğini ancak zaten onu yavaşlatmadığını söylese de çok geçmeden Russell'ın geçmesine izin verdi. Aynı tur içerisinde pite gelmeyen isimlerden sert lastikli Zhou pite geldi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

32. turda Verstappen'e lastiklerini daha fazla kullanabileceğinin söylenmesinin ardından şampiyon pilotun buna cevabı en hızlı tur oldu. Verstappen, eski lastiklerine rağmen farkı 15.5 sn civarında tutmaya devam etti.

33. turda Tsunoda Hulkenberg'i geçerken Haas pilotu kaybettiği momentum ile arkasındaki isimlerin baskısına girdi ancak buna rağmen ilk başta yerini korumayı başardı. Hulkenberg turun sonunda pite geldi ve 16. sırada, Zhou'nun önünde geri döndü. Aynı tur içerisinde Verstappen, Sargeant'ı geçerek tur bindirmeleri başlatmış oldu.

Sainz, 35. turda Ocon'u geçerek 4. sıraya yükseldi ancak o ana kadar Alonso kendisiyle 3 sn fark açtı ve Ferrari pilotunun aynı zamanda 5 sn zaman cezası vardı. 35. turun sonunda ilk 10 Verstappen, Perez, Alonso, Sainz, Ocon, Russell, Hamilton, Tsunoda, Gasly, Stroll şeklinde oldu. Magnussen ve Leclerc, o ana kadar hâlâ ilk 10'a girmeyi başaramadı.

Pite gelmeyen Verstappen, 35. turda 1:31.225 ile yarışın en hızlı turunu attı ve Perez ile farkı 15.5 saniyenin üzerine çıkardı.

Leclerc, 37. turda Magnussen'i geçse de Haas pilotu bir kez daha karşı atakla Leclerc'i geride bıraktı ve önde kalmayı başardı. Bu isimler arasındaki mücadele devam ederken ön tarafta Russell, lastikleri erken biten Sainz'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

37. turun sonunda Hamilton pite gelirken 13. sırada mücadeleye geri döndü. Leclerc, 38. turda Magnussen'i bir kez daha geçti ve bu sefer yerini korumayı başardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu arada ön tarafta fark kapanacağına gittikçe açılmaya başladı. 39. turda Verstappen, Perez'le farkı 17 saniyeye yaklaştırdı. 39. turun sonunda Ocon pite geldi ve 11. sırada geri döndü. Böylece Hamilton, Ocon'u da geçmiş oldu.

40. tur geride kalırken pite gelmeyen isimler Verstappen ve Stroll'dü. Hamilton o tur içerisinde eski takım arkadaşı Bottas'ı geride bırakırken ilk 10'da sıralama Verstappen, Perez, Alonso, Russell, Sainz, Gasly, Stroll, Leclerc, Magnussen ve Hamilton'dı. Verstappen - Perez farkı o bölümde 18 saniyeye yaklaşırken tüm pilotlar yarışa sorunsuz bir şekilde devam ediyordu.

Verstappen, eskiyen lastiklerine rağmen daha yeni orta lastiklere sahip takım arkadaşından daha hızlı turlar atıyordu ve pit stop yaklaştıkça, neredeyse lider olarak çıkabileceği bir fark açmayı başardı.

42. turun sonunda Stroll, pite gelen 19. isim oldu ve pite girmeyen tek isim, yarış lideri Verstappen'di. Stroll, yarışa Hulkenberg'in arkasında 15. sırada geri döndü.

Verstappen, 45. turun sonunda 18 saniyeyi aşkın farkla pite gelirken orta lastiklere geçiş yaptı. Böylece tüm pilotlar pite gelmiş oldu. Verstappen pitten çıkarken Perez'in 1.3 sn arkasında ikinci sıraya geriledi ancak Perez'e karşı çok ciddi bir lastik avantajına sahip oldu. Verstappen, aynı tur içerisinde Perez'in DRS aralığına girdi ve takım arkadaşını liderlik için kovalamaya başladı.

Verstappen, 47 turda ilk hamlesini yapsa da Perez yerini korumayı başardı. Şampiyon pilot 48. turun başında yine zorladı ve iki pilot ilk virajı yan yana döndüler ancak devamında Verstappen geçişi tamamlayarak yeniden liderliğe yükselmeyi başardı. 49. turda Stroll, Albon'u geçerek 13. sıraya yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, for the lead Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

50. turun sonunda Verstappen, Perez'le farkı 1.9 sn'ye çıkarırken Alonso çok rahat bir şekilde 3. sırada yarışı sürdürüyordu. Alonso'nun arkasında Russell, Sainz, Gasly, Leclerc, Hamilton, Ocon ve Magnussen ilk 10'u tamamlayan isimlerdi. Yarışa sert lastiklerle başlayıp oldukça geç pite gelen ve orta lastiklere geçen isimler bu bölümde, orta lastiklerle başlayıp daha erken sert lastiklere geçen isimler karşısında hız avantajına sahiplerdi ve yükseliş gösteriyordu.

53. turda Leclerc, Gasly'i geçerek 6. sıraya yükselirken çok geçmeden Hamilton da geçerek 7. sıraya yükseldi. Hamilton, Leclerc'i kovalamaya devam etti ve 55. turda geçerek 6. sıraya yükseldi.

Verstappen, yarışın sondan ikinci turunda en hızlı turu atarak maksimum puanları kazanabileceği konuma geldi. Yarışın kalan bölümde bir olay olmadı ve böylece Verstappen 2023 Miami GP'de zafere ulaşan isim oldu.

Perez, son turda kendisinin en iyi turunu atarken yarışı ikinci sırada tamamlarken Alonso da benzer şekilde son turda en hızlı turunu attı ve 3. olarak podyuma döndü.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Russell dördüncü olarak podyumu kaçıran ilk isim olurken onu yarışa iyi başlayan ancak orta bölümde performans kaybeden Sainz takip etti.

Yarışın başında pek fazla geçiş yapamayan Hamilton, geç pit stopu sayesinde pozisyonlar kazandı ve Leclerc'i geçmesinin ardından 6. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın çoğunda Magnussen ile giriştiği mücadeleler nedeniyle zaman ve pozisyon kaybeden Leclerc, yarışı başladığı gibi 7. sırada tamamlarken onu Alpine pilotları Gasly ve Ocon takip ettiler.

Miami'de son puanın sahibi, Amerika merkezli Haas takımından Magnussen oldu.

AlphaTauri'den Tsunoda 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Stroll, Bottas, Albon, Hulkenberg, Zhou, Norris ve de Vries takip ettiler. Yarışı 1 tur geride tamamlayabilen son isimler Piastri ve Sargeant olurken tüm pilotlar yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamayı başardı.

Lando Norris, McLaren MCL60, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Miami GP ile birlikte sezonun 5. yarışı geride kalmış oldu. Verstappen, en hızlı tur puanıyla birlikte Miami'de 26 puan aldı ve 119 puana çıkarak şampiyona liderliğini korumuş oldu. Perez, yarışı kazanabilse liderliğe yükselebilecekti ancak 2. olmasıyla Verstapen'in farkı 14 puana çıkarmasına engel olamadı.

Bu sene 4. kez 3. sırada yarışı tamamlayan Alonso, 75 puana ulaştı ve en yakın rakibi Hamilton ile puan farkını 19'a çıkardı.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 224 puana ulaşarak en yakın rakibi Aston Martin ile puan farkını şimdiden 122'ye çıkardı. 3. sıradaki Mercedes 96 puana sahipken Ferrari 78 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Alpine, Miami'de iki pilotuyla birden puan aldı ve 14 puana ulaşarak 5. sıradaki McLaren'ı yakaladı.

Miami GP'nin tamamlanmasıyla Formula 1, bir hafta sonu tatil yapacak. Sezon, 21 Mayıs'ta Imola'da düzenlenecek olan Emilia Romagna GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: