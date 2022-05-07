Miami GP uzun sürüşler: Mercedes, gerçekten Ferrari ve Red Bull'la mücadele edebilir mi?

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Mercedes'in yeni pilotu George Russell, Emilia Romagna GP hafta sonunda da 2. antrenman seansını zirvede tamamlamıştı.

O hafta sonunda Sprint formatı uygulandığı için 2. antrenman seansı cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Takımlar, o seansa normalde ikinci seansa yaklaştığından biraz daha farklı yaklaşmak durumunda kalmıştı çünkü sıralamalar cuma günü gerçekleştirilmiş ve kapalı park kuralları daha erken hayata geçmişti. Bundan dolayı da o seansta yapılabilecek pek fazla şey yoktu.

O yarışın üzerinden iki hafta geçti ve Russell, bu sefer Miami'de ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı. Dahası, Russell ilk antrenman seansında da liderlik mücadelesi verdi ve Mercedes, cuma günü oldukça güçlü bir görüntü çizdi.

Sezona dalgalanma sorunlarıyla başlayan ve W13'te olduğunu düşündüğü performansı bir türlü açığa çıkaramayan Mercedes için Miami GP hafta sonu, aracın gelişimini sürdürme açısından büyük önem taşıyor. Takım buraya yeni ön kanat, arka kanat ve kiriş kanat ile geldi.

Mercedes henüz cuma antrenmanlarında gösterdiği performansla heyecana kapılmıyor olsa da, güncellemelerin araçtaki etkisi olumluydu. Takım içerisinden gelen ilk açıklamalar, sonunda her şeyin daha normal hissettirdiği yönünde.

Russell dalgalanmanın devam ettiğini ancak aracı eskiye nazaran daha düşük sürüş yüksekliğine indirebildiklerini söyledi. Mercedes'in ilk yarışlara göre çok daha rahat ve hızlı göründüğü aşikar ancak bu antrenmanlara has mı, yoksa piste has mı bir durum bunu birkaç yarış içerisinde daha rahat göreceğiz. Şu aşamada denebilecek en doğru şey, Mercedes yaşadığı sıkıntıların ardından doğru yönde bir adım attığı olabilir.

Cuma günkü sıralama simülasyonları, Carlos Sainz'ın 2. antrenman seansındaki kazasıyla seansın kırmızı bayraklarla durdurulmasından sonraki bölümde geldi. Sainz'dan bir süre sonra Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yolda kalmasıyla seans bir kez daha kırmızı bayraklarla durduruldu ve uzun sürüşler çoğu takım için yarıda kesilmek zorunda kaldı.

İki kırmızı bayrak seansı arasında ilk olarak Hamilton en hızlı turu atarken, ardından Leclerc ve Russell onu geride bıraktılar. Leclerc, iki kez Russell'ın derecesini geçmeye çalışsa da yumuşak lastiklerle en iyi derecesini geçmeyi başaramadı. Böylece Russell, günün lider pilotu oldu.

En hızlı turlar:

1. Mercedes Russell 1:29.938sn - 2. Ferrari Leclerc 1:30.044sn +0.106sn 3. Red Bull Perez 1:30.150sn +0.212sn 4. Alpine Alonso 1:30.372sn +0.434sn 5. McLaren Norris 1:30.535sn +0.597sn 6. AlphaTauri Gasly 1:30.547sn +0.609sn 7. Alfa Romeo Zhou 1:30.860sn +0.922sn 8. Haas Magnussen 1:30.921sn +0.983sn 9. Aston Martin Vettel 1:31.393sn +1.455sn 10. Williams Albon 1:31.710sn +1.722sn

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari, Sainz'ın kazası nedeniyle çalışmalarını tam olarak tamamlayamasa da Leclerc ile mücadelenin içerisinde yer alacağını gösterdi.

Ferrari'nin performansı Mercedes'e referans olması açısından önemliydi. Takım hem ön hem arka kanadında önemli değişiklikler yaptı. Takımın önceki kiriş kanadında (beam wing) çok fazla yere basma gücü üretilirken, Miami için yapılan değişiklikte kenar plakasına bağlanan kısımları inceltildi ve böylece orta kısımda yere basma gücü korunurken kenar kısımlarında sürüklenme azaltıldı.

Arka kanadın ana planyasında yapılan değişiklikler ve düz tasarımı ile Mercedes'in düzlükte Ferrari ile mücadele edebildiği görüldü. Ancak Autosport'un elde ettiği GPS verilerine göre Red Bull, düzlükte hâlâ rakiplerinin önünde yer alıyor. Mercedes bu güncellemesi sayesinde en azından motor performansından endişe duymadan düzlükte Ferrari ile mücadele edebilecek gibi duruyor.

Mercedes'in radikal ön kanat kenar tasarımı, aracın ön tarafında ve bütününde hava akımını değiştirmeyi hedefliyordu. Bu değişiklik, takımın umduğu şekilde çalışıyor gibi çünkü takım bu sayede cuma günkü sürüşlerde, aracın sürüş yüksekliğini düşürmeyi başardı. Daha önceki yarışlarda takım, dalgalanma sorununun aşırı olması nedeniyle sürüş yüksekliğini arttırmak zorunda kalıyordu. Bu da dolayısıyla tur zamanının daha yavaş olmasıyla sonuçlanıyordu.

Mercedes'in yaptığı güncellemeler dışında sıcak hava şartları da takıma yardımcı oldu. Serin koşullarda lastiklerini ısıtmakta ve ideal aralığa getirmekte zorlanan takım, Miami'nin sıcağında en azından bununla uğraşmadı. Ancak Hamilton'ın tek turlarda Russell'ın 0.241 sn gerisinde kalması, şampiyon pilotun yumuşak lastikleri hızlı turundan önce ideal aralığa getirememesiyle alakası olabilir.

Autosport, Hamilton'ın hızlı turundan sonraki pite dönüş turunda, motoru kapalıyken ilk sektörde 0.3 sn daha iyi geldiğini öğrendi. Bu performans Hamilton'ın bir önceki turunun ilk sektöründe aslında yavaş kaldığını, muhtemelen lastiklerini yeteri kadar ısıtamadığı için maksimumu alamadığını işaret ediyor. Mercedes, 13. virajda bariyerlere sürtmeseydi, Russell'ın da daha iyi bir tur atabileceğini düşünüyor.

Alman ekip, ön bölüm mücadelesine ortak olmaya çalışırken Ferrari ve Red Bull arasında her şey bir kez daha yakın olacak gibi duruyor.

Orta lastik ortalamaları:

1. Red Bull 1:33.952sn 2. Ferrari 1:33.962sn 3. Mercedes 1:34.319sn 4. Haas 1:34.347sn 5. Alfa Romeo 1:34.628sn 6. Alpine 1:34.701sn 7. AlphaTauri 1:34.739sn 8. Aston Martin 1:35.111sn 9. McLaren 1:35.176sn 10. Williams 1:35.196sn

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes tek turda bu takımlara yakın olsa da uzun sürüşlerde lider takımlara tek turdaki kadar yaklaşamadı. En azından cuma günkü antrenmanlarda elde edilen veriler bunu gösteriyor. Dolu depoda Mercedes pilotları, boş depoya göre daha fazla dalgalanma sorunu yaşadılar.

Uzun sürüşlerde Red Bull ve Ferrari'nin ortalama dereceleri birbirlerine oldukça benzerken Russell'ın ortalaması, Perez'in ortalamasından 0.367 sn daha yavaş kaldı. Ancak Mercedes'in daha önceki yarışlarda 1 sn civarında yavaş kaldığını düşünürsek, bunun büyük bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz.

Pirelli yarışta 1 pit stopla 2 pit stop arasındaki çizginin çok ince olacağını düşünüyor. Bu açıdan sıcak koşullarda lastiklerini en iyi dayandırmayı başaran takım, tek pit stopla avantaj yakalayabilir.

Melbourne ve Imola yarışlarında lastik aşınması, özellikle de ön ve arka lastikler arasındaki dengesiz aşınma yarış sonucunda önemli rol oynamıştı. O yarışlarda, daha serin koşullarda lastiklerde kabarcıklanma olması da performansı etkileyen faktörlerden birisiydi. Miami'de hava sıcak ve takımlar Bahreyn'de yaptıkları testlerin buradaki sıcak koşullar için referans oluşturmasını umuyorlar.

Mercedes için her şey daha iyi görünüyor, Ferrari artık alıştığımız gibi önde yer alıyor. Red Bull cuma günkü antrenmanlarda uzun sürüşlerde ve kısa sürüşlerde Perez'in elde ettiği derecelerle önde yer aldı ancak takımda referans olarak kabul edilen Max Verstappen, hidrolik sorunu nedeniyle direksiyonunu çeviremediği için 2. antrenman seansına çok erken veda etti. Verstappen'in ne hızlı turunu, ne de uzun sürüşünü görememiş olduk. Yine de son şampiyonun sorunsuz bir seansta önde olacağını söylemek yanlış olmaz.

Miami'de oluşturulan pistte, turun %58'inin tam gaz geçiliyor olması da Red Bull'a avantaj sağlayabilir.

Miami pistinde geçiş fırsatlarının çok olması bekleniyor ancak pistte şu an için sadece tek bir yarış çizgisinin olması, yarış çizgisi dışının çok kirli olması ve kirli bölüme taşan pilotların çok hızlı bir şekilde kontrolü kaybetmesi, geçişin pek beklendiği kadar kolay olmamasıyla sonuçlanabilir.

Şu ana kadar yarışlar Ferrari ve Red Bull, hatta Leclerc ve Verstappen arasında geçmişti. Mercedes antrenman performansını sıralamalara ve yarışa yansıtabilirse, işler bu iki takım için eskisi kadar kolay olmayabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images