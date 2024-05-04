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Formula 1 Miami GP
Yarış ayak raporu

Miami GP: Sprint yarışında Verstappen kazandı, Magnussen cezalara doyamadı!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın Miami'de gerçekleştirilen 6. yarış hafta sonunun Sprint yarışında zafer pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen'in oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, startta ve ardından güvenlik aracından sonraki yeniden startta yerini korumayı başardı ve rahat bir yarışın ardından Sprint zaferine ulaştı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc, galibiyet için zorlayamasa da 2. sırada yarışı tamamladı.

Sergio Perez, ilk turda gerilese de sonradan yeniden 3. sıraya yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Daniel Ricciardo, çok güçlü bir yarış çıkardı ve yarış boyunca Carlos Sainz'ı arkasında tutmasının ardından 4. olmayı başardı.

McLaren'da Oscar Piastri Sainz'ın hemen arkasında 6. olurken Sprint yarışında puan alabilen son isimler Nico Hulkenberg ve son turda Yuki Tsunoda'yı geçen Lewis Hamilton oldular.

Güncelleme: Hamilton yarışı 8. sırada tamamlaması sayesinde son puanı kazanmıştı ancak yarış içerisindeki "pit yolunda hız sınırını aştığı" incelemesi nedeniyle pitten geçme cezası aldı ve böylece son puanı Tsunoda kazanmış oldu.

Miami GP hafta sonunda sıradaki seans, 23:00'da başlayacak sıralama seansı olacak.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 19

-

     2 8   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+3.371

3.371

 3.371   2 7   Ferrari Ferrari
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 19

+5.095

5.095

 1.724   2 6   Red Bull Red Bull
4 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 19

+14.971

14.971

 9.876   2 5   RB Red Bull
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 19

+15.222

15.222

 0.251   2 4   Ferrari Ferrari
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+15.750

15.750

 0.528   2 3   McLaren Mercedes
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 19

+22.054

22.054

 6.304   2 2   Haas Ferrari
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 19

+29.816

29.816

 7.762   2     RB Red Bull
9 France P. Gasly Alpine 10 19

+31.880

31.880

 2.064   2     Alpine Renault
10 United States L. Sargeant Williams 2 19

+34.355

34.355

 2.475   2     Williams Mercedes
11 China G. Zhou Sauber 24 19

+35.078

35.078

 0.723   2     Sauber Ferrari
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

+35.755

35.755

 0.677   2     Mercedes Mercedes
13 Thailand A. Albon Williams 23 19

+36.086

36.086

 0.331   2     Williams Mercedes
14 Finland V. Bottas Sauber 77 19

+36.892

36.892

 0.806   2     Sauber Ferrari
15 France E. Ocon Alpine 31 19

+37.740

37.740

 0.848   2     Alpine Renault
16 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 19

+49.347

49.347

 11.607   2 1   Mercedes Mercedes
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+59.409

59.409

 10.062   3     Aston Martin Mercedes
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 19

+1'06.303

1'06.303

 6.894   2     Haas Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 1

18 laps

     1   Çarpışma Aston Martin Mercedes
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 4 0

 

         Çarpışma McLaren Mercedes
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış raporu

Çin GP'nin ardından sezonun ikinci Sprint hafta sonu Miami'de gerçekleştirildi. Dün olduğu gibi hava şartları oldukça sıcaktı. Hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 47 dereceydi.

Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yarışa yumuşak lastiklerle başlarken diğer pilotlarda orta lastikler vardı. Diğer taraftan Alex Albon pit yolundan başlarken, Esteban Ocon ısınma turundaki olayı sonucunda daha yarış başlamadan 10 sn zaman cezası aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, ilk viraja lider girmeyi başarırken Charles Leclerc Sergio Perez ile mücadelesinde ikinci sırada kalmayı başardı. İlk virajdaki yakınlaşmanın ardından Sergio Perez bir sıra gerilerken Daniel Ricciardo 3. sıraya yükseldi. İlk turda sıralama Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Perez, Sainz, Piastri, Hulkenberg, Magnussen, Hamilton, Tsunoda, Gasly, Sargeant, Zhou, Russell ve Bottas şeklindeydi.

İlk virajda yaşananların ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Aston Martin pilotlarının ilk virajı yan yana dönmeye çalıştığı esnada, Lewis Hamilton çok içeriden pek ideal görünmeyen bir çizgiden dönmeye çalıştı. O esnada içeride yer alan Alonso sağa doğru dönemezken, en içeride ne olduğunu görmeyen Stroll içeri doğru dönmeye çalıştı ancak bunun sonucunda iki Aston Martin aracı arasında temas yaşandı. Bu temasın sonucunda Stroll, sol taraftan geçmeye çalışan Norris'e de vurdu. Yaşananların ardından Norris doğrudan temas sonucunda yarış dışı kalırken Stroll'ün aracı garaja çekildi. Hamilton ve Alonso yola devam ederken Alonso Hamilton'ın "Boğa gibi geldiğini" söyledi. Hamilton ise içeride gördüğü boşluğu değerlendirmeye çalıştığını söyledi. İlk virajda yaşanan olaylarda herhangi bir ceza çıkmadı.

Pistin temizlenmesiyle 3. turun sonunda güvenlik aracı çekildi ve lider Verstappen'in kontrolünde yarış yeniden başladı. Verstappen sorunsuz bir şekilde yarışı başlatırken arkasında atak yapabilen kimse olmadı. İlk turun ardından Magnussen 6 sıra ile en çok yükselen isimdi.

5. turda DRS'nin açılmasıyla geçişler başladı. Perez, aynı tur içerisinde Ricciardo'yu geçerek 3. sıraya yükselirken çok geçmeden Sainz da Ricciardo'yu hedefine aldı. Ricciardo, Perez'e geçilmesinin ardından onun DRS'sine tutunması sayesinde Sainz'a hızlı hedef olmaktan kurtuldu ve yerini korumayı başardı.

DRS'ye rağmen geçişler kolay değildi. Sainz, 8. tura gelindiğinde henüz atak yapma fırsatı bulamazken, 9. sıradaki Hamilton da önündeki Magnussen'i DRS'ye rağmen geçememişti.

19 turluk yarışın 10. turuna gelindiğinde lider Verstappen, arkasındaki Leclerc'le 2 sn fark açarken onun arkasında Perez, Ricciardo, Sainz, Piastri, Hulkenberg, Magnussen, Hamilton ve Tsunoda ilk 10'u tamamlıyordu. O tur içerisinde Verstappen'e denge ve lastik aşınması konusunda geribildirimde bulunması söylendiğinde kendisi durumun, "sıralamalardaki gibi" berbat olduğunu söyledi.

Yarışın orta bölümünde Ocon Alonso'yu geçerken, Albon Bottas'ı geçerek 15. sıraya yükseldi. 11. turda Hamilton Magnussen'i geçerken, Magnussen karşı atak yaptı ve virajlı bölümde iki pilot arasında bir temas yaşandı. Magnussen, daha önceki turlarda Hamilton'a karşı savunma yaparken şikanı kesip avantaj kazandığı için 10 sn zaman cezası aldı.

Magnussen, cezasına ve zaman zaman pist dışına çıkmaya devam etmesine rağmen yarışın ilerleyen bölümünde Hamilton'a karşı sert savunmasını sürdürdü. Bu savunma, daha önceden olduğu gibi önündeki takım arkadaşı Hulkenberg'e yardımcı oldu. Hulkenberg önde kaçarken, Magnussen'in arkasında başını Hamilton'ın çektiği bir DRS treni oluştu.

Hamilton, 15. turda Magnussen'i geçecek gibiydi ancak bir kez daha virajı çok geç bir şekilde içeriye dalarak dönünce Hamilton'ı dışarı doğru itmeyi tercih etti. Bunun üzerine Tsunoda Hamilton'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Magnussen sonrasında Tsunoda ve Hamilton'a geçildi ancak öncesinde puan potasına Tsunoda girmiş oldu.

Magnussen, pist dışına çıkarak avantaj kazanmasının ardından 10 sn zaman cezası daha aldı. Magnussen daha sonra yine pist dışına çıkarak avantaj kazanma ve agresif sürüşleri nedeniyle 3 ceza daha aldı ve toplam 35 sn cezayla yarışı son sırada tamamlamış oldu.

Yarışın devamında son ana kadar puan potasında bir değişiklik olmadı. Verstappen, 19 turluk Sprint yarışında rahat bir şekilde zafere ulaşırken Leclerc ve Perez podyumu tamamlayan isimler oldular. Onların arkasında puan kazanan isimler sırasıyla Ricciardo, Sainz, Piastri, Hulkenberg ve Hamilton oldular.

Ricciardo, yarış boyunca Sainz'a karşı yaptığı güçlü savunma sayesinde 4. oldu ve bu sezonki ilk puanlarını aldı. Tsunoda son tura 8. sırada yani puan alabileceği bir noktada girdi ancak Hamilton son tur içerisinde onu geçerek 8. oldu. Ancak yarıştan sonra Hamilton'ın pit yolunda hız sınırını aştığı için pit yolundan geçme yani 20 sn zaman cezası alarak 16. sıraya gerilediği duyuruldu. Böylece son puanı Tsunoda kazandı.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 19

-

     2 8   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+3.371

3.371

 3.371   2 7   Ferrari Ferrari
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 19

+5.095

5.095

 1.724   2 6   Red Bull Red Bull
4 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 19

+14.971

14.971

 9.876   2 5   RB Red Bull
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 19

+15.222

15.222

 0.251   2 4   Ferrari Ferrari
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+15.750

15.750

 0.528   2 3   McLaren Mercedes
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 19

+22.054

22.054

 6.304   2 2   Haas Ferrari
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 19

+29.816

29.816

 7.762   2     RB Red Bull
9 France P. Gasly Alpine 10 19

+31.880

31.880

 2.064   2     Alpine Renault
10 United States L. Sargeant Williams 2 19

+34.355

34.355

 2.475   2     Williams Mercedes
11 China G. Zhou Sauber 24 19

+35.078

35.078

 0.723   2     Sauber Ferrari
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

+35.755

35.755

 0.677   2     Mercedes Mercedes
13 Thailand A. Albon Williams 23 19

+36.086

36.086

 0.331   2     Williams Mercedes
14 Finland V. Bottas Sauber 77 19

+36.892

36.892

 0.806   2     Sauber Ferrari
15 France E. Ocon Alpine 31 19

+37.740

37.740

 0.848   2     Alpine Renault
16 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 19

+49.347

49.347

 11.607   2 1   Mercedes Mercedes
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+59.409

59.409

 10.062   3     Aston Martin Mercedes
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 19

+1'06.303

1'06.303

 6.894   2     Haas Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 1

18 laps

     1   Çarpışma Aston Martin Mercedes
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 4 0

 

         Çarpışma McLaren Mercedes
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Abdullah Çelik
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