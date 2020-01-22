Miami GP, son oylama öncesi pist düzenini tanıttı

Buna ek olarak, çocukları etkileyebilecek potansiyel gürültü ve hava kirliliğiyle ilgili şikayetlere yanıt olarak "okul saatleri boyunca yarış yapılmayacak" sözü verildi. Bu, yarış programının değişeceği ve ilk antrenman seansının yerel saatle 15:00 civarı yapılacağı anlamına geliyor.

Bu açıklamalar, çarşamba günü yarış planı ve stadyum bölgesiyle ilgili imar konularının bir kez daha görüşüleceği Miami-Dade Board of Country Commissioners toplantısından önce yapıldı.

Pist düzeni, hem Miami Dolphins NFL takımının hem de Dolpinhs'in başkan yardımcısı ve CEO'su Tom Garfinkel tarafından yayınlandı.

Chip Ganassi Racing'in önceki başkan yardımcısı olan Garfinkel, aynı zamanda Formula 1 yarışının temel destekleyicisi konumunda yer alıyor.

Garfinkel, "F1 Miami Grand Prix'si, Miami-Dade ve Miami Gardens'ı dünyaya tanıtacak bir proje. Okul saatlerinde yarış yok ve İlçe Komisyonu'nun bu büyük küresel etkinliği gerçekleştirme çabalarımızı desteklemesini umuyoruz." dedi.

Çoğunlukla stadyuma ait otoparklar ve arazileri kullanan pist düzeni, Miami Dolpinhs'in mabedinin etrafında tasarlandı. Bununla birlikte stadyumun güneyindeki 199. Cadde'de yaklaşık yarım millik bir cadde kısmını da içerisinde barındırıyor. Hem bu sayede hem de stadyum etrafında kalarak, yerel halkın en büyük endişelerinden biri olan trafik sorununu çözmeyi umuyorlar.

Sosyal örgütler Formula 1 yarışının yerel halk üzerinde zarar verici bir etkiye sahip olmasından endişe ediyor ve yarışa karşı çıkanlara göre, olası bir F1 yarışı çok fazla gürültü, egzoz dumanı ve trafiğe neden olacak.

Miami-Gardens sakinleri, son dönemde yapılan toplantıda yarışa karşı olduklarını söylediler. Şimdi 2 Şubat Pazar günü öğleden sonra, Hard Rock Stadyumu'nun dışında yarışa karşı protesto gösterisinin yapılması planlanıyor.