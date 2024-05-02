Miami GP, Sargeant'ın son yarışı olabilir

2023'te Formula 1'de zayıf bir çaylak dönemi geçiren Sargeant, takım patronu James Vowles'un kendisine olan inancının devam etmesiyle 2024 için de anlaşma yapmayı başarmıştı.

Ancak Sargeant için durum, bu sene de çok değişmedi. Buna ek olarak Mercedes'in gelecek yıllar için Kimi Antonelli'yi hazırlamak için Williams'ı düşünmesi, Sargeant'ın işini zorlaştırdı.

Daha önce Joe Saward, Miami'nin Sargeant'ın son yarışı olabileceğini iddia etmişti. Bu iddialar, Miami GP öncesinde daha da arttı ve Imola'dan itibaren Antonelli'nin Sargeant'ın Williams'taki yerini alacağını söyledi.

İddialar gerçek olursa, 17 yaşındaki Kimi Antonelli Mercedes koltuğuna giden yolda ilk çıkışını yapacak. Toto Wolff kesinlikle sürücüsünü hemen derinlere atmak istemiyor ve bazı uzmanlara göre bu uygun bir çözüm gibi görünüyor.

İtalyan Leo Turrini Quotidiano'ya verdiği demeçte, "Kimi'nin Imola'dan itibaren hemen F1'de olacağını söylüyorlar," diyerek Mercedes'in İtalyan pilotu 2025 gibi erken bir tarihte araçlarına almaya değip değmeyeceğini görmek için önceden test etmek istediğini belirtti.

Antonelli'nin önündeki engellerden biri, Max Verstappen'in on yıl önceki çıkışından sonra asgari yaş 18'e yükseltildiği için, ilk çıkışı için zorunlu bir F1 süper lisansı almak olabilir.

Turrini, "Onu hemen bir Williams'a bindirmek iyi bir fikir olur mu? Pek de harika bir araba sayılmaz. Umarım Toto Wolff ne yaptığını biliyordur." diye devam etti.