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Formula 1 / Son dakika

Miami GP planları, pandemi sırasında durduruldu

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Miami GP planları, pandemi sırasında durduruldu
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 CEO'su Chase Carey, Miami'de yarış yapma planlarının askıya alındığını, ancak bu fikrin çöpe atılmadığını söyledi.

Liberty, yerel halkın ve politikacıların direnişine rağmen, 2021'de NFL takımı Miami Dolphins'in stadyumu olan Hard Rock Stadium'un etrafında bir yarış düzenlemek istiyordu. 

Ancak sene başında etkisini gösteren COVID-19 pandemisi nedeniyle F1 ve yerel organizatör - Dolphins takımı yönetimi - virüsün uzun dönemdeki etkisini görmek amacıyla bu fikri rafa kaldırdı.

Dün Suudi Arabistan'da 2021 itibariyle Cidde sokaklarında bir yarış yapılacağı üzerine yapılan açıklama ise, Miami yarışının durumuna ters düşüyor.

Wall Street analistlerine konuşan Carey şu açıklamalarda bulundu: "Miami konusu ile hâlâ ilgileniyoruz. Hatta birkaç hafta önce Dolphins Group yönetimi ile bir görüşme yaptık."

"Bence her iki taraf birden virüsün çözümlendiği noktayı görmek istiyor, yaşanan bu belirsizlik ile beraber biraz daha yavaş ilerlemek herkesin tercih ettiği bir şey ve bunun nasıl ilerleyeceğini görmek için biraz daha net bir ortam oluşması bekleniyor."

"Miami'de ortaya çıkabilecek herhangi bir fırsat konusunda hiç olmadığımız kadar heyecanlıyız. Ancak her iki taraf da emin olacağı bir yoldan ilerlemenin daha tedbirli olacağına inanıyor."

"Bence yeni yarış için, oldukça hızlı bir şekilde açıklamayı yapmak istiyoruz ve doğru olan şeyin daha net bir ana gelene kadar biraz daha yavaş ilerlemek olduğuna karar verdik, bu aşı yoluyla veya tedavi yoluyla, veya test yoluyla ya da ortada ne varsa onunla olabilir."

"Ve her zaman dediğimiz gibi, sporun Amerika'da büyüme fikri sadece 12 aylık bir plan değil, daha uzun süreli bir plan."

"Bunu hızlı yapmaktan ziyade doğru bir şekilde yapmak önemli. Ve tabii ki de virüs bize bir takım sorunlar çıkartıyor, bu yüzden daha iyi bir dönemi beklemeliyiz."

"Şurası kesin ki biz, kesinlikle buna bağlıyız, ancak bence bu sorunu daha geniş bir ortamda izleyeceğiz ve bir sonraki aşamaya, mantıklı bir zamanda geçeceğiz."

"Gelecek sene için oldukça iyi hislerimiz var. Erken yapılacak olan yarışlar, büyük ihtimalle daha derin konuşmalar yaptığımız olan yarışlar oldu."

"Organizatörlerin tamamı, bir hayat normalinde olmasak bile, bu normale yakın olduğumuz herhangi bir durumda yarışları seyircili yapmak konusunda oldukça kendilerinden eminler. Oldukça büyük bir heyecan var, ancak aynı zamanda bir belirsizlik de var."

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Editör Adam Cooper

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