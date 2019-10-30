Miami GP planları, Belediye Meclisi toplantısında sekteye uğradı

Yeni F1 pistinin, Miami şehir merkezinin yaklaşık 24 kilometre kuzeyinde, hem halka açık yolları hem de NFL takımlarından Miami Dolphins’e ev sahipliği yapan stadyumun otopark alanını içermesi önerilmişti.

“Motorlu taşıt yarışları ile ilgili ilçe politikasının oluşturulması” başlıklı bir önergede stadyum çevresindeki etkinliğe karşı çıkan muhalefet, hava ve gürültü kirliliğinin etkilerini tartışmanın yanı sıra halka açık yolların kapanmasında oluşacak kesintileri tartışmak için büyük çaplı bir toplantı yapılması gerektiğini savundu.

F1’i stadyum çevresine getirme sürecinin kaldırılmasını amaçlayan iki oylama komisyon üyeleri tarafından kabul edildi. Oylamaların biri, halka açık bir toplantıdan sonra onayın gerekliliği ile ilgiliydi, ikincisi ise ilçe komisyonu üyeleri düzeyinde onay gerektiren halka açık yolların kapanmasıyla ilgiliydi.

Proposed track layout for Miami Grand Prix track at Hard Rock Stadium Photo by: Motorsport.com

Etkinliğe karşı olan muhalefet grubuna eski ilçe komisyon üyesi Betty Ferguson liderlik ediyor. Ferguson, ilçenin çalışmalarının, hava ve gürültü kirliliği ile beraber “ölümcül etkiler” gösterdiğini savundu.

Miami Gardens Belediye Başkanı Oliver Gilbert da ayrıca yarışın yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Miami track rendering Photo by: Hard Rock Stadium

Stadyumun sahipleri adına konuşan Miami Dolphins’in hukuk ve hükümet işleri müdürü Marcus Bach-Armas, komisyonun daha önce ilçede cadde pisti planları ortaya çıktıktan sonra F1’i Miami’ye getirme lehine 13-0 oy verdiğini söyledi.

Bach-Armas, etkinliğin bölgede ekonomik olarak büyük bir etki yaratabileceğini belirtti ve şehir sakinleriyle sorunları çözmek için önceden beraber çalıştıklarını, bu yüzden de şimdi neden etkinliği istemediklerini anlamadığını söyledi.

Miami track rendering Photo by: Hard Rock Stadium

Bir önceki Miami GP planı, Bayfront Park, Biscayne Bulvarı ve Miami Limanı’nda geçen bir cadde pistini içeriyordu ancak yerel muhalefet, yaşanacak aksaklıklardan ötürü bunu reddetmişti. Ancak yarışı Hard Rock Stadyumu çevresine almayı savunan isimler önceki planın iptalinin sebebinin muhalefet değil, limandaki operasyon, inşaat, geliştirme ve güvenlik konuları olduğunu belirttiler.

Formula 1’in ticari patronu Sean Bratches ve iki kez F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi de Belediye Meclisi toplantısındaydı ve etkinliği savunan isimler arasındalardı.