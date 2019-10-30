Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Miami GP planları, Belediye Meclisi toplantısında sekteye uğradı

paylaşım
yorumlar
Miami GP planları, Belediye Meclisi toplantısında sekteye uğradı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Eki 2019 11:53

Hard Rock Stadyumu çevresinde planlanan Miami Grand Prix’si, salı günü gerçekleştirilen Miami Belediye Meclisi toplantısında yerel muhalefetle karşı karşıya geldi ve şimdi planlandığı gibi 2021’de yarış yapılacaksa Aralık ayında bir başka toplantı yapılması gerekecek.

Yeni F1 pistinin, Miami şehir merkezinin yaklaşık 24 kilometre kuzeyinde, hem halka açık yolları hem de NFL takımlarından Miami Dolphins’e ev sahipliği yapan stadyumun otopark alanını içermesi önerilmişti.

“Motorlu taşıt yarışları ile ilgili ilçe politikasının oluşturulması” başlıklı bir önergede stadyum çevresindeki etkinliğe karşı çıkan muhalefet, hava ve gürültü kirliliğinin etkilerini tartışmanın yanı sıra halka açık yolların kapanmasında oluşacak kesintileri tartışmak için büyük çaplı bir toplantı yapılması gerektiğini savundu.

F1’i stadyum çevresine getirme sürecinin kaldırılmasını amaçlayan iki oylama komisyon üyeleri tarafından kabul edildi. Oylamaların biri, halka açık bir toplantıdan sonra onayın gerekliliği ile ilgiliydi, ikincisi ise ilçe komisyonu üyeleri düzeyinde onay gerektiren halka açık yolların kapanmasıyla ilgiliydi.

Proposed track layout for Miami Grand Prix track at Hard Rock Stadium

Proposed track layout for Miami Grand Prix track at Hard Rock Stadium

Photo by: Motorsport.com

Etkinliğe karşı olan muhalefet grubuna eski ilçe komisyon üyesi Betty Ferguson liderlik ediyor. Ferguson, ilçenin çalışmalarının, hava ve gürültü kirliliği ile beraber “ölümcül etkiler” gösterdiğini savundu.

Miami Gardens Belediye Başkanı Oliver Gilbert da ayrıca yarışın yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Miami track rendering

Miami track rendering

Photo by: Hard Rock Stadium

Stadyumun sahipleri adına konuşan Miami Dolphins’in hukuk ve hükümet işleri müdürü Marcus Bach-Armas, komisyonun daha önce ilçede cadde pisti planları ortaya çıktıktan sonra F1’i Miami’ye getirme lehine 13-0 oy verdiğini söyledi.

Bach-Armas, etkinliğin bölgede ekonomik olarak büyük bir etki yaratabileceğini belirtti ve şehir sakinleriyle sorunları çözmek için önceden beraber çalıştıklarını, bu yüzden de şimdi neden etkinliği istemediklerini anlamadığını söyledi.

Miami track rendering

Miami track rendering

Photo by: Hard Rock Stadium

Bir önceki Miami GP planı, Bayfront Park, Biscayne Bulvarı ve Miami Limanı’nda geçen bir cadde pistini içeriyordu ancak yerel muhalefet, yaşanacak aksaklıklardan ötürü bunu reddetmişti. Ancak yarışı Hard Rock Stadyumu çevresine almayı savunan isimler önceki planın iptalinin sebebinin muhalefet değil, limandaki operasyon, inşaat, geliştirme ve güvenlik konuları olduğunu belirttiler.

Formula 1’in ticari patronu Sean Bratches ve iki kez F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi de Belediye Meclisi toplantısındaydı ve etkinliği savunan isimler arasındalardı.

Sonraki haber
Vettel, F1'deki geleceğinden tam olarak emin değil

Önceki haber

Vettel, F1'deki geleceğinden tam olarak emin değil

Sonraki haber

Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları

Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s
4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.