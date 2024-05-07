Miami GP patronu, pahalı F1 yemek fiyatlarının abartıldığını düşünüyor

Formula 1 etkinliğinin yönetici ortağı ve aynı zamanda Miami Dolphins NFL takımının patronu olan Garfinkel, mekanında düzenlenen üçüncü yarış hafta sonu öncesinde Autosport da dahil olmak üzere seçkin medya kuruluşlarına konuştu.

Hizmet fiyatlarının, sıradan taraftarlardan varlıklı iş adamlarına ve ünlü VIP konuklara kadar yarış izleyicilerinin geniş misafirperverlik alanlarındaki çok çeşitli harcanabilir gelir düzeylerini yansıttığını söyledi.

Garfinkel, "Geçen gün birisi ıstakoz dürümünün 280 dolar olduğunu gösteren bir tweet attı ve bunu yorum yapmadan gönderdi. İçeriğe dahil edilmeyen şey ise bunun bir süit için olduğuydu."

"Muhtemelen 10 kişilik bir ıstakoz dürüm 280 dolardı."

Bir diğer menü fotoğrafında ise servisin dört kişilik olduğu belirtildi.

Miami International Autodrome'a üç gün boyunca 275.000 seyirci katıldı; bu rakam, geçen yıla göre 5.000'in üzerinde, 2022'deki açılış etkinliğine göre ise 45.000'lik bir artış anlamına geliyor.

Garfinkel, pahalı bilet fiyatlarına yönelik eleştirilerin ardından tanıtılan 150 dolarlık genel girişli kampüs kartlarının, pist çevresinde ve NFL sahasının üst koltuklarındaki F1 padoğunun üzerinde çeşitli izleme noktalarıyla uygun fiyatlı bir üç günlük seçenek sunduğuna dikkat çekti.

Taraftarlar Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Muhtemelen üç yıldır ilk kez, stadyumun 300 seviyesinin neredeyse yarısının kampüs bileti sahipleriyle dolu olduğunu görmek gerçekten eğlenceliydi."

"Yolun tam karşısına geçebiliyorlar [bir seyirci platformunun bulunduğu 1. viraj fren alanının dışındaki bir noktayı işaret ediyor], burada insanların üzerinde durabileceği yükselticiler var, eğer günde 150 dolara kampüs kartı alırsanız - yarış pistinin hemen yanında durabilirsiniz."

"Ve bu yükselticiler yarış pistinin etrafında birden fazla alanda mevcut. Stadyumun üst katına çıkabilir, etrafta dolaşabilir, pistin çoğunu görebilirsiniz ve imtiyazlar tıpkı futbolda olduğu gibi açıktır."

"Yani, daha ucuz seçenekler var ve kampüsün her yerinde bunlardan çok sayıda var. Daha pahalı olan seçenekler de var, gerçekten pahalı olan seçenekler de var çünkü [New York'un ünlü şefi] Mario Carbone orada votkalı rigatoni yapıyor ve bu çok pahalıya mal oluyor."

"Biz sadece bu yelpazede seçenekler sunmaya çalışıyoruz ve bazen insanlar bir şeyi işaret edip 'bu gerçekten pahalı' diyecek ve bunun aslında 10 kişilik bir süit için ıstakoz rulo olduğunu söylemeyecekler, değil mi?"

"Dolayısıyla, bunun yanı sıra ucuz seçenekler de var, ki bu bizim için önemli."