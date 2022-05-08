Miami GP organizatörü Garfinkel yüksek bilet fiyatlarını savundu

Haberi dinle

Tarihin ilk Miami GP'si bu hafta sonu National Football League (ABD'nin en yüksek seviye Amerikan Futbolu ligi) takımlarından Miami Dolphins'in stadyumunun çevresinde inşa edilen yeni pistte gerçekleşecek.

Yarışa ilgi büyük olurken, bu durum bilet fiyatlarına da yansıdı. En ucuz biletler 640 dolardan satışa sunuldu, bu da fiyatların Monaco'nun ardından en yüksek bilet fiyatları olduğu anlamına geliyor.

Taraftarlar için ayrılan bölgeye girmek isteyen seyircilerin ise Cuma günü 300, Pazar günü ise 500 dolar ödemeleri gerekiyor, alanda satılan yiyecek ve içeceklerin fahiş fiyatları da cabası.

Festival konseptindeki etkinlik taraftarların ve dünya çapından seyircilerin büyük ilgisiyle karşılanmış vaziyette. Üç gün boyunca toplam 240.000 seyircinin yarışa katılım göstermesi bekleniyor. Fakat NFL finali Super Bowl havasında geçmesi beklenen etkinliğin bilet fiyatları da tıpkı Super Bowl'da olduğu gibi birçok taraftarın dışarıda kalmasına sebebiyet verdi.

Dolphins ve Hard Rock Stadium stadyumunun da yöneticisi konumunda bulunan Miami GP organizatörü Tom Garfinkel, bilet fiyatlarının arz ve talebe göre belirlendiğini söyledi.

Garfinkel, "Fiyatların yüksek olmasının sebebi az sayıda bilet olması, dolayısıyla arz ve talep. Yani, hiçbir zaman gerçekten halka açık bir satış yapmadık ve o kadar yüksek talep oluştu ki, bilet fiyatları bunun bir yansıması oldu." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Garfinkel, taraftar alanına giriş biletlerinin ise, bir plaj kulübü, taraftarlara açık alanlar ve hafta sonu boyunca canlı konserler içeren bir parka dönüştürmek için hiçbir masraftan kaçınılmadığı göz önüne alındığında, parasının karşılığını verdiğinde ısrarcıydı.

"Bence çok iyi iş yapmadığımız bir alan- gelecekte bunu daha iyi yapabiliriz- insanları taraftar alanında tam olarak neler olduğu konusunda eğitmek."

"Cuma günü 300 dolar karşılığında pisti deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz. Burada deneyimlenecek çok şey var. Tipik bir taraftar alanından ibaret değil. Birçok farklı bölüm görebilirsiniz. Yapacak birçok farklı şey var."

"En uç noktada ise biletlerin çok pahalı olduğu bazı lüks deneyimlerimiz var. Bunların bir kısmı arz ve talebin bir yansımasıydı. Umarım bilet alan herkese bu deneyimleri sunabiliriz."