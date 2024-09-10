Miami GP organizatörleri, takvimde Kanada ile ardışık yarış düzenlemeyi "sorun etmiyor"

Miami Grand Prix organizatörleri, Formula 1'in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla, gelecekte Kanada ile art arda yarış düzenlemek konusunda herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti.

F1'in 2030 yılına kadar net karbon sıfıra ulaşmayı hedeflediği düşünüldüğünde, takvimdeki yarışlar arasında seyahat konusunun ele alınması ileriye dönük bir zorunluluk olacaktır.

Yarışları bölgelere göre gruplandırmak, şu anda dünya çapında 24 yarışla rekor kıran bir sezon boyunca insan ve yük hareketini azaltmanın en mantıklı yolu gibi görünüyor.

Avrupa'daki yarışların çoğu ardışık olarak düzenlense de yılın belirli zamanlarında belirli şehirlerin ev sahipliği yapmasını sağlayan sözleşmeler nedeniyle hâlâ pek çok uzak yarış var.

2025 takvimine bakıldığında, Miami'nin 4 Mayıs olan yarış tarihi, F1'in Imola'ya gitmesinden önce üçlü bir serinin sonuncusu olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin arasına denk geliyor.

Miami Grand Prix başkanı Tyler Epp Motorsport.com'a yaptığı açıklamada “Takvimdeki yerimizi seviyoruz.”

“ABD'nin ilk yarışı olarak erken bir tarihte olmayı seviyoruz ve Vegas'ın yılın ilerleyen dönemlerinde yapacağı yarışlarla da güzel bir uyum sağlıyor.”

“Dürüst olmak gerekirse, diğer etkinliklerimiz nedeniyle tarihimizde çok fazla hareket alanı yok. Amerikan futbolu, umarım ocak ayının sonlarına kadar devam eder, Miami Open'ı düzenliyoruz, bu yüzden lojistik olarak tarihimizi değiştirebileceğimizi sanmıyorum.”

Kanada Grand Prix’si takvimde aykırı bir tarih olarak yer alıyor ve gelecek yıl 15 Haziran'da yapılacak. Öncesinde üç Avrupa yarışı, sonrasında ise altı Avrupa yarışı bulunuyor ve F1, Eylül ayında Azerbaycan'a geçiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 at the start Photo by: Red Bull Content Pool

Miami’nin takvimde çok fazla hareket alanı olmasa da Epp, Kanada ile çift yarış yapma fikrine sıcak bakıyor.

“Bu daha büyük bir F1 meselesi, bunu biz belirleyemeyiz.”

“Çok fazla hareketin olmadığı bir noktadayız, ancak sürdürülebilirlik konusunda Formula 1 ve sektörün geri kalanıyla aynı çizgideyiz.”

“Sanırım F1’in bazı çalışmaları var ama bizim tarihimiz oldukça kesin. Görene kadar bilemeyiz, ama bu benim için sorun olmaz.”

“F1'in yeterince takdir görmediği şeylerden biri de her organizatörün farklı ve benzersiz olmasına izin vermeleri. Miami'deki bir yarışa gitmek Montreal'deki ya da Vegas'taki bir yarışa gitmekten çok daha farklı. İnsanlar bu yüzden farklı yarışlara seyahat ediyor.”

“Bunun spor için harika olduğunu düşünüyorum. Sporla ilgili bazı sürdürülebilirlik hedeflerini karşılıyorsa, Montreal'i Miami'nin etrafına koymaktan korkmuyorum.” dedi.

Şu anda Kuzey Amerika'da beş grand prix var. Meksika ve Kanada'ya ek olarak ABD’de üç yarış düzenleniyor: Mayıs ayında Miami, Ekim’de Austin’de Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’si ve Kasım’da Las Vegas Grand Prix’si.2023 sezonu, Amerika'daki yarış üçlüsünün takvimde ilk kez bir araya geldiği sezon oldu ancak Epp, Miami'nin 2023'te dönüş yapan Vegas'tan olumsuz etkilenmediğini açıkladı.

“Dürüst olacağım ve Vegas takvime girdiğinde lüks müşteri konusunda biraz endişeliydik, bu konuda endişeliydik, ancak bunun olumsuz bir sonucunu görmedik.”

“Onlarla çok sık konuşuyoruz; bence işlerimiz birbirini tamamlayacak kadar farklı ama stratejik olarak uyum sağlayacak kadar da yakın.

“Vegas'taki organizatörlerle iletişimin çok olumlu olması işimiz için bir avantaj oldu. Bizler çok farklı pazarlarız. Onlar ağırlıklı olarak yurtiçi, bizim ortalamamız yaklaşık %40 Güney Florida, diğer %20 yurtiçi ve geri kalanı denizaşırı.” diye ekledi.