Miami GP organizatörleri, ilk yıldaki kayıp nedeniyle endişeli değil

Haberi dinle

Miami GP organizatörlerinin başında yer alan Tom Garfinkel, aslında Miami Dolpins Stadyumu etrafında düzenlenen ilk yarışta kâr etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ancak harcamalar beklenenden yüksek çıkınca organizatörler ilk yarışta zarar etmiş oldular.

Buna rağmen Garfinkel, taraftarları yarışa çekmek ve eğlenceli yarış geçirmelerini sağlamak için yaptıkları harcamalardan pişman olmadıklarını, bunun uzun vadede dönüşünün etkili olacağını söyledi.

Garfinkel, "6 ay önce sorsaydınız, gelir gelecek yerlere baktığımda para kazanmayı umduğumuzu söyleyebilirim."

"Ancak harcamaların yönüne bakınca, bu sene kâr edemeyeceğiz. Buna rağmen harika bir etkinlik düzenlememiz çok önemliydi."

"Harcamalar beklentimizi fazlasıyla aştı ancak F1 standartlarında ve istediğimiz tarzda bir etkinlik düzenlemek için her şeyi birinci sınıf yapmaya çalıştığımız için böyle oldu." dedi.

Garfinkel, Hard Rock Stadyumu'nun seyirciler için daha iyi bir yer haline getirmek için çok fazla para harcadıklarını söyledi.

Garfinkel, "Çoğu yarışa gittiğinizde, tribünlerin arkasına geçtiğinizde sadece lavabo vb şeylerin olduğu siyah asfalt alanlar olur."

"Ancak bizdeki tribünler plaj kulüpleri vardı. Her yerde çim var. Bu pek çok amaca hizmet ediyor. Birincisi, siyah asfalt sıcak oluyor ve çim, insanlar için daha serin olmasını sağlıyor. Daha temiz görünüyor, daha güzel görünüyor."

"Her ne ise, oraya 30 dönümlük bir çim koymak pahalı. Ama işleri doğru yapmak istiyoruz. Bu yüzden böyle şeyler yapmaya çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Bilançoyu iyileştirmenin bir yolu satıştaki biletlerin sayısını önemli ölçüde artırmak olsa da Garfinkel, deneyimi tehlikeye atacaksa çok fazla insanı kapıdan geçirme konusunda dikkatli olduğunu söyledi.

Garfinkel, "Kesinlikle çok daha fazla bilet satmak için talepte bulunduk, ancak insanları buraya girip çıkarmak, tavizler, banyolar ve tüm bu şeyleri gerçekten iyi yapmak için denemek istiyorum" dedi.

"Görmek istiyoruz: Daha iyi bir iş yapmamız gereken yaya köprülerinde herhangi bir sıkışma noktası var mı? İyileştirilebilecek herhangi bir lavabo durumu, taviz, trafik vb. var mı? Bunu bir kez değerlendirdiğimizde, nerede büyüyebileceğimizi bileceğiz."

“Günde 100.000'e ulaşmak istiyorum. Gelecek yıl oraya ulaşabilirsek, bunu yapacağız. Ama bunu yapamayacağımızı hissedersek ve herkese harika bir deneyim yaşatmazsak, bunu daha yavaş büyüteceğiz." dedi.

Garfinkel, yarış gününde 82.500 kişilik kapasiteyi tam doldurmalarından ve F1'in memnun kalmasının ardından ilk yarış için işlerin yolunda olduğunu söyledi.

Ancak Garfinkel, pek iyi gitmeyen şeylerden bazı önemli dersler çıkarıldığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on the grid Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Garfinkel, "Daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğümüz öğrendiğimiz birçok şey var."

"Ve gerçekten iyi giden bazı şeyler var. Takımlardan, pilotlardan, F1 ve FIA'dan gelen geri bildirimler çok olumlu oldu. Ve hayranlardan aldığımız geri bildirimler de. Kesinlikle daha iyi olabileceğimizi düşündüğüm bazı şeyler var. Ancak, ilk kez bir etkinlik için, bence gerçekten iyi gitti." dedi.

Hafta sonu meydana gelen en büyük sorunlardan biri F1 Paddock Club ile ilgiliydi ve takım misafirleri, personel sorunları nedeniyle Cuma günü yemek ve servisten mahrum bırakıldı.

Garfinkel, Miami'nin bu cephede hatalar yaptığını kabul etti ancak konunun ele alındığını ve 2023 için daha da iyileştirileceğini söyledi.

Garfinkel, "Yemek hazırlığı konusunda sorun yaşadık. İdeal değildi."

“Olan en büyük şey, birçok servis çalışanımızın toplu bir şekilde bir otobüse bindikleri için geç gelmesiydi. Ve böylece misafirler geldiğinde her şey hazır değildi. Hazır değillerdi.

"İnsanların yapmak istedikleri ilk şey gidip bir şeyler kapmak. Ve bunu iyi uygulayamadık." dedi.