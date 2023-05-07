Önceki / Button: "Perez, Miami'de galibiyete ulaşırsa şampiyonluk adayı olacak" Sonraki / Gasly: "Bakü'nün ardından bu geri dönüş Alpine için çok önemli"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Miami yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
A Red Bull mechanic moves tyres around the paddock

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Red Bull ve Ferrari pilotlarının elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunuyor.

Mercedes pilotlarının elinde ise farklı hamurlar var. George Russell'ın elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulunurken, Hamilton'ın elinde bu ikisine ek olarak yumuşak hamur var.

Aston Martin'in farklı stratejisiyle Fernando Alonso'nun elinde yeni set hamur bulunmuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak.

İtalyan üretici, en ideal stratejinin yarışa orta hamurla başlamak ve 13 ila 20. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacağını düşünüyor.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 - - 3
11. S. Perez Red Bull 1 - 2 - - 3
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - - 3
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 3
63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - - 3
44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - 1 3
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - - 4
10. P. Gasly Alpine 1 - 1 - - 2
4. L. Norris McLaren 2 - 1 - 2 2
81. O. Piastri McLaren 1 1 1 - 2 3
77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - - 3
24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 1
18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 2 3 3
14. F. Alonso Aston Martin - 1 - 2 - 3
20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - - 3
27. N. Hülkenberg Haas 1 - 2 - 1 3
21. N. de Vries AlphaTauri 1 - 2 - 1 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 2 2
2. L. Sargeant Williams 1 - 2 - 2 2
23. A. Albon Williams 1 - 2 - 1 3

 

paylaşım
yorumlar

Button: "Perez, Miami'de galibiyete ulaşırsa şampiyonluk adayı olacak"

Gasly: "Bakü'nün ardından bu geri dönüş Alpine için çok önemli"
Daha fazlası
Ezel Tan
Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Formula 1
Miami GP

Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti" Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Formula 1
Miami GP

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Son Haberler

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

SBK World Superbike
Barselona

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum" Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

F1 Formula 1
Miami GP

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

F1 Formula 1
Miami GP

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.