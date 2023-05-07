Miami GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Miami yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Red Bull ve Ferrari pilotlarının elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunuyor.
Mercedes pilotlarının elinde ise farklı hamurlar var. George Russell'ın elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulunurken, Hamilton'ın elinde bu ikisine ek olarak yumuşak hamur var.
Aston Martin'in farklı stratejisiyle Fernando Alonso'nun elinde yeni set hamur bulunmuyor.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak.
İtalyan üretici, en ideal stratejinin yarışa orta hamurla başlamak ve 13 ila 20. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacağını düşünüyor.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|10. P. Gasly
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|81. O. Piastri
|McLaren
|1
|1
|1
|-
|2
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|-
|2
|-
|1
|1
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|1
|-
|2
|3
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|-
|1
|-
|2
|-
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|2. L. Sargeant
|Williams
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|2
|-
|1
|3
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