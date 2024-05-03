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Formula 1 Miami GP

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Miami GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ezel Tan
Red Bull Racing RB20 technical detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

MİAMİ GRAND PRİX'SİNDEN ÖNCE ENERJİ SANTRALLERİNİN UNSURLARI

Yarışçı Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 2 2 2 2 1 1 3
11.  S. Perez Red Bull RBPT 2 2 2 2 1 1 3
63. G. Russell Mercedes Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
55.  C. Sainz Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
81. O.Piastri McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
04. L. Norris McLaren Mercedes 1 1 1 1 2 2 1
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
31. E. Ocon Alpine Renault 2 2 2 2 1 2 2
10.  P. Gasly Alpine Renault 2 2 2 2 2 2 3
23. A. Albon Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
02. L. Sargent Williams Mercedes 1 1 1 1 2 2 1
3.  D. Ricciardo R.B. RBPT 2 2 2 2 1 1 3
22.  Y. Tsunoda R.B. RBPT 2 2 2 2 1 1 3
77.  V. Bottas Sauber Ferrari 1 1 1 1 1 2 2
24. G. Zhou Sauber Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
20. K. Magnussen Haas Ferrari 1 1 1 1 1 1 2
27. N. Hulkenberg Haas Ferrari 1 1 1 1 1 1 2

 

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

 

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