Miami GP için olumlu haber geldi

Yerel muhalifler ve yargılama yetkisine sahip olan birkaç makamla ilgili sorunlardan ötürü yarışın liman bölgesinde yapılması planı rafa kalkmıştı ve bunun üzerine organizatör Stephen Ross'un RSE Ventures organizasyonu, stadyumun etrafında bir yarış yapmaya odaklandı.

Çoğunlukla stadyuma ait otoparklar ve arazileri kullanan pist düzeni, Miami Dolpinhs'in mabedinin etrafında tasarlandı. Bununla birlikte stadyumun güneyindeki 199. Cadde'de yaklaşık yarım millik bir cadde kısmını da içerisinde barındırıyor.

Bununla birlikte F1’i stadyum çevresine getirme sürecinin kaldırılmasını amaçlayan iki oylama komisyon üyeleri tarafından kabul edilmişti. Oylamaların biri, halka açık bir toplantıdan sonra onayın gerekliliği ile ilgiliydi, ikincisi ise ilçe komisyonu üyeleri düzeyinde onay gerektiren halka açık yolların kapanmasıyla ilgiliydi. Etkinliğe karşı olan muhalefet grubuna eski ilçe komisyon üyesi Betty Ferguson liderlik ediyordu. Ferguson, ilçenin çalışmalarının, hava ve gürültü kirliliği ile beraber “ölümcül etkiler” gösterdiğini savunmuştu.

Yarışa olan desteğini açıkça belirten Belediye Başkanı Carlos Gimenez, bu hafta şehir sakinleri, stadyum yetkilileri ve F1 yöneticileriyle bir toplantı yaptı.

Caddelerin kullanılmasına karşı çıkan kararı veto eden Gimenez, tarafları ikna etmek için daha fazla vakit kazanmak istedi.

Gimenez, Twitter'dan yaptığı açıklamada bunun ülke ekonomine katkı sağlayacağını ve bu yüzden görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Veto belgesinde ise, "Miami'de yaşayanların endişelerine karşı duyarlı olmakla birlikte, Formula 1 büyüklüğünde bir organizasyon tam anlamıyla engellemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta başında kaynaklar, pistin 199. Cadde'den kaçınacak şekilde yeniden tasarlanabileceğini öne sürmüşlerdi.