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Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami GP hafta sonu için yağmur ihtimali azalıyor

Miami Grand Prix'si hafta sonu için yağmur ihtimali epey azalmış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami GP hafta sonu için yağmur ihtimali azalıyor
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Geçen hafta ve bu hafta başında yapılan tahminlerde, Miami Grand Prix'si hafta sonunun tamamının yağmurlu geçeceği ifade ediliyordu.

Ancak FIA'nın son hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günü yağmur ihtimali neredeyse hiç yok. Pazar günü ise bu ihtimal düşük seviyelerde olacak.

Miami GP'ye ev sahipliği yapacak olan pist, Hard Rock Stadyumu'nun çevresine kurulmuş durumda ve hava tahminleri, üç gün de hava sıcaklığının 32 ila 33 derece civarında olacağını ortaya koyuyor.

Rüzgarın hızı 19 ila 21 km/s arasında değişirken, cuma günü yağmur ihtimali %10, cumartesi günü %20 ve pazar günü %35 seviyelerinde olacak.

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