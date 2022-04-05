Miami GP, düzenli F1 izleyicilerine yeni bir heyecan sunmak istiyor

Haberi dinle

Miami GP organizatörleri, pist kenarındaki bir 'yat kulübü' ve yüzme havuzlu geçici bir plaj da dahil olmak üzere, pistin etrafında bulunacak çok sayıda tesisi ve tribünleri tanıttığı bir video yayınladı.

İnşa edilen Monako tarzı marina, 6-8. virajların hemen solundaki girintili alanda bulunacak.

Tanıtım videosunda konuşan organizasyonun yönetici ortağı -aynı zamanda Miami Dolphins'in ve Hard Rock Stadı'nın CEO'su- Tom Garfinkel, "Formula 1'in cazibesini, zarafetini ve F1 teknolojisini Miami gibi dinamik, büyüyen bir şehre getirmek harika."

"Amacımız, önceden de yarışlara gitmiş insanlara, düzenli F1 izleyicilerine 'bu diğerlerinden farklı, bu eğlenceli, bu heyecan verici' diyebilecekleri bir yarış izletmek. Her şeyin ötesinde ise, her şey Miami için."

"Miami Bahçeleri ve Florida'nın güneyinin tamamı, moda, sanat, müzik, yemek ve spor hakkında konuştuğunuzda aklınıza gelecek ilk yerlerden birine dönüşmekte. Çok çekici bir yer."

"Formula 1 açısından bakarsak, dünyanın en iyi yarış teknolojisini, en iyi mühendisliğini, en iyi araçlarını ve en iyi sürücülerini daha önce onlarla hiç karşılaşmamış büyük bir grup insana tanıtıyoruz."

“Bu durum, insanların yaşamları üzerinde büyük bir etki bırakabilir."

Yüksek fiyatlara rağmen biletler yalnızca 40 dakika içinde tükendi. Şu anda ise biletleri yeniden satışa koyan sitelerde en ucuz bilet fiyatı 1000 dolar.

Pistte start düzlüğüne bakan, hemen pit yolunun üzerine inşa edilen çift katlı bir Paddock Club bulunuyor, ayrıca 1. virajın iç kısmında, hemen pit yolunun çıkışında da Heineken'ın bahçe tarzı bir tesisi bulunmakta.

Concours Club tribününden önce, 2. ve 3. Virajları görmekte olan villalar yer alıyor. The Palm ve 72 Club'a ayrılan alan ise stadyumun diğer tarafında, podyum töreninin düzenleneceği bölgenin her iki yanında bulunmakta.

Miami şehrinin karakteristiğini yansıtmak için, Hard Rock Club tarafından pistte resort tarzı havuzlar ve 11, 12 ve 13. virajların yakınında büyük bir plaj oluşturulacak.

Etkinliğin 'kurucu ortağı' olan Red Bull, 11. virajın hemen karşısında, Energy Station ile birlikte özel yapım bir 'Miami temalı bölge' oluşturacak, ayrıca burada yarışın takip edilebileceği bir dev ekran da yer alacak.

Geçen yıl 135 milyon dolarlık bir maliyetle açılan Miami Dolphins antrenman kompleksi, yarış hafta sonu için bir kampüse dönüştürülecek ve stadyumun kendisi, sanat ve müzik gösterileri de dahil olmak üzere bir merkez olarak kullanılacak.