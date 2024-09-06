Miami GP başkanı Epp, sprint yarışı konusunda yanıldığını açıkladı

Formula 1 Miami Grand Prix başkanı Tyler Epp, bu yılın başlarında etkinliğe bir sprint yarışı eklenmesini sorgulamakla hata ettiğini kabul etti.

İlk grand prix'sine 2022 yılında ev sahipliği yapan Miami Uluslararası Yarış Pisti, bu sezon F1'in sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacağı açıklanan altı pistten biriydi.

Max Verstappen Cumartesi günü 19 turluk yarışta zafere ulaşırken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Lando Norris bir gün sonra grand prix'deki ilk F1 galibiyetini elde etti.

Miami’nin 2025’te de sprint yarışına ev sahipliği yapacağı onaylandı. Tek değişiklik olarak Avusturya'nın yerine Belçika, sprint yarışı formatı uygulanan altı pist arasına katıldı.

Epp, Miami'de sprint yarışının tanıtılmasına başlangıçta çekimser yaklaştığını kabul etti, ancak sonrasında ticari faydayı ve taraftarların olumlu tepkilerini gördükten sonra bu görüşünün yanlış olduğunu belirtti.

Epp Autosport'a verdiği demeçte, “Sprint yarışı konusunda yanılmışım, oradaki değer önerisi konusunda çok endişeliydim, ancak daha fazla yanılamazdım.”

“İlk başta anlaşmayı yaptığımızda bu fikirde değildim, ama aldığımız geri bildirimler ve veriler, katılımın cumartesi günleri arttığını gösterdi ve insanlar sprint yarışı için erkenden orada oluyorlardı.”

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Verilere baktığımızda, insanlar sıralama turları için değil, sprint yarışı için geliyordu.”

“Yanılmışım, bu bizim için gerçekten çok iyi bir şey oldu. Her organizatör için böyle olmadığını anlıyorum ama biz sprint yarışına ev sahipliği yapmaktan gerçekten keyif aldık ve bunun gerçek bir ticari değeri olduğunu gördük, bizim için harika oldu.” dedi.

Sprint yarışının yerini korumasının yanı sıra, Epp, destek yarışı programının da gelecek yıl benzer olmasını beklediğini açıkladı.

F1 Academy, bir önceki yıl Austin'de düzenlenen açılış sezonunun ardından 2024'te Miami'de start alırken, Porsche Deluxe Carrera Cup North America da muhtemelen üst üste üçüncü kez geri dönecek.

Epp'e göre bu etkinlikler sadece seyirciler için gösteriye katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda F1 yarışları için daha iyi koşulların hazırlanmasında da kilit rol oynuyor.

“Formula 1'den önce pistte ne olup bittiği önemli. Birinci yılda, yeni pistte ilk olmak istedikleri için kimsenin onlardan önce piste çıkmaması gerektiği çok açık bir şekilde belirtilmişti.”

“Üçüncü yılda, destek yarışları bizim için başarılı oldu. Porsche’yi ve F1 Academy’yi piste çıkarmak büyük bir artıydı. Şimdi, yarış çizgileri her zaman aynı olmasa da pistte lastik izi bırakmak, takımların pistte karşılaştıkları koşulları etkiledi."

“Bizim bakış açımıza göre, iki destek serisine bir şekilde bağlıyız ve gelecek yıl da benzer bir kadroya sahip olmayı bekliyoruz.

“Birinci ve ikinci yıllarda çok şey öğrendik, zorlukları ve hataları kabul ediyoruz ve bu konuda dürüstüz, ardından bu zorlukların üstesinden tam gaz gelmeye çalışıyoruz." diye ekledi.