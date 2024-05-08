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Formula 1 Miami GP

Miami GP, ABD'de Formula 1 tarihinin en yüksek canlı seyirci sayısına ulaştı

Salı günü açıklanan rakamlara göre, Miami GP'si Formula 1'e ABD tarihinin en büyük canlı televizyon seyircisini kazandırdı.

Burhan Güneydaş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20,Sergio Perez, Red Bull Racing RB20,Charles Leclerc, Ferrari SF-24,Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

ABC'nin Lando Norris'in ilk Formula 1 zaferini anlatan yayını ortalama 3,1 milyon izleyici tarafından takip edildi ve 2022 yılında Miami'nin ilk yarışını izleyen 2,6 milyonluk rekoru geride bıraktı.

Ayrıca Miami GP'sinde izleyici sayısının 2,1 milyona düştüğü 2023 yılına kıyasla %48'lik artış gözlemlendi.

ABD tarihinin en çok izlenen ilk 3 yarışı unvanını alan Miami GP, Avrupa ve Asya televizyon izleyicileri için geç bir saate denk gelse de, ABD'de izlenme rekorları kırarak çok etkili olduğunu kanıtladı.

Cumartesi günü ESPN'de yayınlanan Sprint yarışı, 2021 yılında formatın tanıtılmasından bu yana en yüksek ABD izleyici sayısına (946.000) ulaştı. Bu aynı zamanda sprint formatının Amerika'daki en yüksek izlenme rakamı olduğunu da gösteriyor. Cuma günü gerçekleşen resmi sıralama ise 625.000 izleyici tarafından takip edildi.

ABD'de Miami GP'ye olan ilgi artışı aynı zamanda Formula 1'in yayın ortağı için de iyi haber. Çünkü sezon başlarında reytingler epey karmaşıktı.

Sezon açılışının yapıldığı Bahreyn yarışı 2023 yılında 1,31 milyon izlenmişken bu yıl 1,12 milyon seyirci tarafından izlenmişti.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Suudi Arabistan GP'si ise bir önceki sezona kıyasla yaklaşık %40'lık bir düşüş göstererek 920.000 izleyici çekebildi. Ancak bu düşüşün bir kısmı yarışın Cumartesi günü yayınlanmasına ve ESPN2'de yayınlanmasına bağlandı.

Doğu saatine göre sabah saat 3:00'te yayınlanan Çin GP'sini yalnızca 626.000 kişi izlese de bu sayı 2019 yılında gerçekleşen ve 268.000 kişi tarafından izlenen bir önceki yarıştan daha yüksekti.

Formula 1 Miami'de izleyici kitlesini arttırmak için büyük çaba sarf ederken, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yarışın tüm biletlerinin satılması (270.000) Formula 1'e olan güçlü talebi de göstermiş oldu.

Tecrübeli yarış pilotu Daniel Ricciardo, Miami GP'nin adeta bir Super Bowl heyecanı ile çevrenenmiş gibi olduğunu hissettiğini söyledi.

Ricciardo, "Tabi ki Super Bowl ile kıyaslamıyorum ancak tıpkı bir Super Bowl etkinliği gibiydi. Etkinlikler ve insanların ilgisiyle haftalarımız Super Bowl kadar olmasa da gelişti. İnsanlar Çarşamba gününden itibaren heyecanlanmaya başlıyorlar sadece Pazar günü değil. Gerçekten iyi bir kalabalık vardı ve çok sayıda yeni izleyicinin geldiğini gördüm. Bu yüzden sporu büyütmek kesinlikle iyi." dedi.

Watch: F1 2024 Miami GP Review - Lando Seizes his Historic Maiden Win

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