Miami GP 3. antrenman: Perez lider, Mercedes pilotları geride kaldı

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Miami'de sıralama turları öncesi gerçekleştirilen son antrenman seansı yine oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirildi ve sürücüler seans başlar başlamaz pistin yolunu tuttular.

Seans içerisindeki ilk olayı Haas pilotu Kevin Magnussen yaşadı. Danimarkalı pilot aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

İlk büyük olay ise Esteban Ocon'un spin atarak bariyerlere çarpması sonrası yaşandı. Fransız pilot, dün Sainz'ın yaptığına benzer şekilde aracının arka tarafının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bu kazadan dolayı kırmızı bayraklar çıkmış oldu. Seansın bir başka olayı bitime iki dakika kala Verstappen'in spin atması ancak bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Seansın ilk 10 dakikalık bölümünü 1:32.250 yapan Charles Leclerc lider tamamlarken, dereceler hızla gelişti.

Monakolu pilot bu turu 1:31.706'ya çekerken, saniyeler son Max Verstappen orta hamurla 1:31.355 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Sonrasında Ocon'un kazası yaşandığı için bu tur uzun süre zirvede kaldı.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc bitime 17 dakika kala bugün ilk kez 1:31'in altına indi ve 1:30.981 ile zirveyi eline geçirdi. Kısa bir süre sonra Red Bull pilotları piste çıktılar ve yumuşak hamurla zaman turlarına başladılar.

Verstappen 1:30.649'luk turuyla liderliğe yükselirken, Sergio Perez sadece 0.050 saniye ardında ikinci sıraya çıktı. Red Bull böylelikle ilk iki sırayı eline geçirdi.

Perez, bitime 4.5 dakika kala en hızlı turu 1:30.304'e çekti ve liderliği takım arkadaşından aldı. Verstappen sonrasında en hızlı turla gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Bundan ötürü de derecesini geliştiremedi.

Son anlarda Leclerc derecesini geliştirse de, Perez'in turunu geçemedi ve böylelikle sıralama turları öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Perez ilk sırada tamamlamış oldu.

Derecelerin önceki yarışlara oranla karmaşık göründüğü üçüncü antrenman seansında Perez'in en yakın takipçisi 0.194 saniye geride kalan Leclerc oldu. Monakolu pilot iyi bir turla gelirken, son sektörde trafikte kaldı.

İlk üçü 0.345 saniye geride kalan Verstappen tamamlarken, attığı spin sonrası bariyerlere çarpmadığı için çok şanslıydı. Fakat o turu tamamlasaydı, muhtemelen liderliği alacaktı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alpine'de Alonso, dün olduğu gibi bugün de tek turda iyi bir tempo yakaladı ve 0.732 saniye geride dördüncü en hızlı zamanı imza attı. Fakat başını çektiği grup birbirine çok yakındı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Alonso'nun sadece 0.013 saniye gerisinde beşinci olurken, Mick Schumacher de iyi bir son tur çıkardı ve Vettel'in sadece 0.001 saniye ardında altıncı oldu.

Carlos Sainz, temiz bir tur çıkarmakta zorlanan isimlerden biriydi ve 0.868 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Haas pilotu Kevin Magnussen, Williams pilotu Alex Albon ve McLaren'dan Lando Norris tamamladı. Bu 10 isim 1.2 saniye içerisinde dizildi.

AlphaTauri pilotları, düzlüklerde dalgalanmadan şikayetçilerdi fakat Yuki Tsunoda durumu daha iyi idare ederek 11. oldu.

Lance Stroll, takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde kaldığı seansı 12. bitirirken, Daniel Ricciardo yine ilk 10'a giremedi ve 13. oldu.

Alfa Romeo, cuma gününe oranla geride kalan takımlardan birisiydi. Valtteri Bottas 1.5 saniye geride ancak 14 .olurken, Zhou Guanyu 1.7 saniye geride 18. olabildi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Seansın sürprizi ise cuma gününe oranla oldukça geride görünen Mercedes'ti. Lastikleri çalıştırmakta zorlanan Lewis Hamilton ve George Russell, düzlüklerde oldukça dalgalanan araçlarıyla ilk ona dahi giremediler. Lewis Hamilton 1.5 saniye geride 15. olurken, George Russell 1.6 saniye geride 17. olabildi. Bu da sıralama turları öncesi bazı soru işaretlerine yol açıyor.

İki Mercedes pilotunun arasında, aracının "kanguru gibi" zıpladığını söyleyen Pierre Gasly yer aldı.

Nicholas Latifi, zaman turu kaydeden isimler arasında son sırada yer alırken, Ocon yaptığı kaza sonrası son sırada yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

Sıralama turları TSi 23:00'te başlayacak.

Seans sonucu: