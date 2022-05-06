Miami GP 2. antrenman: Russell lider, Sainz kaza yaptı, Verstappen sorun yaşadı!

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Miami'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında şartlar, ilk seansla benzerdi ve yine pek çok olay vardı.

Seanstaki ilk olay Red Bull pilotu Sergio Perez'in attığı spindi fakat Meksikalı sürücü aracını bir yere çarpmadan seansa sorunsuz şekilde geri döndü.

İlk 15 dakikanın geride kalmasından kısa bir süre sonra Carlos Sainz, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. İspanyol pilotun aracının sol kısmında epey hasar oluşurken, seansa devam edemedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

10 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından bir başka olayı Max Verstappen yaşadı. Red Bull pilotu, aracının sağ arka tarafının alev almasının ardından durma noktasına geldi. Hidrolik sorunu da yaşayan Verstappen, sonunda pite dönmeyi başarsa da, seans büyük oranda kendisi için bitmiş oldu.

Seansın ikinci kırmızı bayrağına Williams pilotu Nicholas Latifi sebep oldu. Aracında yaşadığı problemin ardından yolda kalan Latifi, bitime yaklaşık 13 dakika kala kırmızı bayrak çıkarmış oldu.

Seansın son olayları ise Kevin Magnussen ve Sebastian Vettel'in attığı ancak araçlarına hasar vermedikleri spinlerdi.

Zaman tablosuna bakıldığında, ilk anlarda favoriler garajda kalmayı tercih ettiler ve sürücülerin büyük kısmı orta hamurla piste çıktı.

İlk bölümde Ferrari pilotu Carlos Sainz 1:31.463'lük turuyla zirveye çıktı ve bu tur belli bir süre kimse tarafından geçilemedi.

Daha sonra Charles Leclerc 1:31.131 yaptı ve zaman tablosunda ilk sırayı eline geçirdi. Sainz saniyeler sonra en iyi dereceyi 1:30.964'e çekerek Monakolu sürücüye yanıt verdi ve liderliği geri aldı.

Leclerc son 25 dakikaya girerken Sainz'ın derecesini yaklaşık bir saniye geliştirdi ve 1:30.044 ile zirveye yerleşti. Fakat birkaç dakika sonra 1:30'un altına inen George Russell, 1:29.938 ile seansın yeni lideri oldu.

George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son bölümde sürücüler en hızlı tur denemesi yapmadılar ve böylelikle en hızlı isim Mercedes pilotu George Russell oldu.

Russell, 1:29.938 yaparken, 1:30'un altına inebilen tek isim oldu.

Alman üretici, bu hafta sonu için yeni güncellemeler getirmişti ve her iki antrenman seansında da çok iyi göründüler.

Russell'ın en yakın takipçisi, 0.106 saniye geride ikinci olan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Red Bull sürücüsü Sergio Perez de hafta sonuna iyi başlayan isimlerden birisiydi ve ikinci antrenman seansını 0.212 saniye geride üçüncü bitirdi. Böylelikle de iki seansta birden ilk dörde girmiş oldu.

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, ikinci seansta tempo yükseltti ve Russell ile arayı büyük oranda kapattı. Hamilton, seansı 0.241 saniye geride dördüncü bitirdi. Mercedes böylelikle bu yılki en iyi cuma gününü geçirmiş oldu.

Alpine'de Fernando Alonso, iyi bir zaman turuyla gelirken Verstappen tarafından engellendi ve turunu iptal etmek zorunda kaldı. Buna rağmen 0.434 saniye geride beşinci olarak o da iyi bir cuma günü geçirmiş oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren pilotları arasında sadece Lando Norris ilk ona girebildi. İngiliz pilot, 0.597 saniye geride altıncı olurken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo 1.2 saniye geride 12. sırada yer aldı.

Günün iyi isimleri Pierre Gasly ve Zhou Guanyu, sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.

Alpine'den Esteban Ocon ve Haas'tan Kevin Magnussen, ilk onu tamamlayan isimler oldular. Bu isimler 1 saniye içerisinde dizildi.

Sainz yaptığı hatanın ardından sadece 9 tur atabildi ve seansı 11. sırada tamamladı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, derecesini geliştirmesine rağmen ikinci seansta 13. sırada yer alabildi.

Aston Martin sürücüleri Sebastian Vettel ve Lance Stroll sırasıyla 14. ve 16. olurken, ikisini Haas'tan Mick Schumacher ayırdı.

Williams'ta Alex Albon ve Latifi zaman turu kaydeden son isimler olarak 17. ve 18. sıralarda yer aldılar.

Verstappen yaşadığı sorunların ardından tek bir zaman turu dahi kaydedemedi ve 19. oldu. İlk seanstaki kazasının ardından Valtteri Bottas da piste çıkamadı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

3. antrenman seansı cumartesi günü TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images