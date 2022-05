Miami GP 1. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.071 saniye önünde en hızlısı!

Tarihteki ilk Miami Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Miami pisti, Hard Rock Stadyumu'nun çevresine kuruldu ve sürücüler için hiç de kolay bir pist gibi görünmüyordu.

Bu durum seansın başlangıcından itibaren açık şekilde görüldü. Yol tutuşun düşük olduğu pistte sürücüler, piste çıktıktan hemen sonra zorlanmaya başladılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda birer kez spin attılar fakat bir yere çarpmadan yola devam ettiler. Carlos Sainz ise daha yüksek hızda bir spin attı ve lastiklerine büyük hasar verdi ancak aracı sağlam durumdaydı.

Ayrıca seans içerisinde Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Lewis Hamilton ve Sergio Perez gibi isimler pist dışına çıktılar.

Max Verstappen ise önce duvara dokundu, daha sonra ise ısınma sorunu nedeniyle bir süre garajda kaldı.

Marshals remove the car of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, from the circuit

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images