Miami GP 1. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.071 saniye önünde en hızlısı!

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Tarihteki ilk Miami Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Miami pisti, Hard Rock Stadyumu'nun çevresine kuruldu ve sürücüler için hiç de kolay bir pist gibi görünmüyordu.

Bu durum seansın başlangıcından itibaren açık şekilde görüldü. Yol tutuşun düşük olduğu pistte sürücüler, piste çıktıktan hemen sonra zorlanmaya başladılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda birer kez spin attılar fakat bir yere çarpmadan yola devam ettiler. Carlos Sainz ise daha yüksek hızda bir spin attı ve lastiklerine büyük hasar verdi ancak aracı sağlam durumdaydı.

Ayrıca seans içerisinde Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Lewis Hamilton ve Sergio Perez gibi isimler pist dışına çıktılar.

Max Verstappen ise önce duvara dokundu, daha sonra ise ısınma sorunu nedeniyle bir süre garajda kaldı.

Marshals remove the car of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, from the circuit Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seanstaki ilk ve tek kırmızı bayrağa Valtteri Bottas sebep oldu. Alfa Romeo pilotu, aracının kontrolünü kaybedip spin attı ve arka tarafı bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans durduruldu.

Zaman tablosunda ise tahmin edileceği üzere dereceler düzenli olarak gelişti. Başlangıçta dereceler 1:33'lerdeydi.

Charles Leclerc, 1:32.949'luk turuyla 1:33'ün altına inen ilk isim oldu ve zaman tablosunda ilk sıraya çıktı. Daha sonra Carlos Sainz bu dereceyi 1:32.679'a çekti.

İkili arasındaki düello daha da sonra da devam etti. Leclerc 1:32.555 yaparken, Sainz 1:34.443 yaptı.

Bu tur son 10 dakikaya kadar zaman tablosunun en tepesinde kaldı. Son 10 dakikalık süreçte yumuşak lastikle piste çıkan Verstappen önce 1:31.350, sonra 1:31.277 yaparak liderliği eline geçirdi.

Son bölümde dereceler daha da hızlanırken, Leclerc en hızlı dereceyi 1:31.098'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari böylelikle bir hafta sonuna daha güçlü başladı fakat gözler Mercedes'in üzerindeydi. George Russell, Mercedes'in bu yılki en büyük güncelleme paketini getirdiği Miami'de, ilk antrenman seansını 0.071 saniye geride ikinci sırada tamamladı ve güçlü bir izlenim bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull pilotları Verstappen ve Perez, pek rahat görünmedikleri ilk seansta ilk dördü tamamladılar. Verstappen, Leclerc'ten sadece 0.179 saniye yavaş kalırken, Perez de Verstappen'in 0.024 saniye gerisindeydi.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, çoğu cuma günlerinde olduğu gibi ilk seansta ilk beşe girdi. Fransız pilot, Leclerc'in 0.4 saniye gerisinde kalırken, onu da 0.030 saniye geriden Sainz takip etti. İspanyol pilot, yumuşak lastikle son bir deneme daha yapmaya çalışırken spin attı ve bu lastiklere verdiği hasar nedeniyle temiz bir tur atamadı. Bundan ötürü de orta lastikle attığı turla geride kaldı.

Williams pilotu Alex Albon, 0.56 saniye geride kaldığı seansta sürpriz şekilde yedinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

Lewis Hamilton, takım arkadaşı Russell'ın 0.7 saniye gerisinde sekizinci olurken, diğer isimler yaklaşık 1.5 dakika geride kaldılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kevin Magnussen bu yakın grubun başını çeken isim olurken, ilk onu McLaren pilotu Daniel Ricciardo tamamladı.

Lando Norris'in 11. olduğu seansta Alpine pilotları ilk ona giremediler. Fernando Alonso 1.7 saniye geride kalmasının ardından 12. olurken, Esteban Ocon 2.3 saniye geride olabildi. Bu iki pilotun arasında çaylak Zhou Guanyu ve Sebastian Vettel yer aldı.

Kanadalı Lance Stroll, takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansı 16. bitirirken, Bottas kazası sonrası 17. ve Yuki Tsunoda 18. oldu.

Son iki sırada temiz tur atamayan isimler Mick Schumacher ve Nicholas Latifi oldu.

Sainz ve Bottas (orta) harici tüm pilotlar en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

İkinci antrenman seansı TSi 00:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: