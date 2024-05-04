Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek olan sıralama turları, sprint yarışından sadece kısa bir süre sonra gerçekleştirildi ve pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Hollandalı pilotu Ferrari'den Charles Leclerc takip ederken, ilk üçü Carlos Sainz tamamladı.

2024 Miami Grand Prix'si pazar günü TSi 23:00'te gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q3 - üçüncü bölüm: Verstappen pole serisini devam ettirdi!

Sıralama turlarının üçüncü bölümüne Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotlarına ek olarak Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg kaldı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:27.241'lik bir tur zamanı yakaladı ve Charles Leclerc'in 0.141 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Son bölümde sürücüler bir deneme daha yapmak için piste çıktılar.

Verstappen ilk sektörde mor dereceyi yapsa da, derecesini geliştirmeyi başaramadı. Diğer sürücüler de kendi turlarını geliştirmekte zorlandılar.

Sonuç olarak pole pozisyonu bu yıl altıncı kez Verstappen'in olurken, Leclerc 0.141 saniye geride ikinci oldu.

Carlos Sainz 0.214 saniye geride üçüncü olurken, Sergio Perez 0.219 saniye geride dördüncü oldu.

Lando Norris güncellenmiş McLaren ile beşinci olurken, Oscar Piastri altıncı, George Russell yedinci ve Lewis Hamilton sekizinci oldu.

İlk onu Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Leclerc lider, Alonso elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde başlangıçta sürücülerin büyük çoğunluğu kullanılmış lastiklerle turladığı için asıl tablo sonlara doğru ortaya çıktı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:27.533'lük bir zaman turu kaydetmesinin ardından seansı lider tamamlarken, Max Verstappen 0.033 saniye geride ikinci, Lewis Hamilton 0.164 saniye geride üçüncü oldu.

Mücadele yine çok yakındı ve hiç şüphesiz seansın en büyük sürprizi iki Aston Martin pilotunun da ikinci bölümde elenmesi oldu.

Lance Stroll son bölüme kalmayı 0.022 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Pierre Galsy 0.124 saniye geride 12. ve Esteban Ocon 0.171 saniye geride üçüncü oldu.

Alex Albon 14. olurken, seans boyunca araçla boğuşan Fernando Alonso 15. oldu ve bu yıl ilk kez Q3'e kalamadı.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Sprint yarışının ardından gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde 20 sürücünün tamamı piste çıktı ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Sprint yarışının ardından yol tutuş yüksek olduğu için sürücüler hemen tempo yakaladılar.

Max Verstappen 1:27.689'luk bir zaman turu yakalamasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünü lider tamamlayan isim oldu.

Grid birbirine çok yakındı ve ilk beş isim sadece 0.287 saniye içerisinde dizildi. Sergio Perez 0.083 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.224 saniye geride üçüncü oldu.

Elenme potası da çok yakındı. Valtteri Bottas ikinci bölüme kalmayı sadece 0.010 saniye ile kaçırırken, Sargeant kendi ülkesindeki yarışa 17. sıradan başlama hakkı elde etti.

Son turunda hata yapan Daniel Ricciardo ancak 18. olurken, son iki sırada Kevin Magnussen ve Zhou Guanyu yer aldı.

Ricciardo, Çin'den kaynaklı grid cezası nedeniyle pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.

İlk bölüm sonucu: