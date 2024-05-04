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Formula 1 Miami GP
Sıralama turları raporu

Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

2024 Miami Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Güncel:
Sprint Winner Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek olan sıralama turları, sprint yarışından sadece kısa bir süre sonra gerçekleştirildi ve pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Hollandalı pilotu Ferrari'den Charles Leclerc takip ederken, ilk üçü Carlos Sainz tamamladı.

2024 Miami Grand Prix'si pazar günü TSi 23:00'te gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'27.241

 223.326
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.141

1'27.382

 222.965
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.214

1'27.455

 222.779
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.219

1'27.460

 222.766
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.353

1'27.594

 222.426
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.434

1'27.675

 222.220
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.826

1'28.067

 221.231
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.866

1'28.107

 221.131
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+0.905

1'28.146

 221.033
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+0.951

1'28.192

 220.917
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+0.981

1'28.222

 220.842
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.083

1'28.324

 220.587
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.130

1'28.371

 220.470
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.172

1'28.413

 220.365
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.186

1'28.427

 220.330
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.222

1'28.463

 220.241
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+1.246

1'28.487

 220.181
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.376

1'28.617

 219.858
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.378

1'28.619

 219.853
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.583

1'28.824

 219.346
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q3 - üçüncü bölüm: Verstappen pole serisini devam ettirdi!

Sıralama turlarının üçüncü bölümüne Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotlarına ek olarak Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg kaldı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:27.241'lik bir tur zamanı yakaladı ve Charles Leclerc'in 0.141 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Son bölümde sürücüler bir deneme daha yapmak için piste çıktılar.

Verstappen ilk sektörde mor dereceyi yapsa da, derecesini geliştirmeyi başaramadı. Diğer sürücüler de kendi turlarını geliştirmekte zorlandılar.

Sonuç olarak pole pozisyonu bu yıl altıncı kez Verstappen'in olurken, Leclerc 0.141 saniye geride ikinci oldu.

Carlos Sainz 0.214 saniye geride üçüncü olurken, Sergio Perez 0.219 saniye geride dördüncü oldu.

Lando Norris güncellenmiş McLaren ile beşinci olurken, Oscar Piastri altıncı, George Russell yedinci ve Lewis Hamilton sekizinci oldu.

İlk onu Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18

1'27.241

   223.326
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.141

1'27.382

 0.141 222.965
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 21

+0.214

1'27.455

 0.073 222.779
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 18

+0.219

1'27.460

 0.005 222.766
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

+0.353

1'27.594

 0.134 222.426
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.434

1'27.675

 0.081 222.220
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.826

1'28.067

 0.392 221.231
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21

+0.866

1'28.107

 0.040 221.131
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+0.905

1'28.146

 0.039 221.033
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 21

+0.951

1'28.192

 0.046 220.917
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Leclerc lider, Alonso elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde başlangıçta sürücülerin büyük çoğunluğu kullanılmış lastiklerle turladığı için asıl tablo sonlara doğru ortaya çıktı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:27.533'lük bir zaman turu kaydetmesinin ardından seansı lider tamamlarken, Max Verstappen 0.033 saniye geride ikinci, Lewis Hamilton 0.164 saniye geride üçüncü oldu.

Mücadele yine çok yakındı ve hiç şüphesiz seansın en büyük sürprizi iki Aston Martin pilotunun da ikinci bölümde elenmesi oldu.

Lance Stroll son bölüme kalmayı 0.022 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Pierre Galsy 0.124 saniye geride 12. ve Esteban Ocon 0.171 saniye geride üçüncü oldu.

Alex Albon 14. olurken, seans boyunca araçla boğuşan Fernando Alonso 15. oldu ve bu yıl ilk kez Q3'e kalamadı.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

1'27.533

   222.581
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

+0.033

1'27.566

 0.033 222.497
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 15

+0.164

1'27.697

 0.131 222.164
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.188

1'27.721

 0.024 222.104
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12

+0.306

1'27.839

 0.118 221.805
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

+0.338

1'27.871

 0.032 221.725
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 15

+0.408

1'27.941

 0.070 221.548
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.562

1'28.095

 0.154 221.161
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 15

+0.634

1'28.167

 0.072 220.980
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 15

+0.667

1'28.200

 0.033 220.897
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 15

+0.689

1'28.222

 0.022 220.842
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+0.791

1'28.324

 0.102 220.587
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15

+0.838

1'28.371

 0.047 220.470
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15

+0.880

1'28.413

 0.042 220.365
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.894

1'28.427

 0.014 220.330
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Sprint yarışının ardından gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde 20 sürücünün tamamı piste çıktı ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Sprint yarışının ardından yol tutuş yüksek olduğu için sürücüler hemen tempo yakaladılar.

Max Verstappen 1:27.689'luk bir zaman turu yakalamasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünü lider tamamlayan isim oldu.

Grid birbirine çok yakındı ve ilk beş isim sadece 0.287 saniye içerisinde dizildi. Sergio Perez 0.083 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.224 saniye geride üçüncü oldu.

Elenme potası da çok yakındı. Valtteri Bottas ikinci bölüme kalmayı sadece 0.010 saniye ile kaçırırken, Sargeant kendi ülkesindeki yarışa 17. sıradan başlama hakkı elde etti.

Son turunda hata yapan Daniel Ricciardo ancak 18. olurken, son iki sırada Kevin Magnussen ve Zhou Guanyu yer aldı.

Ricciardo, Çin'den kaynaklı grid cezası nedeniyle pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.

İlk bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'27.689

   222.185
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.083

1'27.772

 0.083 221.975
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+0.224

1'27.913

 0.141 221.619
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.248

1'27.937

 0.024 221.558
5 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.287

1'27.976

 0.039 221.460
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.343

1'28.032

 0.056 221.319
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.392

1'28.081

 0.049 221.196
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.470

1'28.159

 0.078 221.000
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.478

1'28.167

 0.008 220.980
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.488

1'28.177

 0.010 220.955
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.520

1'28.209

 0.032 220.875
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.635

1'28.324

 0.115 220.587
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.654

1'28.343

 0.019 220.540
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+0.694

1'28.383

 0.040 220.440
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.764

1'28.453

 0.070 220.266
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.774

1'28.463

 0.010 220.241
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 8

+0.798

1'28.487

 0.024 220.181
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.928

1'28.617

 0.130 219.858
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.930

1'28.619

 0.002 219.853
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.135

1'28.824

 0.205 219.346
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Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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