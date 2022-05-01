Miami F1 pistinin kilit virajları, tasarım açısından sınırda

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İngiltereli pist uzmanı Apex Circuit Desing, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP için Hard Rock Stadyumu etrafında saat yönünün tersine bir cadde pisti tasarladı.

Pistin dolambaçlı bölümü, Miami ile Orlando arasındaki ana paralı yol olan Florida Paralı Yolu'nun giriş ve çıkış rampaları etrafında yer alan 13 ve 16. virajlar arası.

Pistin ortalama hızının 215 km/s civarında olması beklenirken, kıvrımlı ve yavaş bölüm 1.28 km uzunluğunda olacak ve o viraj dizisini 320 km/s hıza ulaşılan düzlük takip edecek.

17. viraj öncesinde yer alan o düzlük, geçiş fırsatları açısından kritik olacak. Bu açıdan o düzlükte geçiş yapabilmek için 13 ile 16. virajlar arasındaki kıvrımlı bölümde yakın takip büyük öneme sahip olacak.

FIA'nın pist üzerinde yer alan yapılarla alakalı belli kuralları var. Bu kurallara uymak için güneye giden erişim rampasını geçmek için 11 fit yükseldikten kısa bir süre sonra, pist alçalmaya başlıyor. Bu bölümde yer alan 14 ve 15. virajlarda yapılan hatalar, pilotlara pahalıya mal olabilir.

Miami track Turn 15 during build process Photo by: Charles Bradley

Apex projesinin tasarım mühendisi lideri Andrew Wallis, "Bu pistin tamamı gerçek bir mühendislik mücadelesiydi. [Apex'in kurucusu ve yöneticisi] Clive Bowen'ın konsept tasarımı, pisti bu bölgeden geçirmemizi gerektiriyordu ve ilk üst geçidin altına girmemiz için en az dört metrelik açıklık gerektiren FIA yönetmeliğine uymamız gerekiyordu ancak sahip olduğumuz gibi %7'lik bir çapraz düşüşe sahip Paralı Kayma yolunun seviyelerine bağlanmak için, pist yüzeyimiz tam da düşmesini istediğimiz noktada tırmanıyordu."

"Ayrıca, aracın hızının karesine bağlı olarak irtifa değişim oranı hakkında bir F1 kuralı da var. Bu yüzden bu tasarım temel olarak, araçların kavşağın eğimi ile hizalanacak kadar yavaş gitmesini ve ardından üst geçidin altına geri dönmesini sağlamak ipliği iğnenin deliğinden geçirmeye benziyordu."

"Yön değişim hızı kurallarını karşılamak için minimum 80km/s tasarım hızına sahip keskin bir şikana sahip olduğumuz bu oldukça dramatik viraj dizisini oluşturduk . Bu bölüm ayrıca yükseklik değişikliği nedeniyle sürücüler için tamamen kör. İğneye ipliği geçirebilmek için gereken 2B ve 3B geometriyi elde edebilmek için burada 10'dan fazla tasarım simülasyonu yaptık."

“Bu alandaki tasarım açısından tam olarak sınırdayız. Bu bölgedeki tel örgüyü bariyerin üzerinden kaldıracak yer olmadığı için bariyerin arkasından takmamız gerekiyor." dedi.

Bu bölümün öncesinde sol yönlü dar 11. virajı akıcı, ters kamber açısına sahip olan sağ yönlü 12. viraj takip ediyor. O viraja gelirken araçlar oldukça fazla yüklü olacağı için, o bölüm de kendi içerisinde zorlayıcı olacak.

Wallis, "11. ve 16. virajlar arasındaki bölümde bazı harika virajlar var. Umarım pilotlar o bölümü yeni araçlarla mücadeleci bulurlar. Sağ virajdan çıkıştan itibaren hazırlanmak zorunda kalacaklar. Orada apeksi görmemekle kalmayacaklar, frenlemede yanal güce maruz kalacaklar. Ayrıca virajı dönerken apeksi geç fark edecekler. Sıralamalarda özellikle o viraj, genel tur zamanı açısından tam manasıyla kilit viraj olacak."

"Pistin teknik açıdan en zorlayıcı bölümü muhtemelen burası olacak. Bu bölümün ardından en uzun düzlük geliyor. Yani bu bölümdeki olası bir hata, 17. viraja kadar pilotların sıkıntı yaşamasına neden olabilir ve geçiş fırsatlarını ortaya çıkarır. Hiçbir şey olmazsa bile araçlar o düzlükte birbirlerini takip ederler." dedi.

Turnpike otoyolu bu noktada pistten 25 metreden daha az uzaklıkta yer alıyor. Bu yüzden o alanda sadece pist görevlileri olacağı için halkın erişimine kapatılacak.

Apex'in Proje Direktörü Sam Worthy, "Turnpike yolu orada çok yakın olduğu için, yarış araçlarını ve o bölgedeki hakemleri korumak adına, Turnpike yolunu kullanan insanların orada yaşananlarla dikkatlerinin dağılmasını engellemek için araya bariyerlere ve ekranlar koyacağız. Herkes için güvenli bir yarış olmasını istediğimiz için bizim için bu büyük bir endişeydi."

"Orada bir tribün ya da seyirci olmasının imkanı yok. Orada pist üstünde çok fazla ilginç olay olacağını biliyoruz, bu yüzden F1 o bölümü farklı görüş açıları olmasını sağlamak için çok fazla kamerayla doldurma konusunda istekli oldu." dedi.