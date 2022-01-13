Miami F1 pisti şekillenmeye başladı

Yeni sezonda iki Amerika yarışı yapılacak ve bunlardan birisine her zamanki gibi Austin, diğerine ise ilk kez Miami ev sahipliği yapacak.

Amerika GP'ye Austin ev sahipliği yaparken, Miami de "Miami Grand Prix'sine" ev sahipliği yapacak.

Uzun süren çalışmaların ardından Miami'de bir F1 yarışı düzenlenmesine onay çıkmıştı. Şimdi 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pistin inşası devam ediyor.

Pist organizatörleri tarafından yayınlanan görüntülerde, pistin daha önce açıklandığı üzere Hard Rock Stadyumu'nu çevrelediği ve büyük oranda otoparkların kullanıldığı görülüyor.

İlerleyen dönemde pist üzerinde çalışma daha da artacak ve yarış, 8 Mayıs için uygun hale getirilecek. Bu süreçte FIA'nın pisti onaylaması gerekiyor.

Miami track work in progress Fotoğraf: Miami GP