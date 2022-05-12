Miami F1 pisti asfaltında tam olarak ne oldu?

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Pistin benzersiz asfalt yapısı, pilotların pek takdirini kazanmadı. Pilotların çoğu, yarış çizgisi dışının aşırı kirli olması nedeniyle istedikleri gibi yarışamadıklarını çünkü geçiş yapmak için risk almak gerektiğini söyledi.

Pist açısından işler pek ideal olmasa da, gelecek seneki yarış öncesinde kuşkusuz iyileştirme sağlanacaktır. Diğer taraftan yarış, Sergio Perez gibi bazı pilotların endişelendiği kadar da kötü geçmedi.

Alpine pilotu Fernando Alonso, piste çıkış turunda birinci virajın dış çizgisinde yol tutuşunun beklenenden daha iyi olduğunu görünce yarışta ilk virajda atak yapmayı göze aldı. Yarış içerisinde Charles Leclerc de Max Verstappen'e karşı burada zaman kaybetti. Verstappen çok geç fren yaparak, sonrasında liderliği almayı başardı.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, pistin bu şekilde olmasının ve hafta sonu boyunca bazı yerlerde tamir işlemi yapılmasının seyir açısından güzel olduğunu iddia etti.

Wolff, "17. virajda pistin bozulması bile harika yarış olmasını sağladı. 17. virajda frenlemek çok zordu."

"Çizginizi kaybettiğinizde bir ya da iki sıra kaybediyordunuz. Bu durumda pilotların bu durumun ideal olmadığını söylemesi normal. Ancak yarış ve eğlence açısından harikaydı. Tam olarak olması gerektiği gibiydi."

"Neredeyse heyecan verici bir aksiyon için oraya koymanız gereken hileli bir çakıl alan gibiydi. İlk etkinliğe 10 üzerinden 9 verdiğimi söyleyebilirim." dedi.

F1 için sıra dışı bir yüzey

Birçoğu için öne çıkan şey, F1'in - Cidde gibi - diğer yeni pistlerinin ilk yarışlarında harika yol tutuşu sunan, sorunsuz yüzeyler sağlamasıydı.

Bununla birlikte, Cidde ile karşılaştırmalarda dikkatli olunmalıdır çünkü orada gece yarışı yapılıyor ve gece daha serin koşullarda daha iyi performans gösteren asfalt kullanılıyor.

Miami'nin pist sıcaklıkları F1'de şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sıcaklıklardan biriydi. Bu yüzden sürücüler için bunun hissi her zaman farklı olacaktı.

Turn 17 track repair detail Photo by: Adam Cooper

Miami'nin inşaatında neden başka yerde kullanılan malzemelerin kullanılmadığına dair sorulan sorular vardı.

Cuma günü pist etkinlikleri başlamadan önce bazı yüzey yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunda, mesele daha da bulanıklaş hale geldi ve bu da asıl meseleyi daha da bulanıklaştırdı.

Bu hasar aslında, bitümü yüzeyden püskürtmek için kullanılan makinenin yanlış bir ayara getirilmesi sonucu yüzeye hidrolik sıvısının düşmesinden kaynaklanmıştı.

Bu, araçlar ilk kez piste çıktığında yüzeyin kırılmasına neden oldu. Ancak bu, aynı kaza başka bir yerde meydana gelse yine aynısı ile sonuçlanırdı.

Miami F1 pist asfaltı bileşimi açısından, diğer F1 pistlerinde kullanılandan farklıydı.

Florida Ulaştırma Bakanlığı'nın (FDOT) uyguladığı katı hükümet yönergeleri, döşenen herhangi bir asfalt yüzeyin bileşiminde - bazıları yerel olmak zorunda olan - belirli malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Miami pistinin asfaltlanmasına yardımcı olan F1 pist uzmanı R3'ten David Woodward, pistin yapımında getirilen şartların başka hiçbir yerde belirtilenlere benzemediğini belirtti.

Woodward, "Yerel malzemeler, yerel karışımlar kullanmalıydık. Yerel asfalt şirketlerini kullanmalıydık ve yerel FDOT'un gereksinimleri ve onların yerel malzemeleri hakkında belirttikleri şeyler dahilinde çalışmak zorundaydık."

"Bir açıdan oldukça zor bir durumdu çünkü tipik F1 pistlerine göre biraz farklı bir şey bulmamız gerekiyordu."

"Bir F1 pistinde çok daha geniş bir karışım ve asfalt malzemesi yelpazesine sahipsiniz. Ancak burada FDOT malzemesine ve yerel karışıma takılıp kaldık, bu yüzden bu açıdan çok daha zorlayıcıydı." dedi.

Sonuç olarak, F1 için iyi çalışan bir yüzey bulmaya çalışırken Georgia'dan gelen %60 ABD'de çıkarılan granit karışımıyla birleştirilmiş bir kireç kaya karışımı kullandılar.

Turn 17 track repair detail Photo by: Adam Cooper

Normalde, kireç taşı F1 pistlerinde yaygın olarak kullanılmaz çünkü çok kolay bozulur ve pisti parlatır. Bu nedenle iyi yol tutuşu sağlamaz ve lastik aşınması da iyi seviyede olmaz.

Bununla birlikte, güney Florida'daki kireçtaşı biraz farklı özelliklere sahiptir. Yüksek silika içeriğine sahip bu taş küçük cam kırıkları gibi bir dokuya benzer. Bu nedenle araçlar üzerinden geçtiğinde parçalanır ve daha iyi yol tutuşu sağlar.

Teoriye göre bu benzersiz kombinasyon bu nedenle işe yarayacaktı. Yani silika kırıkları, kireç taşı kullanmanın normal dezavantajlarının üstesinden gelecekti.

Bu, Pirelli'nin Miami hafta sonundaki yüzey analizinin neden makro ölçekte çok düzgün, mikro ölçekte ise pürüzlü olduğunu açıklıyor.

Mario Isola, "Rakamsal açıdan bu asfalt diğerlerinden farklıydı çünkü makro pürüzlülük çok düşüktü ama mikro pürüzlülük bence şampiyonanın en yükseğiydi."

"Yani yol tutuş seviyesi, açıkçası en başından beri iyiydi ve pist çok fazla gelişti." dedi.

Bununla birlikte, F1 araçları geçtikçe yüzey yontulduğu için, yüzeyden çıkan küçük taş parçalarının bir yere gitmesi gerekiyordu.

Pirelli, Miami hafta sonu boyunca araçlardan çıkan lastiklerin üzerinde taşların olduğunu gördü. Bu, hem yarış çizgisinde hem de dışında bolca olacağı anlamına geliyordu.

Yine de hafta sonu ilerledikçe durum iyileşti. Cuma günü, ilk taşlar çıktığında oldukça aşırı bir durum olan bu durum, özellikle FOD Boss paletli süpürme makinesinin yaygın kullanımı sayesinde, hafta sonu boyunca büyük ölçüde iyileştirildi.

The Safety Car on track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şu anda kritik olan şey, ilk F1 yarışına ev sahipliği yapan bu pist bundan sonraki sürecinde nasıl tepki verecek.

Yüzey daha fazla kullanıldıkça, küçük parçaların kırılması olgusu zamanla ortadan kalkacak mı, böylece sorun doğal olarak kendi kendine düzelecek mi? Yoksa yüzeyin yenilenmesini gerektirecek bir şey mi olacak?

Bu, Miami GP'den sonra yapılacak analizlerde ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Ancak her ne olursa olsun, yarışın organizatörleri 2023'te daha iyi bir etkinlik düzenleyebilmek için gereken her şeyi yapma konusunda söz verdiler.