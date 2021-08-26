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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Miami F1 GP, deneyimli yönetim ekibine liderlik etmesi için Cregan'ı işe aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Eski Abu Dhabi ve Rusya GP patronu Richard Cregan, Miami Grand Prix’sinin CEO’su olarak atanırken, F1 etkinliklerini düzenleyen pek çok deneyimli ismin yer aldığı ekibe de dahil oldu.

Miami F1 GP, deneyimli yönetim ekibine liderlik etmesi için Cregan'ı işe aldı

Miami yarış organizatörleri, yarış pistinin inşa edilmekte olduğu Miami Dolphins NFL  stadyumunun yöneticilerine ek olarak deneyimli bir Avrupalı’yı ve kapsamlı bilgisini de idari kadrosuna dahil etti.

Cregan, Aer Lingus’ta teknisyen olarak çalıştıktan sonra Cologne’da Toyota Team Europe’da görev aldı. Takımda, önce mekanikerlik yapmış ardından idari ekibe katılmıştı. Şirketin Le Mans ve F1 tarafında üst düzey pozisyonda yer almıştı.

2008’de kariyerine yeni bir yön vererek Bernie Ecclestone’un da onayıyla pistlere ve Grand Prix organizatörlerine danışmanlık yapmaya başladı. Cregan’ın ilk büyük projesi Abu Dhabi’ydi ve bunu, Sochi’deki Rusya Grand Prix’si takip etti.

İrlandalı iş adamı, daha sonrasında F1'i Las Vegas'a getirme çabalarına yardımcı oldu ve aynı zamanda Orta Doğu'da bir F4 takımı yönetti.

Miami GP’nin idari kadrosunda yer alacak olan F1 yarışları organize etmek konusunda deneyimli diğer isimlerin arasında operasyonlar başkan yardımcısı Mark Boyd (Abu Dhabi ve Vietnam), strateji başkan yardımcısı Ashley Davies (Australia ve Vietnam) ve sportif direktör Andy Beaven (Abu Dhabi) bulunuyor.

Cregan, “Miami, yıllardır Formula 1’in bir hayali oldu ve CEO’luk görevini kabul etmek benim için büyük bir onur.”

Miami circuit

Miami circuit

Photo by: Liberty Media

“Dünyanın en hareketli spor pazarı olan ABD'de çalışmak ve Miami Dolphins'teki dünya çapındaki yeteneklerinin yer aldığı bir takıma katılmak, 2022'de Florida'da F1 ağırladığımızda birlikte başarabileceklerimizin potansiyeli konusunda heyecanlandığım anlamına geliyor.” dedi.

Miami GP’sinin yönetici ortağı Tom Garfinkel, “Miami’de F1 takımlarına, sürücülerine, sponsorlarına ve hayranlarına sunacağımız deneyimden yüksek beklentilerimiz var.”

“İlk hedefimiz pistte güzel yarışların olması ve pisti tam da bunu göre yapıyoruz.”

“Richard gibi deneyimli birinin, en iyi yarışları çıkaran ve hayranlara en iyi deneyimi kazandıran özenle seçilmiş bir takıma liderlik etmesi konusunda çok şanslıyız.” ifadelerini kullandı.

İlk Miami GP’sinin 2022’nin Mayıs ayında düzenlenmesi bekleniyor. 

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