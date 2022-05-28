MGU-K sorunu yaşayan Bottas'ın cuma şanssızlıkları devam ediyor

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Bottas, bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda daha ilk turunda MGU-K sorunu yaşadı ve zaman turu atamadı.

Fin pilot aracını pite getirmeyi başardı ancak MGU-K sorunu nedeniyle pit yolundaki hız sınırını 21.9 km/s ile aştı ve bu yüzden 1000 Euro para cezası aldı.

Bu sorunun ardından Bottas 1. antrenman seansını komple kaçırırken 2. antrenmanda piste çıkabildi. İkinci seans öncesinde Alfa Romeo, Bottas'ın aracındaki MGU-K'yi ve vites kutusunu değiştirdi.

Ferrari motorlu pilotlar içerisinde Haas pilotu Mick Schumacher de benzer sorunu yaşadı ve takım değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Bottas'ın bugün yaşadığı sorun ilk kez olmadı. Alfa Romeo pilotu Imola, Miami ve İspanya yarışlarında da cuma günü sorunlar yaşamıştı.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Fred'e (Takım patronu) Bakü'de belki de cuma gecesi gelmem gerektiğini söyledim."

"Bana göre bu şanssızlık. Bir başka tamamen farklı bir sorun, MGU-K sorunu. Aynı seansta aynı sorun Mick'in başına da geldi ancak 2. antrenmanda hiç sorun yoktu. Bunun nedenini bilmiyorum."

"Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Artık bu tür sorunları kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Sezon daha çok uzun. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Pit yolundaki hız sınırı aşımı cezası için Bottas, "MGU-K hâlâ devrede olduğu için hız cezası aldım. Pit limitörü açıktı ancak yavaşlayamıyordum. Tuhaf bir sorundu." dedi.

Bottas, Monako'nun hiçbir pilotun kaybetmeyi kaldıramayacağı bir yer olduğunu belirtti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas, "Kesinlikle her tura ihtiyacınız var. 2. antrenmanda alışmam biraz zaman aldı ve kesinlikle her tur daha rahat hissettim."

"Ve trafik nedeniyle sıralamalardan önce çok fazla temiz tur atamıyorsunuz. Umarım 3. antrenman temiz geçer." dedi.

Alfa Romeo'nun Monako'da güçlü olması bekleniyordu ancak Bottas 2. antrenmanda ancak 13. olabildi. Buna rağmen Bottas, sıralamalarda 3. seansa geçebileceğini düşünüyor.

Bottas, "İlk 10'da olacak bir araca sahip olmalıyız. Bunun olmaması için bir neden göremiyorum. Kendi tarafımdan kesinlikle daha fazlasını almalıyım. ancak ayarlar açısından da görmemiz gerekenler var. Geçen senelere göre sürüş yüksekliği çok farklı."

"Bu sene oldukça fazla zıplıyoruz. Geçen senelere göre kesinlikle biraz daha zorlayıcı. Kötü değil ancak kendi açımdan hafta sonunun ilk seansıydı. Bu yüzden adım adım ilerliyoruz. Hem kendi tarafımdan, hem de araçtan daha fazlasının geleceğini düşünüyorum."

"Bu açıdan aracı biraz daha rahat yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Seçeneklerin neler olduğunu, nasıl daha fazla performans çıkarabileceğimizi görebiliriz. Açıkçası araç içerisinde değiştirebileceğimiz birden fazla şey var. Bu açıdan onlara bakacağız." dedi.

1. antrenman seansında fren sorunuyla tünelden çıkışta şikandaki kaçış alanına giren Guanyu Zhou, "1. antrenman seansının sonuna doğru frenlerde sorun yaşadık. O anlar korkunçtu."

"Tünelden hemen sonra oldu, bu yüzden oldukça şanslıydım. Bu yüzden 2. antrenmana gecikmeli çıktık. Her şey tamir edildi ve o seans oldukça iyi geçti." dedi.