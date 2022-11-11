MGM Resorts, Las Vegas GP için bir tribün paketi oluşturacak
2023 Las Vegas GP'si için çalışmalar sürerken, ünlü otel zinciri MGM Resorts, sadece otel müşterilerinin kullanabileceği büyük bir paket planlıyor.
Las Vegas'ın F1 takvimine geri dönüşünün hazırlıkları, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen özel bir lansman partisiyle devam etti.
Etkinlik için yarış ve konaklama paketlerini görücüye çıkaran turizm zinciri MGM Resorts, Bellagio gölü üzerinde, her gün dans eden fıskiyelerin önünde bir tribün ile seyircilere "dünyanın en seçkin deneyimlerinden birini yaşatmayı" planladıklarını açıkladı.
Ancak biletler ucuz olmayacak, en ucuz oda ve bilet paketi 5300 $'dan satışa sunulacak.
Bellagio paketi, ARIA, Vdara, MGM Grand, Mandalay Bay, Delano, Park MGM, New York-New York, Luxor ve Excalibur otellerinde en az üç gecelik rezervasyon gerekiyor ve paket başına sadece iki yarış bileti alınabiliyor.
MGM Resorts Ticari İşler Müdürü Steve Zanella, "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, dünyanın dört bir yanından izleyiciler Las Vegas'ın nasıl parti verdiğini görecekler."
"Etkinlik izleme konusunda yeni standartlar belirleyecek olan Bellagio Tribünlerine ek olarak, bu uluslararası gösteriye yakışır bir kutlama ortamı yaratacağız." dedi.
Halihazırda satışta olan biletlerin fiyatı ayakta izleme bölümü için 500 dolardan padok yakınındaki Skybox Hospitality pass için 10.000 dolara kadar değişiyor, ancak MGM Resorts'un 100.000 dolar değerinde üst düzey bir paket planladığı biliniyor.
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