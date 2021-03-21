Mevcut kadrodan memnun olan Williams: "Russell'ı takımda tutmak zor olacak"

Williams, 2020 yılında George Russell'ın yanına Formula 2'de başarılı bir yılı geride bırakan Nicholas Latifi'yi getirmişti.

İkili, geçen yıl hiç puan alamasa da, yarış temposu anlamında nispeten yakın bir performans sergiledi. Ancak Russell, tüm sıralama turlarında Latifi'yi geride bıraktı.

Mevcut sürücü kadrosu hakkında RacingNews365'e konuşan CEO Jost Capito, paralı sürüclerle yarışmadıklarına dikkat çekti ve ekledi: "George'a bir paralı sürücü diyemem, zaten kesinlikle değil. Bu yüzden elimizde gayet iyi bir sürücü var."

"Nick'e (Nicholas Latifi) bakarsak, o da takım arkadaşından o kadar da geride değil, yani kötü bir pilot değil. Hatta iyi bir sürücü, simülatörde iyi bir iş yapıyor ve bu da onu takım için önemli bir isim haline getiriyor."

"Sürücüler söz konusu olduğunda çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Capito, daha yukarılara çıktıkça "en iyi sürücüleri" ekibe çekebileceklerini söylerken, "Eğer takım daha rekabetçi hale gelirse, daha fazla sürücü takımıma gelmek ister. Bu işler böyle yürüyor." diye de ekledi.

Ayrıca, "Williams, sahip olduğu markayı basında ve sosyal medyada doğru şekilde sunmalı." ifadelerini kullandı.

Capito, Russell'ın Mercedes'ten teklif aldığı takdirde gideceğinden neredeyse emin.

"George Russell olağanüstü bir yetenek. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. Uzun zamandır Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve onu çok erken bir noktada fark ettiler."

"Onu tutup tutamayacağımız, sahip olduğu tekliflere de bağlı. Şimdi onunla çalışmaya devam ediyoruz ve gelecekte neler olacağını göreceğiz."