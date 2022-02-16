Meta Drivers: Metaverse'ten gelen gerçek hediyeler

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Web 3, NFT, Metaverse... bu kelimeler her geçen gün hayatımızın bir parçası haline gelirken, medyada aldıkları yer de aynı şekilde artmakta. Kripto paraları da aynı şekilde hayatımızın bir parçası haline getiren tüm bu dijital varlıkların gelişimi tam gaz devam ederken, onları neyin farklı kıldığını veya ne gibi yararları olduğunu anlamak da zorlaşıyor.

Üst seviye sporlar, özellikle blockchain temelli projelerin sahipleri veya artırılmış gerçekçilik hayranları için epey aktif olabilecekleri bir alan sunmakta. Tüm bu kavramlar arasındaki bağlantılar açık şekilde ortada, fakat şunu da hatırlamakta fayda var: çoğu yatırımcı NFT’leri sadece bir finansal spekülasyon aracı olarak görmekte. Bu bakış açısına sahip insanlar, teknoloji tutkunlarının, spor tutkunlarının veya koleksiyonerlerin benzersiz bir ürüne sahip olma ve onu bir fırsat olarak değerlendirip değerlendirmeme zevkini hiçbir şekilde almamaktalar.

Çok titiz bir gelişim sürecinin ardından bu hafta tanıtımı yapılacak olan “Meta Drivers” projesi bizi fazlasıyla ilgilendirmekte, nitekim motor sporları dünyasının DNA’sını taşıyor ve bizlere sadece bir NFT pazarlama stratejisi olmaktan da ötesini sunuyor... Örneğin bir çok hediye kazanabilmek gibi!

Formula 1’in ve Formula 1 takımlarının bu dünyanın fırsatlarına koşar adım ilerlediği bugünlerde, Meta Drivers karşımıza pilotların 3D olarak ilk kez yer aldığı 6666 NFT’lik bir koleksiyon olarak çıkmakta. Bütün hepsi özgün olan bu parçalar sadece toplanabilir olmayacak, aynı zamanda parçaların sahipleri Metaverse’te gerçekleşecek özel etkinliklere katılma hakkına sahip olacak. Pek çok motor sporları fanını cezbedecek ödüller kazanma fırsatı da cabası. Fanatec marka direksiyonlar veya Playseat marka simülatörler, her birinin değeri 2 bin euroya varan yarış biletleri ve daha birçok hediye Meta Drivers topluluğunu canlandırmak için hazır bekliyor!

NFT almadan dahi ödül kazanabilirsiniz

Meta Drivers, sahiplerine çeşitli ödüller öneren bir koleksiyondan daha da fazlası. Projenin Discord sayfasında detaylar bulunmakta. Kolayca üye olunmasının ardından, Kullanıcılar, 27 Şubat'a kadar cazip ödüller sunan bir dizi ücretsiz yarışmaya katılabilecek. Katılmanın tam zamanı!

Bununla da kalmıyor: geliştiricilerin en büyük hedefi motorsporları tutkusuna sahip birçok insanın bir arada bulunduğu bir topluluk yaratmak, hayal edilen bu ortamı Metaverse'de hayata geçirmek ve NFT sahiplerinin, özellikle olası ödül ve kazanımlar sayesinde, spekülasyondan kaçınmalarını sağlamak.

Meta Drivers ile hediyeler kazanın!

Gerçek hayat aktiviteleri

Meta Drivers, Ethereum ile çalışıyor ancak aynı zamanda fiziksel etkinlikler düzenleyerek gerçek dünyada önemli bir rol oynamak istiyor. Kullanıcılar, bir yol güvenliği hayır kurumu için 100 bin dolar toplayan veya bir karting sezonu boyunca genç bir yeteneği desteklemek için bir bağış kampanyasına katılabilir.

NFT Meta Drivers koleksiyonu yakında satışa sunulacak, son durumu Discord sunucusuna abone olarak takip edebilirsiniz. Özel görseller, ürünler, kullanımları, fiziksel ve sanal etkinlikler hakkında düzenli bilgiler ve ayrıca motor sporları dünyasından kişilerle yapılan röportajlarla karşınızda canlı bir topluluk bulacaksınız.