Merhi: "Sainz, Leclerc'ten korkmamalı"

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesinin bitiyor ve koltuğu için adaylardan birisi de McLaren'ın genç yeteneği Carlos Sainz.

İspanyol pilot, Toro Rosso'da yarışırken Max Verstappen'le takım arkadaşıydı ve Hollandalı pilottan pek de kötü bir performans sergilememişti.

Sainz geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Ferrari iddiaları hakkında açıklama yapmak istemediğini ve McLaren'da mutlu olduğunu söylemişti.

Endişelerden birisi Ferrari'nin Charles Leclerc'e odaklanması olabilir.

Ancak Eski F1 pilotu Roberto Merhi, vatandaşı Sainz'ın Leclerc'ten korkması için hiçbir sebep olmadığı görüşünde.

"Ferrari'ye gitme şansım olsaydı bunu yapardım. Bana göre bugün, griddeki en iyi sürücüler Lewis Hamilton ve Max Verstappen. Dürüst olmak gerekirse Carlos [takım arkadaşıyken] Max'in seviyesine çıkabildi ve bunu yaptıktan sonra Leclerc ile yarışmak onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Ona korku vermemeli."

"O bir İspanyol ve bir İspanyol için, bir İtalyan takımına gittiğinde, iyi bir uyum var. Ben yaşadım. Ben olsam giderdim."

"McLaren'ın çok iyi olduğunu da kabul ediyorum. Ama her zaman Renault veya Mercedes gibi bir takımın müşterisi olmaya devam edecekler. Bunun bir şampiyonluk kazanmak için ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum."

Merhi ayrıca Sainz'ın gelişimini de övdü.

"İstikrarlı şekilde gelişti ve sanırım şimdi kendisini hisseden, onu dinleyen ve ona adanmış bir takımla beraber. Bence durum ve gerçekten rahat hissediyor. Geçen yılki iyi sezonun anahtarı bence bu."