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Formula 1 / Son dakika

Merhi, adını açıklamadığı bir F1 takımı ile çalışıyor

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Merhi, adını açıklamadığı bir F1 takımı ile çalışıyor
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 05:52

Eski Formula 1 sürücüsü Roberto Merhi, ismini açıklayamadığı bir F1 takımında, simülatör pilotu olarak görev aldığını söyledi.

29 yaşındaki İspanyol pilot, Manor Marussia takımı ile 2015 yılında yarışmıştı. Ancak Merhi, Marca gazetesine yaptığı açıklamada Formula 1 ile ilişkide olduğunu söyledi.

Merhi "Formula 1'de beraber çalıştığım takım kendilerinin kim olduğunu söylememi istemiyor."

"Belki sene içinde bu değişir, ancak dediklerine göre başka takımların bana soru sormasını istemiyorlar ve bu yüzden gizli kalmasını istiyorlar." dedi.

Asya Le Mans serisinde yarışmayı sürdüren Merhi, F1'de aldığı görevin, hafta sonları adını belirtmediği F1 takımının fabrikasında ağır bir iş gerektirdiğini söyledi.

"Hafta sonunu 'peş peşe' sürüşler ile değerlendiriyoruz, sıralamaya kadar, yani araca bir daha dokunulamayacağı ana kadar, simülasyonlara devam ediyoruz."

Yakın zamanlarda Daniel Ricciardo, Merhi'nin junior kategorilerde kendisine karşı yarışmış en iyi pilotlardan biri olduğunu söylemişti.

Merhi bu konu hakkında şunları söyledi: "En iyi sürücülerden bir tanesinin sizin hakkınızda bu gibi şeyler söylemesi çok güzel bir şey."

"Bottas'a karşı da yarıştım. Yarış sırasında en agresif olan isim bendim, ancak Ricciardo, özellikle geçişlerde, üçümüzün arasındaki en iyi isimdi ve Bottas büyük ihtimalle yarıştaki en kötü isimdi. Hatta F1'de de bunu görebiliyorsunuz zaten."

Merhi son olarak F1'in Temmuz ayı itibariyle başlamasını umduğunu söyledi: "F1'de çalıştığım takım, Haziran'da işe geri gelmek istiyor ve bence Temmuz'da tekrardan yarışmaya başlayacağız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Roberto Merhi
Editör Efe Kahya

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